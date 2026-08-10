Hotéis para feriados: seis destinos para transformar a próxima folga em viagem - (crédito: Uai Turismo)

Hotéis para feriados: seis destinos para transformar a próxima folga em viagem (Em Fernando de Noronha a observação de golfinhos é muito procurada por turistas que querem ver os animais em seu ambiente natural. (Foto: Divulgação)

Os próximos feriados podem ser uma boa oportunidade para tirar aquela viagem do papel. Em 2026, o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, e o 12 de outubro, Dia das Crianças, caem em segundas-feiras, formando períodos prolongados para quem consegue organizar alguns dias de descanso. Nesse cenário, os hotéis para feriados ganham importância não apenas como ponto de hospedagem, mas como porta de entrada para experiências diferentes.

Há opções para perfis variados. De praias de águas transparentes a regiões vinícolas, montanhas, grandes cidades e ilhas cercadas pelo Pacífico, os destinos permitem combinar descanso, gastronomia, cultura e atividades ao ar livre. Além disso, planejar a viagem com antecedência ajuda a escolher melhor o destino de acordo com o período do ano e o estilo de cada viajante.

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Hotéis para feriados em Fernando de Noronha

Vista panorâmica da Pousada Morena em Fernando de Noronha (Foto: Divulgação)

Fernando de Noronha entra no segundo semestre em uma das épocas mais interessantes para quem deseja conhecer o arquipélago. A estação seca costuma proporcionar dias com pouca chuva e boas condições para atividades no mar. É também quando o chamado mar de almirante deixa as águas do Mar de Dentro mais calmas e transparentes.

Para quem gosta de mergulho e snorkel, o período é especialmente favorável. A visibilidade subaquática pode chegar a dezenas de metros, permitindo observar com maior facilidade a diversidade de espécies que vivem no entorno das ilhas.

Nesse cenário, duas hospedagens do Grupo Ekos Luxury Hotels apresentam propostas diferentes. O Hamares Boutique Hotel aposta em uma arquitetura contemporânea e em ambientes voltados à contemplação da paisagem. Já a Pousada Morena, tradicional na ilha e recentemente revitalizada, tem como um dos destaques a vista para o Morro do Pico.

Mais do que a hospedagem, entretanto, o grande atrativo é a possibilidade de explorar praias, trilhas, mirantes e áreas de preservação que fazem de Fernando de Noronha um dos destinos naturais mais conhecidos do Brasil.

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Miami combina feriado com gastronomia e vida urbana

Para quem prefere aproveitar a folga em uma metrópole, Miami oferece uma combinação diferente de praia, gastronomia, compras, arte e entretenimento. No bairro de Brickell, o EAST Miami funciona como ponto de partida para explorar diferentes áreas da cidade.

A localização permite circular pelo Brickell City Centre e, a partir dali, conhecer regiões como Wynwood e o Design District. As praias também permanecem entre os principais programas para quem visita Miami.

Em setembro, outro atrativo é o Miami Spice, tradicional temporada gastronômica que reúne restaurantes da cidade em uma programação especial. A iniciativa costuma apresentar menus com preços definidos e é uma oportunidade para conhecer diferentes estilos de cozinha.

Ao fim do dia, o rooftop Sugar oferece uma vista panorâmica de Miami, enquanto as EAST Residences apresentam uma alternativa para quem viaja em família ou em grupo e prefere ambientes mais amplos.

Nascer do sol da varanda das Residências no EAST Miami. (Foto: Divulgação)

Mendoza une vinhos, montanhas e natureza

A chegada da primavera transforma Mendoza, na Argentina, em um destino especialmente interessante para quem deseja combinar enoturismo e paisagens naturais. No Vale de Uco, os vinhedos começam um novo ciclo e ganham como pano de fundo a Cordilheira dos Andes.

Entre as opções de hospedagem está o Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, instalado em uma propriedade de 320 hectares. A arquitetura foi pensada para estabelecer uma relação próxima com a paisagem, com grandes aberturas voltadas para os vinhedos e as montanhas.

