Hotel Vila Galé Paulista: ótima opção de hospedagem em São Paulo (Foto: Maarten Van Sluys )

Fruto de uma completa revitalização de uma edificação comercial composta por salas, a primeira unidade do grupo português na capital paulista fica próxima de pontos comerciais de destaque, como o Conjunto Nacional, que reúne escritórios, cinema, bares e lojas, shoppings e, ainda, de duas linhas de metrô (Verde e Amarela) que ligam a diferentes regiões da cidade. Quem quiser aproveitar toda a Avenida Paulista, que é fechada para carros aos domingos e feriados, vai poder conhecer a pé alguns pontos turísticos da cidade, tais como, MASP, Parque Trianon entre outros. Localizado na rua Bela Cintra, bem em frente ao recém-inaugurado Bar Brahma, o hotel gerenciado a quase dois anos pela amiga Sylvia França está também próximo de importantes hospitais como o Sírio Libanês, Nove de Julho e o Hospital das Clínicas.

Detalhes que fazem toda diferença

O Vila Galé Paulista tem 108 confortáveis habitações, entre elas um andar executivo composto por espaços suítes onde me hospedei durante a semana da HOTEX 2026 no início deste mês. A ambientação segue a linha que observamos nos demais hotéis da rede como muitos detalhes e um design que mistura o clássico e o moderno. No espaçoso lobby do hotel um mobiliário repleto de estilo, um aconchegante bar onde são oferecidos drinks variados além dos seletos vinhos portugueses oriundos da adega Santa Vitória pertencente ao Grupo Vila Galé. O charmoso hotel disponibiliza ainda: Sala de massagem, sauna a vapor e academia. Hóspedes e passantes podem ainda degustar saborosas refeições no restaurante Massa Fina ou um delicioso café da manhã completo com opções quentes preparadas na hora no Vila Galé Café e sua agradável ambientação externa contígua a piscina ao ar livre.

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Falando ainda de alimentos e bebidas, o hotel acaba de apresentar uma novidade que vai agradar em cheio os amantes da boa gastronomia. O restaurante Massa Fina serve agora um delicioso brunch todos os domingos, para que hóspedes e o público externo desfrutem de sofisticado momento gastronômico no empreendimento. O brunch acontece todos os domingos, das 11h30 às 15h. Nele os clientes têm à disposição um bufê diversificado, variedade de pães, bolos, queijos, frutas, saladas, sopas e sobremesas. Adicionalmente, são oferecidos itens frescos preparados na chapa, como ovos estrelados, omeletes, tapiocas e queijo coalho, acompanhados por uma oferta de sucos naturais. Um dos diferenciais do brunch é a possibilidade de escolher um dos pratos quentes que compõe o cardápio, todos preparados na hora.

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Para complementar a experiência, os clientes que forem ao brunch terão direito a utilizar a piscina, a academia e a sauna do hotel, sem custo adicional. Estamos muito entusiasmados em apresentar esta nova experiência gastronômica, que reflete nosso compromisso em oferecer excelência e momentos memoráveis aos nossos hóspedes e visitantes. Inclusive, essa é uma ótima oportunidade para as pessoas que visitam a Avenida Paulista aos domingos conhecerem o nosso brunch, diz Clodoaldo Ramos, chef executivo da Vila Galé.

Celebração dos 40 anos do grupo Vila Galé

O Grupo Vila Galé comemorou, em junho passado, seu 40º aniversário com uma festa no Vila Galé Sintra, em Portugal. A celebração reuniu mais de 500 convidados, entre representantes institucionais, parceiros, colaboradores e amigos. Com uma trajetória iniciada em 1986, no Algarve, o grupo hoteleiro português conta, atualmente, com 52 hotéis entre Portugal, Brasil, Cuba e Espanha. Esses números são o resultado de uma estratégia de crescimento sustentado, baseada no reinvestimento prudente.

Criamos uma marca que fortalece Portugal. Quarenta anos de uma empresa merecem ser celebrados, sobretudo de uma empresa que humildemente procurou criar valores, afirmou Jorge Rebelo de Almeida, presidente e fundador, em seu discurso durante o aniversário da rede hoteleira. Na ocasião, o empresário destacou, ainda, os valores fundamentais da Vila Galé: Transparência, rigor isento, trabalho, persistência, foco, meta e responsabilidade, que continuam a nortear o grupo quatro décadas depois da sua fundação.

