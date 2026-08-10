Retiro de mountain bike nos Alpes suíços terá campeões mundiais (Verbier, nos Alpes suíços, combina paisagens de montanha e trilhas para mountain bike, cenário do retiro esportivo que reunirá ciclistas de diferentes níveis em setembro de 2026. (Foto: Divulgação))

Dois campeões mundiais suíços vão comandar um retiro de mountain bike em Verbier, nos Alpes, em setembro de 2026. A programação do The Lodge combina treinamento técnico, passeios pelas montanhas, gastronomia e momentos de recuperação em uma experiência voltada tanto para ciclistas experientes quanto para iniciantes.

O programa será conduzido por Kathrin Stirnemann e Joris Ryf, atletas suíços com títulos mundiais na modalidade. Segundo a programação oficial do The Lodge, o retiro está previsto para ocorrer de 6 a 13 de setembro de 2026.

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A proposta segue uma tendência do turismo de experiência que aproxima esporte, natureza e bem-estar. Em vez de apenas visitar um destino, o viajante participa de uma programação estruturada em torno de uma atividade específica.

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Mountain bike ganha espaço nos Alpes suíços

Verbier, no sudoeste da Suíça, é conhecida pelas atividades de montanha durante o verão e também se consolidou como destino para o mountain bike. A região reúne diferentes tipos de trilhas e oferece opções para modalidades como enduro e downhill.

É nesse cenário que os participantes do retiro terão sessões guiadas e treinamentos técnicos. A ideia é trabalhar aspectos como controle, fluidez e segurança sobre a bicicleta, respeitando o nível de cada participante.

O programa foi planejado para receber até 18 ciclistas. Além dos atletas mais experientes, a proposta também contempla quem está começando no mountain bike e pretende ganhar confiança para enfrentar terrenos variados.

Os participantes poderão levar suas próprias bicicletas ou utilizar modelos disponibilizados pela suíça Thömus, incluindo opções elétricas, segundo as informações divulgadas pelo empreendimento.

Treinamento com campeões mundiais

A presença de Kathrin Stirnemann e Joris Ryf é um dos principais diferenciais do retiro.

Stirnemann conquistou os títulos mundiais de Cross Country Eliminator em 2014 e 2017. A atleta também atua como treinadora e tem experiência na preparação técnica de ciclistas.

Ryf, por sua vez, é campeão mundial de E-XCO e trabalha também como profissional e treinador. Em seu perfil oficial, o suíço destaca a experiência em competições internacionais e a atuação no desenvolvimento técnico de outros ciclistas.

A programação pretende aproveitar essa experiência para oferecer orientação em diferentes terrenos. Entre as atividades previstas estão sessões de enduro, trechos de subida e descida e experiências no bike park de Verbier.

Mais do que buscar desempenho, o programa foi desenhado para que os participantes desenvolvam habilidades de acordo com seu próprio nível.

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Esporte divide espaço com descanso

O retiro também aposta na combinação entre atividade física e recuperação. Depois das pedaladas, os hóspedes terão acesso às instalações de bem-estar do The Lodge, que incluem piscina coberta, jacuzzis, sauna, academia e salas de tratamento.

Cada participante também terá direito a uma massagem esportiva durante a estadia.

A alimentação é outro componente da programação. O menu inclui cafés da manhã, refeições durante as atividades e opções inspiradas na gastronomia alpina. A proposta é associar a alimentação à rotina de treinamento sem deixar de lado a experiência gastronômica.

O próprio The Lodge é um chalet de montanha com nove quartos, localizado a cerca de 1.500 metros de altitude em Verbier. A propriedade faz parte da Virgin Limited Edition, ligada ao grupo de Richard Branson.

Experiência também para quem não pedala

A programação não é restrita aos ciclistas. Acompanhantes que não participarem das atividades sobre duas rodas também poderão aproveitar a estrutura do empreendimento e explorar outras opções nos arredores de Verbier.

Entre as possibilidades estão caminhadas, tênis e golfe, além dos momentos de descanso no próprio The Lodge.

Com isso, o retiro amplia a proposta para além do esporte. A experiência combina o contato com os Alpes suíços, a prática de mountain bike e uma rotina de recuperação em um destino tradicional de montanha.

The Lodge, em Verbier, nos Alpes suíços, será a base do retiro de mountain bike programado para setembro de 2026. (Foto: Virgin Limited Edition)

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