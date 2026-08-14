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O Festival Uaimií transforma música, patrimônio, gastronomia e produção local em uma experiência turística completa

Evento acontece no dia 15 de agosto, com programação gratuita no Centro Histórico de Acuruí, em Itabirito MG, reunindo shows, cortejos, gastronomia, artesanato, cervejas artesanais e ações de acessibilidade

O Festival Uaimií transforma música, patrimônio, gastronomia e produção local em uma experiência turística completa - (crédito: Uai Turismo)
O Festival Uaimií transforma música, patrimônio, gastronomia e produção local em uma experiência turística completa - (crédito: Uai Turismo)
O Festival Uaimií transforma música, patrimônio, gastronomia e produção local em uma experiência turística completa (Centro Histórico de Acuruí (Foto: Gilson Martins))

Para que um território seja conhecido, desejado e efetivamente visitado, é preciso criar razões concretas para que as pessoas se desloquem até ele. Nesse processo, a cultura ocupa um lugar estratégico, já falamos bastante sobre isso por aqui.

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Festivais, shows, cortejos, festas populares, encontros gastronômicos, feiras de artesanato e outras manifestações culturais funcionam como indutores de fluxo turístico, além de oferecerem entretenimento.

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Esses eventos despertam a curiosidade, ampliam a visibilidade do território e apresentam ao visitante elementos que compõem a identidade do lugar. Já disse também, mas repito para ajudar a consolidar, se bem planejada, a produção cultural deixa de ser apenas uma atividade pontual e se transforma em insumo para o desenvolvimento do turismo.

O público chega motivado pela programação artística, e de sobra, conhece o patrimônio, experimenta a gastronomia, compra produtos locais, utiliza serviços, visita atrativos e estabelece vínculos com a comunidade. O evento termina, mas a experiência pode permanecer na memória e certamente, estimular novas visitas.

Eventos ajudam a revelar os territórios

Muitos destinos possuem riquezas naturais, históricas e culturais, mas ainda enfrentam dificuldades para se posicionar no mercado turístico. Em alguns casos, faltam instrumentos capazes de organizar esses atributos e apresentá-los de maneira atraente ao público.

Os eventos culturais podem cumprir essa função ao construir uma narrativa sobre o lugar. O cenário onde acontece um espetáculo, os produtos comercializados, os artistas convidados, as manifestações tradicionais e a participação dos moradores contribuem para revelar a personalidade do território.

Uma apresentação musical realizada em uma praça histórica, por exemplo, não promove somente os artistas que estão no palco. Ele valoriza a arquitetura, ocupa positivamente o espaço público e convida o visitante a observar o patrimônio sob uma perspectiva diferente.

Da mesma forma, uma feira de produtores não oferece apenas alimentos, bebidas ou peças artesanais, mas aproxima o turista dos saberes, dos modos de produção e das histórias das pessoas que vivem naquela região. A cultura, portanto, não deve ser entendida como um complemento do turismo, mas como parte essencial da experiência que o destino oferece.

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Produção cultural também movimenta a economia

A realização de um festival desencadeia uma extensa cadeia de atividades.  Quando parte significativa dessas demandas é atendida por profissionais e empreendedores do próprio território, os recursos investidos circulam localmente e alcançam diferentes setores da economia.

O público também contribui para essa movimentação. Visitantes consomem em bares e restaurantes, abastecem seus veículos, compram produtos artesanais, procuram hospedagem e podem permanecer na região por mais tempo para conhecer outros atrativos.

Essa capacidade de mobilizar fornecedores, produtores, artistas, comerciantes e prestadores de serviços demonstra que a cultura também é uma atividade econômica. Além de seu valor simbólico e social, ela gera trabalho, renda, visibilidade e oportunidades. Para os destinos turísticos, os eventos ainda podem ajudar a enfrentar a sazonalidade, criando motivos para a visitação em períodos que normalmente apresentam menor movimento.

Acuruí recebe o encerramento do Festival Uaimií

Um exemplo dessa integração entre cultura e turismo poderá ser acompanhado no próximo sábado, 15 de agosto, quando o Centro Histórico de Acuruí, distrito de Itabirito, receberá o encerramento do Festival Uaimií 2026.

Inconfidentes Jazz Orquestra (Foto: divulgação)

A partir das 11 horas, as ruas do distrito serão ocupadas por uma programação gratuita que reunirá música, cortejo artístico, gastronomia regional, artesanato, cervejas artesanais, feira de produtores, espaço infantil e ações de acessibilidade.

