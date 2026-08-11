Fronteiras do Medo: a viagem dos sonhos pode virar um pesadelo geopolítico? - (crédito: Uai Turismo)

Fronteiras do Medo: a viagem dos sonhos pode virar um pesadelo geopolítico? (Estátuas dos líderes coreanos Kim Il-Sung e Kim Jong-il, no Grande Monumento Mansudae em Pyongyang, capital da Coréia do Norte. (Foto: Divulgação))

Fronteiras do Medo, como a viagem dos sonhos podem se transformar em um pesadelo geopolítico com consequências muito diferentes daquelas enfrentadas por um turista em destinos convencionais? Viajar costuma estar associado à liberdade de descobrir novos lugares. Mas essa lógica muda completamente quando o destino está submetido a rígidos controles políticos, conflitos armados ou restrições severas à circulação de estrangeiros. Nesses casos, uma fotografia, uma conversa ou até mesmo um gesto pode ser interpretado como desrespeito e até encarados como crimes graves em determinados países.

A Coreia do Norte é um dos exemplos mais extremos. Em 2026, o país permanece praticamente fechado para todos os turistas estrangeiros, a exceção está nos cidadãos russos, que podem viajar sob condições limitadas e dentro de um sistema altamente controlado.

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O isolamento não é apenas uma questão de fronteiras. A circulação de estrangeiros dentro do país também é severamente restringida. Mesmo quando o turismo internacional esteve aberto de maneira mais ampla, visitantes estrangeiros não tinham liberdade para explorar o território por conta própria. Guias acompanhavam os grupos e os deslocamentos dependiam de autorização e de itinerários previamente estabelecidos.

O caso Otto Warmbier

Poucos episódios ilustram melhor os riscos do turismo em um ambiente politicamente fechado do que a história de Otto Warmbier.

O estudante americano tinha 21 anos quando visitou a Coreia do Norte em dezembro de 2015, durante uma excursão turística. As autoridades norte-coreanas o acusaram de tentar retirar um cartaz de propaganda política de uma área restrita de um hotel em Pyongyang.

Warmbier foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Depois de mais de um ano detido, foi devolvido aos Estados Unidos, em estado de coma e com graves danos neurológicos. Ele morreu dias depois de retornar ao país.

As circunstâncias exatas que levaram ao estado de saúde de Warmbier permanecem controversas. O episódio tornou-se um dos casos mais conhecidos envolvendo turistas estrangeiros detidos pela Coreia do Norte e passou a ser citado por governos estrangeiros como exemplo dos riscos associados a uma viagem ao país.

Otto Frederick Warmbier, turista americano é conduzido ao principal tribunal da Coreia do Norte, em Pyongyang, em 2016. (Foto: Arquivo REUTERS)

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O que acontece quando um turista é detido?

Um dos principais problemas em destinos com forte controle estatal é que o viajante pode ficar sujeito a regras que desconhece e a um sistema jurídico muito diferente daquele de seu país de origem.

Na Coreia do Norte, governos estrangeiros alertam para a possibilidade de prisão e detenção sem que o visitante tenha acesso garantido a mecanismos de assistência semelhantes aos existentes em democracias ocidentais.

Isso não significa que toda violação resulte automaticamente em prisão ou que todos os julgamentos sigam o mesmo padrão. O ponto central é outro: o turista entra em um ambiente no qual as consequências de uma infração podem ser imprevisíveis e extremamente graves.

Por isso, recomendações oficiais de viagem ganham peso especial antes de uma eventual decisão de embarque.

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A proteção consular tem limites

Outro fator frequentemente ignorado por quem planeja uma viagem de risco é a assistência consular.

O Brasil mantém uma Embaixada em Pyongyang, com jurisdição sobre todo o território da Coreia do Norte e em vários países considerados não tão seguros para se viajar.

Isso, porém, não significa que um cidadão brasileiro tenha garantia de intervenção imediata em qualquer situação. A assistência consular está sujeita às leis locais e às condições existentes no país.

Ter uma representação diplomática no destino não significa estar protegido contra as leis daquele país.

Seguro-viagem também merece atenção

A escolha do seguro é outro ponto que pode mudar completamente a equação de uma viagem de alto risco.

Não é correto afirmar que todos os seguros deixam automaticamente de valer em países submetidos a sanções ou alertas de viagem. As condições dependem da apólice, do destino, da seguradora e das circunstâncias do evento.

