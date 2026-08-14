30 lugares que contam a história de São Paulo: um roteiro completo pelo coração da cidade ((Fotos: @viajandocomhistoria))

As perguntas que eu mais recebo sobre o turismo e a história de São Paulo estão sempre relacionadas ao Centro Histórico da cidade. O número de atrações é enorme e juntas apresentam uma São Paulo que foi se transformando ao longo de séculos, desde a sua fundação, o rico período do ciclo do café, a urbanização, e toda a modernização da cidade.

Então eu preparei um roteiro com 30 lugares que eu amei conhecer e funciona como uma sugestão para cada um fazer no seu tempo e de acordo com os seus interesses. Aproveite a cidade e boa leitura!

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Comece pelos telhados da Catedral da Sé. A igreja tem vários tipos de visitas guiadas, conhecendo a cripta, caminhando pelos telhados, passando pelos sinos até o delicioso brunch nos fins de semana.

Ao lado está o magnífico palácio de Justiça, projeto de Ramos de Azevedo, o arquiteto e engenheiro que deixou um legado maravilhoso na cidade entre o final do século XIX e início do século XX. Eu o conheci em uma visita guiada durante a jornada do patrimônio em 2024. Este ano a Jornada acontece nos dias 15 e 16 de agosto. A programação é atualizada a cada ano.

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Atravesse a Praça da Sé e vá até o Centro Cultural da Caixa. O ingresso é gratuito e até setembro é possível visitar a exposição Rembrandt, o Mestre da Luz e da Sombra. A esquerda em torno de 100 metros caminhando tem uma novidade no centro histórico.

O prédio construído em 1916 também por Ramos de Azevedo foi projetado para ser a Sociedade de Medicina e Cirurgia. Funcionou até 1939 e então ficou abandonado por mais de 80 anos. Recentemente foi comprado e será restaurado. Até 30 de Agosto está aberto ao público de forma gratuita. É possível visitá-lo e conferir a exposição Apocalipse.

Atravesse a rua e visite o Solar da Marquesa, ao lado está a Casa da Imagem. E entre as dois está o histórico Beco do Pinto. Vire à direita e caminhe até o Museu das Favelas que ocupa um edifício belíssimo. Bem em frente siga até o Pateo do Collegio que é um marco histórico na Cidade e ao lado entre na Igreja São José de Anchieta.

Siga pela Rua Boa Vista, em torno de 500 metros caminhando faça uma parada para o café no histórico Café Girondino. Em frente, siga até o mosteiro de São Bento. E a curiosidade é que existe uma pequena sala logo na entrada à esquerda onde são vendidos pãezinhos artesanais fabricados com receitas de séculos guardadas pelos monges.

Siga por 170 metros e é possível fazer uma visita guiada na histórica Casa da Boia em datas pré-definidas. Na mesma rua observe o belíssimo Edifício Martinelli. Em suas redes sociais são divulgadas também datas para visitas guiadas. Os ingressos são concorridos e se esgotam rápido. Fique atento. No térreo existe um café com uma decoração que lembra a belle époque francesa.

Caminhe por 3 minutos e observe o edifício Sampaio Moreira, ele foi o 1º arranha céu da cidade. Eu o conheci durante a Jornada do Patrimônio que acontece em um fim de semana por ano no mês de agosto. No térreo experimente queijos, salgados, e doces na Mercearia Godinho com mais de 100 anos de história.

Na próxima quadra está o Viaduto do Chá. A esquerda observe edifício Matarazzo que hoje é ocupada pela prefeitura. Na outra ponta uma parada para quem gosta de compras. Visite o também o histórico shopping Light. Em frente está o fabuloso Teatro Municipal. E semanalmente são disponibilizados ingressos gratuitos para a visita guiada, que é imperdível.

Volte pela rua São Bento e uma opção de almoço é o bar Guanabara, o mais antigo restaurante de São Paulo. Dali mesmo observe o Palácio dos Correios com uma arquitetura linda.

Caminhe por mais 3 minutos e conheça o Farol Santander. Um centro cultural com muitos andares que oferecem arte e cultura. A esquerda mais uma sugestão para o almoço que é o restaurante Salve Jorge na Praça Antônio Prado. Poucos passos e você chega ao Edifício das Moedas. Ele foi todo restaurado e hoje existe uma cafeteria no térreo. Siga pela rua XV de Novembro e visite o Mub3 Museu da Bolsa do Brasil.

Mais 2 minutos caminhando e você chega ao CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil. Agora são 2 prédios recheados de arte e cultura. Um pouco a frente está a badalada Casa de Francisca que já virou uma referência paulistana quando se trata de apresentações musicais no Centro Histórico.

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Para fechar, um café na padaria mais antiga de São Paulo que é a Santa Teresa. O roteiro é somente uma sugestão para cada um fazer no seu tempo e de acordo com seus interesses para conhecer a história de São Paulo. Antes de planejar sua visita verifique no site e perfil dos lugares, data e horários para visitação.

Boa leitura e até a próxima!

Catedral da Se Praça da Sé Palácio de Justiça Praça Clóvis Beviláqua, s/nº Centro Cultural Caixa Praça da Sé 111 Palacete projetado por Ramos de Azevedo Rua Roberto Simonsen 97 Solar da Marquesa Rua Roberto Simonsen 136 Beco do Pinto R. Roberto Simonsen, 136 Casa da Imagem Rua Roberto Simonsen 136 D Museu das Favelas Largo Páteo do Colégio, 148 Pateo do Collegio Praça Pateo do Collegio 2 Igreja São José de Anchieta Praça Patteo do Colégio Café Girondino R. Boa Vista, 365 Mosteiro de São Bento e Padaria Largo São Bento, s/nº Casa da Boia R. Florêncio de Abreu, 123 Edifício Martinelli Rua São Bento 405 Café Martinelli Rua Líbero Badaró, 508 Edifício Sampaio Moreira R. Líbero Badaró, 346 Casa Godinho R. Líbero Badaró, 340 Viaduto do Chá Edifício Matarazzo: Prefeitura Viaduto do Chá 15 Shopping Light Rua Coronel Xavier de Toledo 23 Teatro Municipal Rua São Bento Bar Guanabara Av. São João, 128 Palacio dos Correios Praça Pedro Lessa, s/n Farol Santander Rua Joao Brícola 26 Restaurante Salve Jorge Praça Antônio Prado 33 Café no Edifício das Moedas Rua João Brícola 59 MUB3 Rua XV de Novembro 275 CCBB Rua Alvares Penteado 112 Casa de Francisca R. Quintino Bocaiúva, 22 Padaria Santa Teresa Praça Dr. João Mendes, 150

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