Desafio Avante Entre Serras, fortalece o turismo na Rota Jaguara (Desafio Entre Serras Acurui (Foto: @lucianoluckyoficial))

Os eventos terminam, mas seus resultados permanecem

Promover um destino turístico exige muito mais do que divulgar suas paisagens, publicar fotografias nas redes sociais ou criar uma identidade visual atraente. Para conquistar visitantes, ampliar o tempo de permanência e movimentar a economia, é necessário oferecer razões concretas para que as pessoas se desloquem até o território e encontrem ali experiências capazes de justificar a viagem.

Nesse contexto, a organização de um calendário regular de eventos culturais, esportivos, gastronômicos e religiosos representa uma das estratégias mais eficientes para aumentar o fluxo turístico. Quando planejadas com antecedência, divulgadas adequadamente e integradas aos produtos e serviços locais, essas atividades criam oportunidades para diferentes setores da economia e ajudam a posicionar o destino no mercado regional e nacional.

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Um bom evento pode despertar o interesse pelo lugar, revelar seus atributos e incentivar novas visitas. Os participantes chegam motivado por uma competição, um festival ou uma celebração, mas também consomem alimentos, utilizam transporte, compram produtos artesanais, conhecem atrativos, frequentam estabelecimentos comerciais e, em muitos casos, permanecem hospedados na cidade ou em municípios próximos.

É justamente essa circulação que transforma o evento em ferramenta de desenvolvimento.

Para que seus efeitos sejam duradouros, entretanto, é fundamental que a comunidade, os empreendedores, o poder público, as organizações sociais e os patrocinadores compreendam que todos fazem parte da mesma cadeia produtiva.

Atividades que ajudam a combater a sazonalidade

Um dos grandes desafios enfrentados pelos destinos turísticos é a sazonalidade. Existem lugares que recebem visitantes apenas em feriados prolongados, férias escolares ou durante uma festa tradicional. Fora desses períodos, hotéis e pousadas registram baixa ocupação, restaurantes reduzem o movimento e diversos prestadores de serviços permanecem com capacidade ociosa.

A criação de um calendário estratégico pode ajudar a distribuir melhor esse fluxo ao longo do ano. Competições esportivas, festivais de música, encontros gastronômicos, feiras de artesanato, celebrações religiosas, caminhadas, circuitos ciclísticos e atividades de aventura podem ocupar diferentes períodos e alcançar públicos variados.

Os eventos esportivos possuem uma característica especialmente favorável, já que raramente mobilizam apenas os competidores. Os atletas costumam viajar acompanhados por familiares, amigos, treinadores, integrantes de assessorias e equipes de apoio.

Essa movimentação amplia o número de visitantes e favorece diretamente os meios de hospedagem, bares, restaurantes, padarias, mercados, postos de combustíveis, transportadores, produtores rurais, artesãos e comerciantes.

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Além disso, uma competição realizada em meio às paisagens naturais funciona como uma vitrine do destino. Fotografias, vídeos, depoimentos e publicações compartilhadas pelos participantes multiplicam espontaneamente o alcance da divulgação. O território deixa de ser apenas cenário e passa a integrar a própria experiência.

Planejamento e articulação fazem a diferença

Foto: Espiral Mídias

Os benefícios, porém, não surgem automaticamente. Um evento mal planejado pode concentrar receitas fora do município, gerar transtornos para a comunidade e deixar poucas oportunidades para os negócios locais. Por isso, a organização precisa mapear previamente tudo aquilo que poderá ser fornecido pelo próprio território.

Alimentação, hospedagem, transporte, comunicação, estruturas temporárias, brindes, uniformes, sinalização, segurança, limpeza, atendimento de saúde, apresentações culturais e produtos artesanais são alguns exemplos de demandas que podem envolver fornecedores locais e regionais.

Essa preparação também permite que pousadas organizem pacotes especiais, restaurantes ampliem seus horários, produtores ofereçam alimentos e bebidas, artesãos preparem estoques e condutores apresentem roteiros complementares. Assim, o evento passa a beneficiar não apenas os seus realizadores, mas um conjunto muito maior de trabalhadores e empreendedores.

Quando existe coordenação entre esses atores, o turista encontra serviços mais qualificados, informações acessíveis e opções para permanecer por mais tempo. O resultado é o aumento do gasto médio por visitante e uma distribuição mais ampla dos recursos movimentados.

Patrocínio incentivado amplia as possibilidades

Outro componente importante dessa estratégia é a participação da iniciativa privada. Empresas locais e regionais podem associar suas marcas a projetos capazes de gerar visibilidade, fortalecer vínculos comunitários e contribuir efetivamente para o desenvolvimento dos lugares onde atuam.

