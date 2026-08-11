HOTEX consagra os maiores nomes da hospitalidade em 2026 (Foto: Maarten Van Sluys)

Na última terça-feira (dia 4/8) foi finalizada a votação e em seguida divulgados os vencedores do Prêmio HOTEX MAIORES NOMES DA HOSPITALIDADE 2026, reconhecimento que homenageia empresas, empreendimentos, profissionais e fornecedores que vêm desempenhando um papel fundamental no fortalecimento, na inovação e no desenvolvimento da hotelaria brasileira. A cerimônia de entrega dos belíssimos troféus consagrou organizações e lideranças que, por meio de sua excelência, gestão e capacidade de transformar o setor, se destacaram como referências para a hospitalidade nacional. A premiação destaca organizações que se sobressaem pela excelência em gestão, inovação, sustentabilidade, hospitalidade, investimentos e desenvolvimento do setor, além de reconhecer lideranças que inspiram e transformam o mercado. Entre os homenageados desta edição estão grandes redes nacionais e internacionais, hotéis independentes, resorts, fornecedores estratégicos e executivos que têm desempenhado papel relevante na construção de uma hotelaria cada vez mais competitiva, moderna e voltada à excelência na experiência do hóspede.

Foto: divulgação

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Cerimônia de premiação

A cerimônia de premiação foi realizada no São Paulo Expo, logo após o encerramento do Summit Brasil de Hospitalidade 2026, reunindo algumas das mais importantes lideranças e personalidades da hotelaria nacional. O evento marcou um momento de celebração, networking e reconhecimento às empresas e profissionais que vêm elevando os padrões da hospitalidade brasileira por meio da inovação, da gestão eficiente e do compromisso com a excelência.

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Logo após a apuração dos 1.294 votos online contabilizados somados a pontuação adicional atribuída pela banca especialmente reunida para este fim, os vencedores foram anunciados e receberam no palco um exclusivo troféu em cristal de Murano, inspirado na tradicional Pinha Italiana (Pigna), um dos mais antigos e emblemáticos símbolos da cultura italiana. Representando hospitalidade, prosperidade, abundância, renovação, a Pigna é tradicionalmente posicionada na entrada de residências, hotéis e estabelecimentos como um gesto de acolhimento e um desejo de sucesso para todos que ali chegam. Produzido em cristal de Murano pela Cristais Labone, reconhecido mundialmente por sua beleza, sofisticação e excelência artesanal, o troféu da HOTEX une tradição, arte e significado. A escolha da Pigna simboliza o crescimento contínuo da hotelaria, a força das relações construídas pela hospitalidade e o reconhecimento àqueles que se destacam por sua dedicação, inovação, liderança e compromisso com a excelência.

Ao homenagear os Maiores Nomes da Hospitalidade 2026, a HOTEX reafirma seu compromisso de valorizar iniciativas que impulsionam o desenvolvimento do setor e inspiram toda a cadeia da hospitalidade. Mais do que uma premiação, o reconhecimento celebra empresas e profissionais que transformam desafios em oportunidades, promovem experiências memoráveis e contribuem para uma hotelaria brasileira cada vez mais inovadora, sustentável e preparada para o futuro.

Conheça os vencedores nas quinze categorias

MELHOR REDE HOTELEIRA INTERNACIONAL

Marriott International

MELHOR REDE HOTELEIRA NACIONAL

Hplus Hotelaria

MELHOR HOTEL INDEPENDENTE

Colline de France Gramado (RS)

MELHOR HOTEL DE LUXO

Palácio Tangará São Paulo (SP)

MELHOR RESORT

Zendaya Resort Búzios (RJ)

EXCELÊNCIA EM EXPANSÃO HOTELEIRA

Vila Galé Hotéis

LIDERANÇA EM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO

BWH Hotels

EXCELÊNCIA EM GESTÃO DE PESSOAS

Hotelaria Brasil

EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA & INOVAÇÃO

Oracle Hospitality

EXCELÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE

Ibiti Projeto Ibitipoca (MG)