Além das tradicionais degustações, a região permite conhecer diferentes aspectos da produção vitivinícola. Entre as experiências estão atividades de wine blending, almoços harmonizados, piqueniques, cavalgadas e passeios de bicicleta.

A gastronomia também ocupa papel importante. Os restaurantes da região valorizam ingredientes locais e sazonais, reforçando a relação entre o vinho, a culinária e o chamado terroir mendocino.

Piquenique no Casa de Uco Vineyards & Wine Resort (Foto: Divulgação)

Neve e aventura nos Andes chilenos

Quem ainda pretende encontrar neve durante o segundo semestre pode considerar o Termas Chillán, no Chile. O destino está localizado na Cordilheira dos Andes e reúne atividades que vão muito além do esqui.

Durante a temporada de neve, o resort oferece acesso direto às pistas, incluindo a Três Marias, conhecida por seus cerca de 8 quilômetros de extensão. A proximidade das montanhas favorece tanto quem já tem experiência no esporte quanto visitantes que desejam conhecer a atividade pela primeira vez.

Com a aproximação da primavera, porém, a paisagem muda e abre espaço para outras experiências. Trekking, arvorismo, ciclismo e passeios panorâmicos passam a dividir espaço com as atividades de inverno.

A observação do céu durante a noite também ganha destaque. Longe dos grandes centros urbanos, a região apresenta condições favoráveis para contemplar um céu estrelado. Assim, o destino consegue atender diferentes perfis de viajantes, de famílias a casais e grupos de amigos.

Termas Chillan. (Foto: Divulgação)

Cultura e natureza na Polinésia Francesa

Entre os destinos internacionais, a Polinésia Francesa oferece uma experiência marcada pela natureza e pelas tradições locais. Durante parte do segundo semestre, as águas da região recebem baleias-jubarte, que passam pelo arquipélago durante seu ciclo migratório.

No atol de Tetiaroa está o The Brando, onde excursões guiadas permitem observar a fauna marinha seguindo protocolos de preservação. O encontro com as baleias, naturalmente, depende das condições ambientais e do comportamento dos animais.

A cultura também ganha espaço. Até setembro, artesãos de diferentes arquipélagos participam de uma programação dedicada ao artesanato tradicional polinésio. Exposições, demonstrações e oficinas aproximam os visitantes de técnicas transmitidas entre gerações.

A proposta reforça uma tendência cada vez mais presente no turismo: experiências que não se limitam à paisagem e ajudam o viajante a compreender a cultura do lugar visitado.

Forte presença cultural no The Brando. (Foto: Divulgação)

Porto revela outro ritmo no outono europeu

No início do outono europeu, o Porto, em Portugal, costuma apresentar temperaturas mais amenas e um ritmo interessante para quem deseja explorar a cidade e seus arredores com mais tranquilidade.

Na Foz do Douro, o Vila Foz Hotel & Spa ocupa um palacete do século XIX diante do Atlântico. A localização permite combinar caminhadas pela orla com visitas ao centro histórico do Porto, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

A gastronomia é outro elemento importante da experiência. O Vila Foz Restaurante, comandado pelo chef Arnaldo Azevedo, possui uma estrela Michelin, enquanto o Flor de Lis é recomendado pelo Guia Michelin.

Depois dos passeios, o viajante pode ainda conhecer as tradicionais caves de vinho do Porto, explorar as ruas históricas da cidade ou simplesmente observar o encontro do rio Douro com o Atlântico.

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Feriados podem ser o ponto de partida para novas experiências

Seja em uma ilha brasileira, diante da Cordilheira dos Andes ou em uma cidade histórica europeia, os próximos feriados mostram que uma viagem curta pode assumir diferentes formatos.

A escolha do destino depende, sobretudo, do tipo de experiência procurada. Para alguns viajantes, o mar e a natureza são prioridade. Para outros, gastronomia, cultura, aventura ou simplesmente alguns dias de descanso fazem mais sentido.

Por isso, mais do que escolher entre hotéis para feriados, vale pensar no que se deseja viver durante a viagem. Afinal, quando o tempo disponível é curto, um bom planejamento pode fazer com que poucos dias sejam suficientes para criar memórias que permanecem muito depois da volta para casa.

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