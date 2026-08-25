V8 Hotel: na Alemanha, dormir em um carro faz parte da experiência (Fachada do V8 Hotel Superior em Stuttgart, Alemanha. O empreendimento de quatro estrelas destaca-se na região de Motorworld pela arquitetura moderna e pelo conceito totalmente dedicado à cultura automotiva. (Foto Divulgação))

Em Böblingen, na região de Stuttgart, dormir em um carro faz parte da experiência, um hotel transforma a paixão por automóveis em hospedagem e coloca o viajante no centro de uma experiência que mistura carros clássicos, história da aviação, design e memória.

Imagine abrir a porta do quarto e, em vez de encontrar apenas uma cama convencional, dar de cara com a dianteira de um automóvel clássico integrada ao ambiente. Ao redor, peças de carros, referências às pistas de corrida, iluminação temática e objetos que parecem ter saído de uma garagem de colecionador.

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Agora imagine que isso não seja uma exposição, mas o lugar onde você vai passar a noite.

É essa a proposta do V8 Hotel, em Böblingen, na região de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha. Instalado dentro do complexo Motorworld Region Stuttgart, o hotel transformou o universo automobilístico em uma experiência de hospedagem que vai muito além da decoração.

E há uma razão para o endereço fazer tanto sentido. Stuttgart é conhecida mundialmente por ser a casa de marcas como Mercedes-Benz e Porsche. O V8 Hotel está justamente no meio desse ambiente, em uma área que reúne história, indústria, colecionismo e cultura automotiva.

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Aqui, o quarto também conta uma história

O V8 Hotel Superior possui 153 quartos e apartamentos, além de 16 quartos temáticos dedicados ao universo automobilístico. Eles são a parte mais curiosa da hospedagem.

Há ambientes inspirados em diferentes épocas e estilos do automobilismo, como Grand Prix, British Racing, Le Mans, Gulf, Forza Italia, Made in Germany, Barn Find e Solitude Revival. Alguns quartos incorporam partes de automóveis à própria estrutura da cama, enquanto outros recriam atmosferas inteiras relacionadas às pistas, oficinas e viagens de estrada.

No quarto Vive la France, por exemplo, um Citroën DS dos anos 1960 aparece integrado à ambientação que remete a um café francês. Já o British Racing aposta na imagem do Jaguar e no automobilismo britânico. No Gulf, a decoração é inspirada na conhecida identidade das competições automobilísticas associadas à marca.

Há ainda uma curiosidade que ajuda a entender o nível de cuidado do projeto: as paredes recebem grandes imagens do universo automotivo e pinturas do artista Bastian Söllner. Os quartos também mantêm estrutura de hotel convencional, com ar-condicionado, televisão, internet e camas de 2,10 metros de comprimento. Ou seja, a proposta é colocar o carro no centro da experiência sem transformar o conforto em segundo plano.

Nos quartos há desde simples quadros sobre carros a partes de modelos clássicos, que substituem móveis convencionais. (Foto: Divulgação)

Um hotel construído sobre a memória de um aeroporto

Talvez essa seja uma das histórias menos conhecidas e mais interessantes do V8 Hotel, o complexo Motorworld ocupa a área do antigo aeroporto de Böblingen. O local começou sua história como campo de aviação militar em 1915 e posteriormente tornou-se o primeiro aeroporto estadual de Württemberg. Em 1929, recebeu até o famoso dirigível Graf Zeppelin.

Décadas depois, os antigos edifícios ganharam uma nova função. Em vez de apagar o passado, o projeto incorporou a arquitetura histórica ao novo complexo. Hoje, os antigos hangares abrigam carros clássicos, oficinas, restaurantes, empresas ligadas ao setor automotivo e espaços para eventos.

É justamente essa combinação que torna o endereço diferente de um hotel temático convencional.

O hóspede não está simplesmente em um prédio decorado com automóveis. Ele está dentro de um antigo espaço aeroportuário que foi transformado em um grande centro de experiências relacionadas à mobilidade.