As leis de incentivo à cultura e ao esporte oferecem caminhos para viabilizar parte desses investimentos por meio de benefícios fiscais, desde que os projetos estejam devidamente estruturados, aprovados e executados de acordo com as exigências legais.

Para as empresas, essa participação pode representar muito mais do que exposição de marca. O apoio a iniciativas bem organizadas, fortalece políticas de responsabilidade social, amplia o diálogo com as comunidades e contribui para a construção de legados positivos. Para os organizadores, os aportes financeiros tornam possível qualificar estruturas, ampliar a segurança, melhorar a comunicação, contratar profissionais e oferecer experiências mais completas ao público.

Entretanto, o acesso a esses mecanismos exige planejamento, transparência, prestação de contas e organizações sociais preparadas. A qualificação do terceiro setor torna-se, portanto, fundamental para que associações e instituições comunitárias possam elaborar projetos, administrar recursos e estabelecer relações profissionais com patrocinadores e parceiros.

Acuruí recebe novamente o Desafio Avante Entre Serras

Um exemplo prático dessa movimentação acontecerá nos dias 22 e 23 de agosto de 2026, quando o distrito de Acuruí, em Itabirito, interior de Minas Gerais, receberá mais uma etapa do Desafio Avante Entre Serras.

Desafio Entre Serras Acurui (Foto: @lucianoluckyoficial)

Em sua nona temporada, o evento realiza a quarta edição consecutiva no distrito e apresenta uma novidade, pela primeira vez, Acuruí sediará provas de Trail Run, que serão realizadas ao lado das tradicionais disputas de Mountain Bike. A programação também contará com uma categoria Gravel.

A Cervejaria Acuruí, um dos equipamentos mais recentes da região, abrirá suas portas para receber atletas, equipes, moradores, patrocinadores e visitantes. A escolha do espaço reforça a capacidade que um empreendimento turístico possui de atuar como ponto de encontro, convivência e divulgação territorial.

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A aventura vivida alí, fica na memória, é assim que muitos atletas descrevem Acuruí, reconhecido por suas montanhas, cachoeiras, antigos caminhos e pela acolhida de sua população.

Único distrito de Itabirito inserido na Estrada Real com o Caminho do Sabarabuçu e na Rota Turística Jaguara, Acuruí preserva uma importante herança tropeira e religiosa, perceptível em sua arquitetura, nas festas tradicionais e nas iniciativas que valorizam a arte, a gastronomia e a cultura regional. Cercada pelas paisagens da Serra do Espinhaço, a localidade vem se consolidando como um dos territórios promissores para o turismo de natureza e de aventura em Minas Gerais.

Acuruí é um território mágico. Um lugar acolhedor, com pessoas acolhedoras e belezas naturais. Nosso objetivo sempre foi oferecer muito mais que uma prova. Queremos proporcionar uma experiência completa para quem escolhe pedalar ou correr aqui, afirma o organizador Fernando Almeida.

Percursos entre técnica, velocidade e contemplação

Os atletas do Mountain Bike poderão escolher percursos de 36 ou 50 quilômetros. A categoria Gravel terá um trajeto de 49 quilômetros, enquanto as provas de Trail Run serão realizadas nas distâncias de 7, 14 e 22 quilômetros.

Os circuitos foram desenvolvidos para explorar diferentes paisagens da região e proporcionar níveis variados de desafio. Segundo André Góis, responsável técnico pelos percursos de Trail Run, a proposta foi criar trajetos que equilibrassem técnica, velocidade e contemplação.

Nos três percursos, os atletas encontrarão trilhas e estradões com vistas para a Serra de Capanema e para a represa de Acuruí. Nas provas de 14 e 22 quilômetros, a subida ao Morro de Santo Antônio proporcionará uma visão privilegiada do distrito, do Pico de Itabirito e de parte do Caminho de Sabarabuçu, um dos trajetos da Estrada Real.

O diferencial está no equilíbrio do percurso. O atleta não fica restrito aos trechos técnicos. Há momentos para desenvolver velocidade nos estradões e outros que exigem técnica e estratégia. A chegada ainda reserva uma última subida, que certamente fará a diferença, explica André.

Parceria construída com a comunidade

Ao longo dos últimos quatro anos, o Desafio Avante Entre Serras consolidou uma relação próxima com a comunidade de Acuruí e com a Rota Turística Jaguara. A associação comunitária, a loja dos artesãos, os empreendedores, expositores, voluntários e estabelecimentos locais participam ativamente da construção do evento.

Essa integração demonstra que a promoção turística ganha força quando os moradores deixam de ser apenas espectadores e passam a ocupar espaços na organização, no fornecimento de produtos, na prestação de serviços e na apresentação do território.

Chegamos ao distrito como desconhecidos e fomos recebidos de braços abertos. Hoje existe uma relação de amizade com a comunidade. Os empreendedores são peças fundamentais para que o evento aconteça e para apresentar Acuruí a atletas de várias regiões, destaca Fernando Almeida.