Entretanto, há situações em que viajar contra recomendações oficiais pode comprometer a cobertura. O governo britânico, por exemplo, alerta que o seguro de viagem pode ser invalidado quando o viajante embarca contra uma recomendação oficial de não viajar. A Austrália também informa que é altamente improvável que suas apólices cubram uma viagem à Coreia do Norte.

Por isso, antes de comprar uma passagem para um destino de risco elevado, é necessário consultar as condições específicas da apólice.

Coreia do Norte não é o único caso

A Coreia do Norte é um caso extremo, mas não é o único destino em que o planejamento de uma viagem exige atenção especial.

Turcomenistão e Eritreia, por exemplo, também possuem controles rígidos sobre circulação e acesso de estrangeiros. Já Afeganistão e Síria apresentam uma variável adicional: conflitos armados, instabilidade política e riscos de segurança que podem mudar rapidamente.

É importante, porém, não colocar todos esses países na mesma categoria. Uma fronteira fechada, um processo de visto burocrático, restrições de circulação e uma guerra são problemas diferentes e precisam ser tratados como tais.

O ponto em comum é a necessidade de o viajante compreender que o risco não termina quando o visto é concedido.

Porta do Inferno, assim que é conhecida a Cratera de Darvaza, localizada no norte do Turcomenistão, ex-república soviética, na Ásia Central. (Foto: Getty Imagens)

Destinos onde viajar exige atenção redobrada

Nem todos os destinos difíceis de visitar apresentam o mesmo tipo de obstáculo. Em alguns países, o problema começa antes mesmo do embarque, com vistos e autorizações difíceis de obter. Em outros, o visitante consegue entrar, mas encontra restrições severas para circular, fotografar ou interagir com a população. Há ainda lugares em que o principal problema é a própria situação de segurança.

A Coreia do Norte reúne algumas das maiores restrições. Turistas normalmente precisam viajar em grupos organizados, enquanto viajantes independentes necessitam de patrocinador e autorização específica. Uma vez no país, a circulação de estrangeiros é severamente limitada e os visitantes quase sempre são acompanhados por guias.

No Turcomenistão, o desafio é diferente. O país exige visto para visitantes e, no caso de viagens turísticas, é necessária uma carta de convite emitida com apoio de agentes autorizados. Os pedidos de visto podem ser encaminhados a Ashgabat e o processo pode levar até um mês. Além disso, estrangeiros que permanecem por mais de três dias úteis precisam ser registrados junto às autoridades migratórias.

As restrições continuam durante a viagem. Fotografar determinados prédios pode ser ilegal, especialmente instalações militares, policiais e governamentais. O acesso à internet também é bastante limitado, com diversos sites e aplicativos bloqueados.

Na Eritreia, o visitante enfrenta outro tipo de barreira: o controle sobre a própria circulação. Além do visto obrigatório, estrangeiros precisam solicitar autorização para viajar para fora da região de Asmara. Existem postos de controle nas estradas, onde os documentos de viagem são verificados. Os pedidos de autorização podem levar vários dias e não são necessariamente aprovados.

O cenário muda completamente quando entram em cena países como Afeganistão e Síria. Nesses casos, a dificuldade não está apenas na burocracia ou nas restrições impostas aos turistas, mas principalmente nas condições de segurança.

Cathedral Our Lady of the Rosary, catedral católica em Asmara, Eritréia. (Foto: Divulgação)

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Quando conhecer o mundo exige mais do que coragem

A ideia de visitar lugares pouco conhecidos pode ser atraente para determinados viajantes. Destinos isolados despertam curiosidade justamente porque oferecem experiências diferentes do turismo convencional.

Mas existe uma diferença importante entre aventura e exposição desnecessária ao risco.

Em países submetidos a controles políticos extremos ou conflitos, o viajante não controla todas as variáveis da própria viagem. Mudanças de regras, restrições de circulação, fechamento de fronteiras, detenções ou problemas diplomáticos podem alterar completamente o planejamento.

Para quem sonha em conhecer lugares fora do circuito tradicional, a principal pergunta talvez não seja apenas como chegar?, mas também o que pode acontecer se algo der errado?

Em determinados destinos, essa resposta pode ser a parte mais importante de todo o planejamento da viagem.

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