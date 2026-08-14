30 lugares que contam a história de São Paulo: um roteiro completo pelo coração da cidade

As perguntas que eu mais recebo sobre o turismo e a história de São Paulo estão sempre relacionadas ao Centro Histórico da cidade. O número de atrações é enorme e juntas apresentam uma São Paulo que foi se transformando ao longo de séculos, desde a sua fundação, o rico período do ciclo do café, a urbanização, e toda a modernização da cidade.
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Então eu preparei um roteiro com 30 lugares que eu amei conhecer e funciona como uma sugestão para cada um fazer no seu tempo e de acordo com os seus interesses. Aproveite a cidade e boa leitura!
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Comece pelos telhados da Catedral da Sé. A igreja tem vários tipos de visitas guiadas, conhecendo a cripta, caminhando pelos telhados, passando pelos sinos até o delicioso brunch nos fins de semana.
Ao lado está o magnífico palácio de Justiça, projeto de Ramos de Azevedo, o arquiteto e engenheiro que deixou um legado maravilhoso na cidade entre o final do século XIX e início do século XX. Eu o conheci em uma visita guiada durante a jornada do patrimônio em 2024. Este ano a Jornada acontece nos dias 15 e 16 de agosto. A programação é atualizada a cada ano.
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Atravesse a Praça da Sé e vá até o Centro Cultural da Caixa. O ingresso é gratuito e até setembro é possível visitar a exposição Rembrandt, o Mestre da Luz e da Sombra. A esquerda em torno de 100 metros caminhando tem uma novidade no centro histórico.
O prédio construído em 1916 também por Ramos de Azevedo foi projetado para ser a Sociedade de Medicina e Cirurgia. Funcionou até 1939 e então ficou abandonado por mais de 80 anos. Recentemente foi comprado e será restaurado. Até 30 de Agosto está aberto ao público de forma gratuita. É possível visitá-lo e conferir a exposição Apocalipse.
Atravesse a rua e visite o Solar da Marquesa, ao lado está a Casa da Imagem. E entre as dois está o histórico Beco do Pinto. Vire à direita e caminhe até o Museu das Favelas que ocupa um edifício belíssimo. Bem em frente siga até o Pateo do Collegio que é um marco histórico na Cidade e ao lado entre na Igreja São José de Anchieta.
Siga pela Rua Boa Vista, em torno de 500 metros caminhando faça uma parada para o café no histórico Café Girondino. Em frente, siga até o mosteiro de São Bento. E a curiosidade é que existe uma pequena sala logo na entrada à esquerda onde são vendidos pãezinhos artesanais fabricados com receitas de séculos guardadas pelos monges.
Siga por 170 metros e é possível fazer uma visita guiada na histórica Casa da Boia em datas pré-definidas. Na mesma rua observe o belíssimo Edifício Martinelli. Em suas redes sociais são divulgadas também datas para visitas guiadas. Os ingressos são concorridos e se esgotam rápido. Fique atento. No térreo existe um café com uma decoração que lembra a belle époque francesa.
Caminhe por 3 minutos e observe o edifício Sampaio Moreira, ele foi o 1º arranha céu da cidade. Eu o conheci durante a Jornada do Patrimônio que acontece em um fim de semana por ano no mês de agosto. No térreo experimente queijos, salgados, e doces na Mercearia Godinho com mais de 100 anos de história.
Na próxima quadra está o Viaduto do Chá. A esquerda observe edifício Matarazzo que hoje é ocupada pela prefeitura. Na outra ponta uma parada para quem gosta de compras. Visite o também o histórico shopping Light. Em frente está o fabuloso Teatro Municipal. E semanalmente são disponibilizados ingressos gratuitos para a visita guiada, que é imperdível.
Volte pela rua São Bento e uma opção de almoço é o bar Guanabara, o mais antigo restaurante de São Paulo. Dali mesmo observe o Palácio dos Correios com uma arquitetura linda.
Caminhe por mais 3 minutos e conheça o Farol Santander. Um centro cultural com muitos andares que oferecem arte e cultura. A esquerda mais uma sugestão para o almoço que é o restaurante Salve Jorge na Praça Antônio Prado. Poucos passos e você chega ao Edifício das Moedas. Ele foi todo restaurado e hoje existe uma cafeteria no térreo. Siga pela rua XV de Novembro e visite o Mub3 Museu da Bolsa do Brasil.
Mais 2 minutos caminhando e você chega ao CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil. Agora são 2 prédios recheados de arte e cultura. Um pouco a frente está a badalada Casa de Francisca que já virou uma referência paulistana quando se trata de apresentações musicais no Centro Histórico.
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Para fechar, um café na padaria mais antiga de São Paulo que é a Santa Teresa. O roteiro é somente uma sugestão para cada um fazer no seu tempo e de acordo com seus interesses para conhecer a história de São Paulo. Antes de planejar sua visita verifique no site e perfil dos lugares, data e horários para visitação.
Boa leitura e até a próxima!
- Catedral da Se Praça da Sé
- Palácio de Justiça Praça Clóvis Beviláqua, s/nº
- Centro Cultural Caixa Praça da Sé 111
- Palacete projetado por Ramos de Azevedo Rua Roberto Simonsen 97
- Solar da Marquesa Rua Roberto Simonsen 136
- Beco do Pinto R. Roberto Simonsen, 136
- Casa da Imagem Rua Roberto Simonsen 136 D
- Museu das Favelas Largo Páteo do Colégio, 148
- Pateo do Collegio Praça Pateo do Collegio 2
- Igreja São José de Anchieta Praça Patteo do Colégio
- Café Girondino R. Boa Vista, 365
- Mosteiro de São Bento e Padaria Largo São Bento, s/nº
- Casa da Boia R. Florêncio de Abreu, 123
- Edifício Martinelli Rua São Bento 405
- Café Martinelli Rua Líbero Badaró, 508
- Edifício Sampaio Moreira R. Líbero Badaró, 346
- Casa Godinho R. Líbero Badaró, 340
- Viaduto do Chá
- Edifício Matarazzo: Prefeitura Viaduto do Chá 15
- Shopping Light Rua Coronel Xavier de Toledo 23
- Teatro Municipal
- Rua São Bento
- Bar Guanabara Av. São João, 128
- Palacio dos Correios Praça Pedro Lessa, s/n
- Farol Santander Rua Joao Brícola 26
- Restaurante Salve Jorge Praça Antônio Prado 33
- Café no Edifício das Moedas Rua João Brícola 59
- MUB3 Rua XV de Novembro 275
- CCBB Rua Alvares Penteado 112
- Casa de Francisca R. Quintino Bocaiúva, 22
- Padaria Santa Teresa Praça Dr. João Mendes, 150
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