O hotel está dentro de um museu vivo

Ao sair do quarto, o viajante encontra a Motorworld Region Stuttgart, o complexo reúne veículos clássicos, esportivos e raridades, além de oficinas e espaços onde proprietários particulares guardam seus automóveis em boxes de vidro. Como esses espaços são utilizados por colecionadores, a coleção não é estática: os carros podem mudar ao longo do tempo.

Essa característica é particularmente interessante para quem gosta de automóveis porque transforma a visita em algo diferente de um museu tradicional.

Não há apenas uma coleção montada para contar uma história. Há carros pertencentes a colecionadores, oficinas trabalhando em veículos e empresas do setor funcionando no mesmo ambiente.

Para o turista, isso significa que uma simples caminhada pelo complexo pode revelar desde um clássico restaurado até um esportivo contemporâneo.

Uma grande exposição de carros de coleção de todo o mundo. Carros potentes e clássicos no salão do V8 Hotel. (Foto: Divulgação)

E quem não entende de carros?

É justamente aí que o V8 Hotel pode surpreender. Embora o público natural seja formado pelos chamados petrolheads, pessoas apaixonadas por automóveis e automobilismo, a experiência não depende necessariamente de conhecer modelos, motores ou competições.

Os quartos funcionam também como cenários. Há referências à cultura das viagens de estrada, à aviação, ao cinema, à França, à Itália e à história do automobilismo.

O quarto Pan Am, por exemplo, troca o foco dos carros pela aviação e recria uma atmosfera inspirada na lendária companhia aérea norte-americana. O espaço foi concebido como uma viagem aos tempos dourados da aviação comercial.

Já o quarto Airfield faz uma ligação direta com a história do próprio terreno onde o hotel está instalado. A decoração foi inspirada no antigo aeroporto de Böblingen.

É esse detalhe que amplia o público potencial do hotel: ele pode interessar tanto ao colecionador de carros quanto ao viajante que simplesmente procura uma hospedagem diferente.

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Um destino para quem gosta de viajar com propósito

O V8 Hotel funciona especialmente bem quando integrado a um roteiro pela região de Stuttgart. A cidade é um dos grandes destinos mundiais para quem se interessa pela história do automóvel.

O Mercedes-Benz Museum e o Porsche Museum fazem parte desse circuito, e o próprio V8 Hotel oferece programas que combinam hospedagem com visitas aos dois museus.

A própria Motorworld também pode ocupar algumas horas do roteiro, principalmente para quem gosta de carros históricos e esportivos.

Para famílias, casais e viajantes que não têm o automóvel como principal interesse, a região permite combinar a experiência temática com outras atrações de Stuttgart e da região de Baden-Württemberg.

Nesse sentido, o V8 Hotel funciona melhor não como um destino isolado, mas como uma peça de um roteiro maior.

Restaurante PICK-UP, no Hotel V8. Pick-up encontrada em um celeiro é o primeiro detalhe que chama a atenção ao entrar no restaurante, ambiente convidativo e descontraído do bar exala uma elegância casual. (Foto: Divulgação/V8)

Quando o hotel vira parte da viagem

Existe uma diferença importante entre escolher um hotel apenas para dormir e escolher uma hospedagem que passa a fazer parte da viagem.

A pessoa pode chegar a Böblingen interessada apenas em conhecer Stuttgart e descobrir que o próprio hotel oferece uma experiência que dificilmente encontraria em uma hospedagem convencional.

O curioso é que o automóvel, nesse caso, não aparece apenas como objeto de decoração. Ele está na cama, nas paredes, nas áreas comuns, nas lojas, nas oficinas, nas coleções particulares e na história do lugar.

É uma maneira bastante alemã de transformar uma paixão industrial em produto turístico. E talvez esteja aí a principal razão para o V8 Hotel chamar tanta atenção: ele não tenta esconder sua personalidade, ao contrário, o hotel sabe exatamente o que quer ser e constrói toda a experiência em torno disso.

O V8 HOTEL é uma atração a parte. Motorworld Region Stuttgart é um famoso hotel 4 estrelas focado no universo automotivo. (Foto: Hotel V8)

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