O evento terá como principal atração a Inconfidentes Jazz Orquestra, primeira big band da região dos Inconfidentes, que receberá como convidada especial a cantora Fernanda Takai, uma das vozes mais reconhecidas da música brasileira e integrante da banda Pato Fu.

Fernanda Takai é uma das presenças confirmadas no Festival (Foto: Weber Padua)

O espetáculo será realizado em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. O conjunto arquitetônico de Acuruí se transformará, assim, em um grande palco a céu aberto, promovendo o encontro entre música, memória, patrimônio e paisagem.  O Cenário Histórico passará a fazer parte do espetáculo e da experiência vivida pelo público.

Diversidade musical ocupa as ruas do distrito

A programação começará com a Banda Matahari, que levará ao palco uma combinação de rock, folk e blues em formato eletroacústico. Ao longo do dia, o DJ Pátrida apresentará uma curadoria que percorre a música brasileira, os grooves, o rap, o funk e diferentes vertentes da produção independente.

Diretamente de Brasília, o grupo Choro Cerrado celebrará o choro e a música instrumental brasileira, aproximando tradição e contemporaneidade. Na sequência, o Candonguêro, de Ouro Preto, apresentará um repertório construído em torno da música popular brasileira e das tradições carnavalescas. Com duas décadas de trajetória, o grupo reúne samba, frevo, poesia, performance e composições autorais.

O grupo Choro Cerrado celebra a música brasileira durante o Festival Uaimií (Foto: Acervo da banda)

O Norte de Minas será representado por Surubim e os Pocomã. Um quarteto, que desenvolve o conceito de Barro Beat Música Popular Barranqueira, unindo folias de reis, batuques, forró, catopês e referências do Vale do Rio São Francisco a elementos do jazz, do funk e da música contemporânea.

Antes do espetáculo de encerramento, o Bloco Urucum conduzirá um cortejo pelas ruas de Acuruí. Percussão, axé, maracatu e música popular brasileira convidarão moradores e visitantes a acompanhar o desfile até o palco principal. Essa diversidade artística amplia o alcance do festival e apresenta diferentes expressões da produção cultural brasileira, conectando artistas, comunidade e território.

Muito além das cachoeiras

A Rota Jaguara é conhecida por suas cachoeiras, montanhas e paisagens naturais. O festival, entretanto, ajuda a mostrar que a região e o distrito de Acuruí, possuem uma oferta turística muito mais ampla, formada também pelo patrimônio histórico, pela gastronomia, pela produção artesanal, pelas cervejas locais, pelas tradições religiosas e pela hospitalidade de seus moradores.

Segundo Normando Siqueira, idealizador e coordenador do Festival Uaimií, o projeto foi criado para fortalecer o turismo cultural na Rota Turística Jaguara, especialmente nos períodos de menor fluxo de visitantes.

O Festival nasceu para mostrar que a região possui muito mais do que belas cachoeiras. Aqui temos um patrimônio histórico preservado, uma rica gastronomia, empreendedores locais, artistas de excelência e uma natureza exuberante. Nosso objetivo é movimentar a economia, incentivar o turismo e valorizar a identidade cultural desse território, aproximando moradores e visitantes por meio da arte, destaca.

A proposta reforça uma questão fundamental para os destinos de natureza, embora as paisagens sejam importantes, a experiência turística se torna mais completa quando incorpora a cultura e o modo de vida das comunidades. É essa combinação que diferencia um lugar de outro e transforma uma simples visita em uma experiência carregada de significado.

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Feira aproxima visitantes da produção local

Além das atrações musicais, o público poderá conhecer a feira da Rota Turística Jaguara, formada por produtores e empreendedores da região.

Queijos artesanais de búfala, doces, cachaças, quitandas, artesanato e outros produtos típicos estarão disponíveis ao longo da programação. A praça gastronômica reunirá pratos da culinária mineira e diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas no território.

A presença desses empreendimentos é importante porque amplia os efeitos econômicos do evento e oferece aos visitantes a possibilidade de conhecer a região por meio de seus sabores, técnicas, tradições e formas de produção.

Cada produto carrega uma história e ajuda a construir a identidade da Rota Jaguara. Quando encontra espaço dentro da programação cultural, essa produção ganha visibilidade, conquista novos consumidores e fortalece sua ligação com o turismo.

O festival torna-se, dessa maneira, uma vitrine para os pequenos negócios e um espaço de conexão entre artistas, produtores, moradores e visitantes.

