V8 Hotel: na Alemanha, dormir em um carro faz parte da experiência

Em Böblingen, na região de Stuttgart, dormir em um carro faz parte da experiência, um hotel transforma a paixão por automóveis em hospedagem e coloca o viajante no centro de uma experiência que mistura carros clássicos, história da aviação, design e memória.
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Imagine abrir a porta do quarto e, em vez de encontrar apenas uma cama convencional, dar de cara com a dianteira de um automóvel clássico integrada ao ambiente. Ao redor, peças de carros, referências às pistas de corrida, iluminação temática e objetos que parecem ter saído de uma garagem de colecionador.
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Agora imagine que isso não seja uma exposição, mas o lugar onde você vai passar a noite.
É essa a proposta do V8 Hotel, em Böblingen, na região de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Instalado dentro do complexo Motorworld Region Stuttgart, o hotel transformou o universo automobilístico em uma experiência de hospedagem que vai muito além da decoração.
E há uma razão para o endereço fazer tanto sentido. Stuttgart é conhecida mundialmente por ser a casa de marcas como Mercedes-Benz e Porsche. O V8 Hotel está justamente no meio desse ambiente, em uma área que reúne história, indústria, colecionismo e cultura automotiva.
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Aqui, o quarto também conta uma história
O V8 Hotel Superior possui 153 quartos e apartamentos, além de 16 quartos temáticos dedicados ao universo automobilístico. Eles são a parte mais curiosa da hospedagem.
Há ambientes inspirados em diferentes épocas e estilos do automobilismo, como Grand Prix, British Racing, Le Mans, Gulf, Forza Italia, Made in Germany, Barn Find e Solitude Revival. Alguns quartos incorporam partes de automóveis à própria estrutura da cama, enquanto outros recriam atmosferas inteiras relacionadas às pistas, oficinas e viagens de estrada.
No quarto Vive la France, por exemplo, um Citroën DS dos anos 1960 aparece integrado à ambientação que remete a um café francês. Já o British Racing aposta na imagem do Jaguar e no automobilismo britânico. No Gulf, a decoração é inspirada na conhecida identidade das competições automobilísticas associadas à marca.
Há ainda uma curiosidade que ajuda a entender o nível de cuidado do projeto: as paredes recebem grandes imagens do universo automotivo e pinturas do artista Bastian Söllner. Os quartos também mantêm estrutura de hotel convencional, com ar-condicionado, televisão, internet e camas de 2,10 metros de comprimento. Ou seja, a proposta é colocar o carro no centro da experiência sem transformar o conforto em segundo plano.
Um hotel construído sobre a memória de um aeroporto
Talvez essa seja uma das histórias menos conhecidas e mais interessantes do V8 Hotel, o complexo Motorworld ocupa a área do antigo aeroporto de Böblingen. O local começou sua história como campo de aviação militar em 1915 e posteriormente tornou-se o primeiro aeroporto estadual de Württemberg. Em 1929, recebeu até o famoso dirigível Graf Zeppelin.
Décadas depois, os antigos edifícios ganharam uma nova função. Em vez de apagar o passado, o projeto incorporou a arquitetura histórica ao novo complexo. Hoje, os antigos hangares abrigam carros clássicos, oficinas, restaurantes, empresas ligadas ao setor automotivo e espaços para eventos.
É justamente essa combinação que torna o endereço diferente de um hotel temático convencional.
O hóspede não está simplesmente em um prédio decorado com automóveis. Ele está dentro de um antigo espaço aeroportuário que foi transformado em um grande centro de experiências relacionadas à mobilidade.
O hotel está dentro de um museu vivo
Ao sair do quarto, o viajante encontra a Motorworld Region Stuttgart, o complexo reúne veículos clássicos, esportivos e raridades, além de oficinas e espaços onde proprietários particulares guardam seus automóveis em boxes de vidro. Como esses espaços são utilizados por colecionadores, a coleção não é estática: os carros podem mudar ao longo do tempo.
Essa característica é particularmente interessante para quem gosta de automóveis porque transforma a visita em algo diferente de um museu tradicional.
Não há apenas uma coleção montada para contar uma história. Há carros pertencentes a colecionadores, oficinas trabalhando em veículos e empresas do setor funcionando no mesmo ambiente.
Para o turista, isso significa que uma simples caminhada pelo complexo pode revelar desde um clássico restaurado até um esportivo contemporâneo.
E quem não entende de carros?
É justamente aí que o V8 Hotel pode surpreender. Embora o público natural seja formado pelos chamados petrolheads, pessoas apaixonadas por automóveis e automobilismo, a experiência não depende necessariamente de conhecer modelos, motores ou competições.
Os quartos funcionam também como cenários. Há referências à cultura das viagens de estrada, à aviação, ao cinema, à França, à Itália e à história do automobilismo.
O quarto Pan Am, por exemplo, troca o foco dos carros pela aviação e recria uma atmosfera inspirada na lendária companhia aérea norte-americana. O espaço foi concebido como uma viagem aos tempos dourados da aviação comercial.
Já o quarto Airfield faz uma ligação direta com a história do próprio terreno onde o hotel está instalado. A decoração foi inspirada no antigo aeroporto de Böblingen.
É esse detalhe que amplia o público potencial do hotel: ele pode interessar tanto ao colecionador de carros quanto ao viajante que simplesmente procura uma hospedagem diferente.
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Um destino para quem gosta de viajar com propósito
O V8 Hotel funciona especialmente bem quando integrado a um roteiro pela região de Stuttgart. A cidade é um dos grandes destinos mundiais para quem se interessa pela história do automóvel.
O Mercedes-Benz Museum e o Porsche Museum fazem parte desse circuito, e o próprio V8 Hotel oferece programas que combinam hospedagem com visitas aos dois museus.
A própria Motorworld também pode ocupar algumas horas do roteiro, principalmente para quem gosta de carros históricos e esportivos.
Para famílias, casais e viajantes que não têm o automóvel como principal interesse, a região permite combinar a experiência temática com outras atrações de Stuttgart e da região de Baden-Württemberg.
Nesse sentido, o V8 Hotel funciona melhor não como um destino isolado, mas como uma peça de um roteiro maior.
Quando o hotel vira parte da viagem
Existe uma diferença importante entre escolher um hotel apenas para dormir e escolher uma hospedagem que passa a fazer parte da viagem.
A pessoa pode chegar a Böblingen interessada apenas em conhecer Stuttgart e descobrir que o próprio hotel oferece uma experiência que dificilmente encontraria em uma hospedagem convencional.
O curioso é que o automóvel, nesse caso, não aparece apenas como objeto de decoração. Ele está na cama, nas paredes, nas áreas comuns, nas lojas, nas oficinas, nas coleções particulares e na história do lugar.
É uma maneira bastante alemã de transformar uma paixão industrial em produto turístico. E talvez esteja aí a principal razão para o V8 Hotel chamar tanta atenção: ele não tenta esconder sua personalidade, ao contrário, o hotel sabe exatamente o que quer ser e constrói toda a experiência em torno disso.
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