Todos os inscritos receberão camisa oficial, brindes dos patrocinadores e medalha de participação. Também serão entregues troféus aos cinco primeiros colocados de cada categoria. O evento oferece ainda condições especiais para grupos, coletivos e assessorias esportivas, além de ações de integração por meio de sua comunidade oficial no Strava, aproximando os participantes antes mesmo das provas.

A Rota Jaguara amplia os caminhos da experiência

Desafio Entre Serras Acurui (Foto: @lucianoluckyoficial)

O Espaço Cervejeiro Acuruí e o distrito onde será realizada a competição integram o destino turístico Rota Jaguara, que percorre territórios de Itabirito, Rio Acima, Ouro Preto e Santa Bárbara.

Essa inserção regional amplia significativamente as possibilidades do evento. O visitante que chega para competir ou acompanhar os atletas pode ser estimulado a conhecer outros lugares, experimentar a gastronomia, visitar comunidades, percorrer caminhos históricos, contemplar paisagens e participar de atividades religiosas, culturais e de aventura.

A Rota Jaguara reúne uma oferta diversificada de atrativos, experiências e empreendimentos.

Quando essa estrutura é incorporada à comunicação do evento, a competição deixa de promover somente o local onde acontece e passa a funcionar como porta de entrada para todo o percurso.

Essa distribuição de fluxo é especialmente importante para localidades menores, que nem sempre conseguem atrair visitantes isoladamente, mas ganham força quando apresentadas como parte de uma experiência regional. Nesse modelo, os municípios não precisam disputar turistas entre si. Eles podem compartilhar oportunidades, construir roteiros complementares e incentivar o visitante a circular e permanecer mais tempo no território.

Grupo Avante e o esporte como instrumento de transformação

O Desafio Avante Entre Serras conta com o patrocínio do Grupo Avante, parceiro da iniciativa desde suas primeiras edições. Por meio da Ferro Puro Mineração, que completa oito anos de atuação em 2026, o grupo vem investindo no esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento regional.

Ao longo de sua trajetória, o Grupo Avante e suas empresas têm apoiado ações educativas, sustentáveis e socialmente viáveis em suas áreas de influência. Esse trabalho contribui para o desenvolvimento intelectual e social das comunidades, estimula boas práticas coletivas e favorece a circulação de recursos no território.

Também merece destaque o incentivo à organização e à qualificação do terceiro setor. Associações e entidades comunitárias mais preparadas conseguem planejar ações, representar os interesses da população, desenvolver projetos, buscar parcerias e participar de maneira mais produtiva da construção do desenvolvimento local.

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Essa relação de cooperação fortalece o pertencimento e ajuda as comunidades a reconhecerem que os atributos naturais, históricos, culturais e sociais do lugar também lhes pertencem. Quando moradores, empresas e organizações trabalham de forma articulada, os resultados deixam de ser pontuais e passam a contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para uma convivência mais harmoniosa entre os empreendimentos e seu entorno.

Em nove temporadas, o Entre Serras consolidou sua identidade ao reunir organização profissional, percursos cuidadosamente desenhados e valorização dos territórios por onde passa. Não se trata apenas de promover uma competição, o evento apresenta lugares, cria vínculos e convida atletas e visitantes a viver experiências que continuam muito depois da linha de chegada.

Um evento pode abrir muitos caminhos

A etapa de Acuruí demonstra como o esporte pode se conectar ao turismo, à cultura, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento comunitário. A competição atrai atletas, mas sua capacidade de transformação cresce quando envolve hospedagem, alimentação, produção artesanal, comércio, serviços, espaços de convivência e atrativos de toda a região.

Esse é o princípio de uma promoção turística eficiente, criar motivos para a viagem, preparar o território para receber, articular os diferentes setores e fazer com que parte significativa dos recursos permaneça nas comunidades.

Eventos passam, seus impactos, quando bem planejados e administrados, podem permanecer. Eles fortalecem a imagem do destino, geram renda, ampliam oportunidades e ajudam moradores e visitantes a enxergarem o território com outros olhos. Em Acuruí e ao longo da Rota Jaguara, cada pedalada, cada passada e cada encontro poderão representar o início de novos caminhos para o turismo regional.

Você já conhece a Rota Jaguara? O Desafio Avante Entre Serras, te convida a estar conosco nesta aventura.

Até a próxima.

Serviço

Desafio Avante Entre Serras Etapa Acuruí

Datas: 22 e 23 de agosto de 2026

Local: Espaço Cervejeiro Acuruí Itabirito, Minas Gerais

Modalidades e percursos:

Mountain Bike: 36 km e 50 km

Gravel: 49 km

Trail Run: 7 km, 14 km e 22 km

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