EXCELÊNCIA EM ALIMENTOS & BEBIDAS

Restaurante Herbs Royal Tulip Alvorada (DF)

EXCELÊNCIA EM LIDERANÇA FEMININA

Ana Paula Rennó Diretora da Rede Class Hotéis

MELHOR PROGRAMA DE FIDELIDADE HOTELEIRO

Marriott Bonvoy

MELHOR FORNECEDOR DA HOTELARIA

Realgems Cosméticos & Amenities

PERSONALIDADE DA HOTELARIA BRASILEIRA

Lizete Ribeiro CEO do Grupo Tauá Resorts e Hotéis

Foto: Maarten Van Sluys

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Card de palestrantes que enriqueceram a programação

Durante os quatro dias do concorrido evento inúmeros conteúdos foram compartilhados com o público presente. Na abertura (2ª feira) aconteceu a MESA REDONDA com transmissão ao vivo online para 6.300 pessoas. Maria José Dantas e eu, embaixadores da HOTEX recebemos para um debate de aproximadamente duas horas e meia de duração os especialistas João Carlos Guimarães, (Delta Energia) que abordou questões relativas a tecnologias de geração energética de fontes renováveis como diferencial de rentabilidade na hotelaria e Dra. Valquíria da Rocha Batista (Rocha & Mouta Advogados) que versou sobre aspectos vitais muito além do compliance da NR-1. Após o almoço um estrelado elenco de mulheres protagonizou o workshop LIDERA + MULHERES com Maria José Dantas (Presidente Nacional da ABG) A Hospitalidade é Construída nos Bastidores, Silvia Galiotto (arquiteta e urbanista da HelpHotel) Arquitetura Como Chave Para a Liderança Feminina na Hotelaria, Alessandra Trigo (Embaixadora do Comitê Paralímpico Brasileiro) A Era da Acessibilidade Um Case de Sucesso, Marlize Baierle (estilista e consultora especializada no mercado de luxo) Design das Emoções Como Nasce Uma Experiência de Luxo e Damaris Prado (mentora de concierges e expert em travel design) O Olhar da Concierge Como a Excelência Feminina Transforma o Atendimento.

No segundo dia (3ª. feira), antecedendo a premiação aconteceu o SUMMIT HOTEX trazendo para o palco um seleto card de palestrantes: Abrindo o Summit eu trouxe o conteúdo Desafios Recentes da Gestão Hoteleira, em seguida Maria José Dantas falou sobre O Papel da Governança na Hotelaria Regenerativa, na sequência Amilcar Mielmiczuk (VerdeGente) com ESG Sem Filtros, Vantagens e Armadilhas do Greenwashing, Renata Carvalho (Realgems) trouxe a temática O Poder da Hospitalidade: Lições que Todo Negócio Pode Aplicar, seguido do consultor Otávio Novo com Antecipação de Riscos e Resiliência Organizacional na Hotelaria, a arquiteta Maria Magalhães contribuiu com trazendo o case Hotel Canopy by Hilton SP Jardins: Repensar o Futuro à Partir da Reocupação dos Espaços Interiores. Sohail Bin Mahmood Alsahabi (Cicibas-DF) abordou Tendências e Oportunidades do Setor Hoteleiro entre o Brasil e a Arábia Saudita e fechando o riquíssimo Summit, Marcelo Buonomo (Brazil Sales) apresentou Margem por Decisão: Quando Cada Escolha Vale o Dobro.

Com o sucesso da edição de 2026, a HOTEX já se prepara para a próxima edição da feira que ocorrerá de 3 a 6 de agosto de 2027, no São Paulo Expo, reunindo novamente os principais nomes da hotelaria, do turismo e da hospitalidade para apresentar tendências, promover negócios, compartilhar conhecimentos e reconhecer aqueles que impulsionam a evolução do setor no Brasil.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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