Acessibilidade amplia o direito à cultura

A democratização do acesso também integra a proposta do Festival Uaimií. Durante a programação, haverá intérprete de Libras, monitoria especializada para pessoas com deficiência, material em Braille e espaço infantil gratuito. Estas medidas permitem que pessoas de diferentes idades e perfis participem das atividades com maior autonomia, segurança e conforto.

Promover a acessibilidade significa reconhecer que a cultura e o turismo devem estar abertos a todos. Não se trata apenas de cumprir exigências formais, mas de ampliar o direito à convivência, ao lazer, à arte e à ocupação dos espaços públicos.

Um nome ligado à identidade ambiental

O nome Uaimií significa nascente do Rio das Velhas, em tupi-guarani. A escolha estabelece uma ligação direta com o território e reforça a importância da preservação ambiental e dos recursos hídricos que formam uma das principais bacias hidrográficas de Minas Gerais.

Essa dimensão ambiental também contribui para a narrativa do festival. Cultura, natureza e patrimônio não aparecem como elementos isolados, mas como partes de uma mesma identidade territorial.

Ao associar o evento ao Rio das Velhas, o Festival Uaimií estimula o público a reconhecer o valor simbólico e ambiental da região, fortalecendo uma visão de turismo comprometida com a conservação e com o desenvolvimento sustentável.

Festival Uaimií amplia a visibilidade da Rota Jaguara

Acuruí integra a Rota Turística Jaguara, roteiro de experiências que percorre territórios de Itabirito, Ouro Preto, Rio Acima e Santa Bárbara. A rota reúne cachoeiras, trilhas, caminhos históricos, comunidades, patrimônios religiosos, cervejarias artesanais, pousadas, restaurantes, produtores rurais e manifestações culturais na região da Serra do Gandarela.

Ao receber um evento dessa dimensão, Acuruí também funciona como porta de entrada para todo o roteiro. O visitante atraído pelo festival pode ser incentivado a conhecer outros atrativos, empreendimentos e comunidades, ampliando sua permanência e sua circulação pelo território.

Esse é um dos principais resultados da integração entre cultura e turismo, o evento concentra a atenção do público em determinado momento, mas sua comunicação pode apresentar uma oferta regional muito mais abrangente. Em vez de promover apenas um palco ou uma localidade, o festival ajuda a posicionar todo o destino.

Parcerias viabilizam a produção do Festival Uaimií

Idealizado pela Uaimií Produções, em coprodução com a Holofote Cultural, o Festival Uaimií conta com patrocínio master do Grupo Avante, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Prefeitura de Itabirito, apoio da Associação de Moradores de Acuruí e realização do Ministério da Cultura.

Essa articulação demonstra a importância das parcerias para viabilizar projetos culturais de maior alcance. Poder público, iniciativa privada, produtores e organizações comunitárias possuem responsabilidades diferentes, mas complementares, na construção do evento.

O Grupo Avante, que atua nos setores de mineração e logística em Minas Gerais, mantém iniciativas relacionadas ao desenvolvimento territorial, à capacitação de organizações sociais, à educação ambiental e ao apoio a projetos culturais e esportivos nos municípios onde está presente.

Em 2023, o grupo criou o Programa Avante de Sustentabilidade, alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O investimento em projetos incentivados permite que as empresas contribuam para a realização de iniciativas culturais estruturadas, ao mesmo tempo que fortalecem sua relação com os territórios e ajudam a ampliar o acesso da população à arte e à cultura.

A cultura abre caminhos para o turismo

O Festival Uaimií demonstra que promover um destino turístico é também estimular sua capacidade de produzir cultura, valorizar seus artistas, envolver seus empreendedores e apresentar sua identidade ao público.

Eventos bem planejados não devem funcionar como acontecimentos isolados. Eles podem integrar uma estratégia permanente de posicionamento territorial, geração de fluxo turístico e fortalecimento da economia criativa.

Quando a programação artística dialoga com o patrimônio, a gastronomia, a natureza e a produção comunitária, o visitante encontra além do espetáculo, um território vivo, capaz de contar sua própria história e oferecer experiências que não poderiam ser reproduzidas em outro lugar.

No dia 15 de agosto, sábado, o público chegará a Acuruí atraído pela música, entretanto, poderá voltar para casa levando também lembranças das ruas históricas, dos sabores, das paisagens, dos produtos e das pessoas que formam a Rota Jaguara.

É assim que a cultura promove destinos, criando encontros, despertando afetos e oferecendo novos motivos para viajar e retornar. Eu estarei por lá e você, vem também? Até a próxima.

Como participar do Festival Uaimií

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Uai Turismo
Ubiraney Silva - Uai Turismo
postado em 14/08/2026 09:25
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