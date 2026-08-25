Os caminhos que nos unem: uma homenagem a Lito e à força de quem sempre inspirou viajantes - (crédito: Uai Turismo)

Os caminhos que nos unem: uma homenagem a Lito e à força de quem sempre inspirou viajantes (Lito Sousa, piloto, mecânico de aviões e um dos maiores influenciadores da aviação no Brasil. (Foto: Instagram Lito))

Viajar nunca foi apenas chegar a um destino. Para quem entende o turismo como uma forma de conhecer pessoas, culturas e histórias, cada caminho também é feito de encontros. É esse olhar que Lito sempre levou para o seu trabalho e para as muitas viagens que ajudou a inspirar.

Quem acompanha sua trajetória conhece a maneira particular com que ele fala sobre os lugares. Mais do que indicar destinos, Lito tinha o hábito de despertar no seu público a vontade de conhecer e vencer barreiras.

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Em seus relatos, viajar nunca pareceu apenas uma questão de distância. Era, sobretudo, uma maneira de se aproximar do mundo.

Agora, porém, Lito atravessa um período delicado de sua vida. Diante de um diagnóstico que trouxe novos desafios para ele, para sua família e amigos. Todos estão se mobilizando para oferecer apoio neste momento. A situação exige cuidados, acompanhamento e uma rede de solidariedade capaz de ajudar a família a enfrentar essa nova etapa.

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Uma rede formada por afeto

O turismo também é feito de relações, por trás de cada reportagem, roteiro ou viagem existem pessoas que compartilham experiências, abrem portas, contam histórias e ajudam a transformar um destino em memória.

Lito construiu muitos desses vínculos ao longo de sua trajetória. Por isso, esta não é apenas uma mensagem de solidariedade. É também uma forma de reconhecer a contribuição de alguém que dedicou parte da vida a mostrar caminhos e despertar em outras pessoas o desejo de viajar.

Quem já encontrou uma dica do Lito, ou conheceu algum destino por meio de seus relatos ou vídeos simplesmente foi contagiado por sua paixão pelas viagens e sabe o quanto esse trabalho pode permanecer na memória.

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Como Ajudar Efetivamente

Agora é hora de retribuir. Amigos e familiares organizaram uma rede de apoio para ajudá-lo neste momento e quem puder compartilhar os vídeos da campanha, marcar usando as hashtags ou simplesmente enviar uma mensagem de carinho, estará fazendo a melhor forma de ajudá-lo neste momento.

A família deixa bem claro que não existe nenhuma campanha de arrecadação de dinheiro, nenhuma “vaquinha” em nome do Lito ou de sua família.

Envio de Informações Médicas: Se você possui contatos com especialistas, protocolos científicos ou acesso a tratamentos experimentais fora do Brasil, envie as informações consolidadas para o e-mail oficial: ajudalito@avioesemusicas.com

Mobilização Internacional: A campanha pede que os seguidores compartilhem as publicações oficiais marcando instituições globais de pesquisa ( @broadinstitute , @harvardmed , @mayoclinic e @ionis_pharma ) usando as hashtags de engajamento #SaveLito, #HelpLito e #MayDayLito.

Em uma profissão que fala tanto sobre caminhos, talvez não exista demonstração maior de amizade do que caminhar ao lado de alguém quando a estrada fica mais difícil.

Lito já ajudou muita gente a descobrir novos lugares e superar seus medos, agora, é ele quem precisa encontrar uma rede de pessoas dispostas a seguir junto, porque algumas viagens não são feitas para chegar a um destino. São feitas para mostrar que ninguém precisa percorrer sozinho o caminho.

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