O fundador destacou, também, que este crescimento nunca foi feito de um dia para o outro. Foi um percurso de 40 anos, sempre com uma lógica: investir em bons destinos, criar hotéis com identidade e reinvestir na qualidade, completa Jorge.

Sylvia França e Maarten Van Sluys no Vila Galé Paulista (Foto: acervo pessoal)

Atualmente, conta com 14 unidades em desenvolvimento, divididas entre Portugal e Brasil. Aqui no Brasil, o plano contempla sete novos hotéis distribuídos por São Luís do Maranhão, Coruripe (AL), Brumadinho (MG), João Pessoa e Florianópolis. Em pipeline, encontram-se outros novos seis projetos. Não por outra razão indicamos a rede para na categoria Excelência em Expansão Hoteleira durante a HOTEX 2026. Com efeito a rede foi premiada e recebeu de minhas mãos o belo troféu em cristal Murano como um dos 15 premiados como Maiores Nomes da Hospitalidade em 2026.

Em seu discurso durante os festejos de 40 anos da rede, o administrador da empresa, Gonçalo Rebelo de Almeida, filho de Jorge Rebelo, fundador da empresa em 1986, recordou a missão da Vila Galé: Decidimos fazer hotéis completos que proporcionem experiências gastronômicas, de entretenimento e lazer, de bem-estar e saúde, que não são apenas espaços para dormir. Também alinhamos que os hotéis precisam ter um componente cultural e patrimonial, tendo destacado neste percurso o Vila Galé Albacora, um antigo arraial, vilas temporárias que serviam de apoio à pesca em Portugal. Durante o evento, o forte componente de hospitalidade que distingue a marca foi lembrado. Queremos hotéis que sejam humanos, onde as nossas equipes façam efetivamente parte da nossa distinção. Um atendimento afável e simpático, uma ligação afetiva com os hóspedes, fazem parte das características do nosso DNA, reafirmou Gonçalo. A Vila Galé representa uma fatia incontornável do sucesso de Portugal, um grupo de referência nacional e internacional, com capacidade e coragem de investir em tempos imprevisíveis e difíceis.

O presidente do Grupo Vila Galé não esqueceu quem o acompanhou neste percurso e agradeceu aos mais de cinco mil colaboradores em Portugal, Brasil, Cuba e Espanha, além dos profissionais que passaram pela empresa ao longo destes 40 anos. As pessoas são e serão sempre fundamentais na vida das empresas e devem ser a nossa prioridade absoluta. As ideias e a vontade de criar e agir são tão ou mais importantes do que o capital, afirmou Rebelo, empresário de inconteste sucesso, listado na Revista Forbes entre os 15 mais poderosos de Portugal em 2025. No âmbito das comemorações dos 40 anos, foi lançado um livro de imagens que retrata a história do grupo, bem como uma brochura com sugestões de 40 músicas, 40 filmes, 40 livros, a que se junta o filme institucional realizado pelo cineasta lusitano Leonel Vieira.

Rede portuguesa em franco crescimento no Brasil

Atualmente, a Vila Galé possui 13 empreendimentos em operação no Brasil, sendo eles: Vila Galé Alagoas, Vila Galé Salvador e Vila Galé Marés (BA); Vila Galé Fortaleza, Vila Galé Cumbuco (CE) e Vila Galé Collection Sunset Cumbuco (CE); Vila Galé Collection Ouro Preto (MG); Vila Galé Cabo de Santo Agostinho (PE); Vila Galé Rio de Janeiro e Vila Galé Eco Resort Angra (RJ); Vila Galé Paulista (SP); Vila Galé Touros (RN) e Vila Galé Amazônia (PA). A rede também conta com oito empreendimentos em desenvolvimento no Brasil, com inaugurações previstas até 2028. São dois hotéis em São Luís, dois hotéis em Coruripe (AL), um hotel em Cabo de Santo Agostinho (PE), um hotel em João Pessoa (PB), um hotel em Brumadinho (MG) e um hotel em Florianópolis (SC).

O Grupo Vila Galé está imerso em uma nova fase de seu percurso, centrada na expansão, na valorização do patrimônio cultural e histórico, na sustentabilidade e na responsabilidade social

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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