Cruce Andino transforma travessia entre Chile e Argentina em viagem pelos lagos da Patagônia - (crédito: Uai Turismo)

Cruce Andino transforma travessia entre Chile e Argentina em viagem pelos lagos da Patagônia (O Cruce Andino no inverno transforma os lagos glaciais entre a Argentina e o Chile em um cenário congelante digno de um filme. (Foto: Divulgação/Cruce Andino))

Há viagens em que chegar ao destino é apenas parte da experiência. No Cruce Andino, que liga Puerto Varas, no Chile, a Bariloche, na Argentina, o caminho ganha protagonismo. Em aproximadamente 12 horas, o passageiro cruza a Cordilheira dos Andes alternando barcos e ônibus, atravessando três lagos e passando por áreas protegidas de um dos cenários mais marcantes da Patagônia.

A travessia percorre os lagos Todos los Santos, Frías e Nahuel Huapi, conectados por quatro trechos terrestres. O roteiro pode ser feito nos dois sentidos e, segundo a operadora, o percurso entre os países tem cerca de 180 quilômetros. As condições climáticas e a operação do dia podem provocar alterações nos horários.

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A experiência começa em Puerto Varas ou Bariloche e vai mudando de cenário à medida que a viagem avança. No lado chileno, o percurso passa por Petrohué e Peulla, enquanto, já na Argentina, segue por Puerto Frías, Puerto Blest e Puerto Pañuelo antes da chegada a Bariloche.

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Uma fronteira atravessada entre lagos e montanhas

Partindo de Puerto Varas, o primeiro trecho terrestre segue até Petrohué, às margens do lago Llanquihue. É ali que a paisagem começa a mudar de escala, com a presença dos vulcões Osorno e Calbuco.

A partir de Petrohué, a travessia embarca no lago Todos los Santos em direção a Peulla. Em condições favoráveis, o trajeto permite observar o Osorno, o Puntiagudo e o Cerro Tronador. O percurso passa pelo Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, uma das áreas naturais mais importantes do sul do Chile.

De Peulla, um novo trecho terrestre atravessa a Cordilheira dos Andes em direção a Puerto Frías, onde são realizados os procedimentos relacionados à entrada na Argentina. Depois, a viagem volta à água no lago Frías, em uma navegação de aproximadamente 20 minutos até Puerto Alegre.

O percurso segue então por terra até Puerto Blest. Dali parte a última navegação, pelo lago Nahuel Huapi, em direção a Puerto Pañuelo. O trecho final é feito de ônibus até Bariloche.

É essa sucessão de mudanças que diferencia o Cruce Andino de uma simples ligação entre duas cidades. Em poucas horas, o viajante passa por diferentes ambientes, altitudes e perspectivas da Cordilheira, sem precisar escolher entre uma viagem de barco ou uma travessia terrestre.

A subida até a Cascata dos Cântaros, em Puerto Blest, é um dos momentos mais marcantes do Parque Nacional Nahuel Huapi. (Foto Divulgação/Cruce Andino)

Dois parques nacionais no caminho

A rota também aproxima o visitante de dois grandes territórios protegidos da região: o Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, no Chile, e o Parque Nacional Nahuel Huapi, na Argentina.

A paisagem, no entanto, não é estática. Dependendo do clima e da época do ano, o cenário pode aparecer dominado por neve, bosques, montanhas, lagos e vulcões. No verão, as atividades ao ar livre ganham espaço. No inverno, a neve transforma boa parte da paisagem e reforça a atmosfera típica da Patagônia.

Por isso, embora o Cruce Andino possa ser realizado em um único dia, a própria estrutura do roteiro permite uma viagem mais demorada.

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Quando 12 horas não são suficientes

Para quem não quer transformar a travessia em uma corrida contra o relógio, existem opções com pernoite em Peulla, no Chile, ou Puerto Blest, na Argentina.

A alternativa permite dividir o percurso e reservar mais tempo para caminhadas, gastronomia e contemplação. No roteiro com hospedagem em Puerto Blest, por exemplo, a programação inclui tempo livre e possibilidade de caminhada até a Cascada Los Cántaros, antes da continuação da viagem rumo a Bariloche.

Também existem versões de dois dias ou mais, além da modalidade Bike & Boat. Nessa proposta, parte do percurso terrestre é feita de bicicleta. Em uma das opções divulgadas pela operadora, são 121 quilômetros pedalados ao longo de dois dias, combinados às navegações pelos lagos.

Puerto Blest é um dos braços mais chuvosos e exuberantes do Lago Nahuel Huapi, famoso pela navegação que leva até a Cascata dos Cântaros. Navegar por essas águas é como entrar em um conto de fadas. (Foto: Divulgação/Cruce Andino)

Uma viagem que conecta dois destinos da Patagônia

Puerto Varas e Bariloche já seriam, isoladamente, destinos capazes de ocupar vários dias de um roteiro pela Patagônia. Puerto Varas combina a paisagem dos lagos do sul chileno com a presença dos vulcões e a influência da colonização alemã. Bariloche, por sua vez, tem uma relação histórica com as montanhas, os esportes de inverno, a gastronomia e o lago Nahuel Huapi.

O Cruce Andino cria uma terceira possibilidade: conhecer os dois destinos e fazer da ligação entre eles uma experiência turística.

Para quem monta um roteiro combinando Chile e Argentina, essa característica pode ser justamente o principal atrativo. Em vez de simplesmente trocar de país, o viajante dedica um dia inteiro à própria travessia dos Andes.

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Quanto custa o Cruce Andino

De acordo com o tarifário oficial vigente para a temporada de 1º de abril de 2026 a 31 de março de 2028, a tarifa para adultos de outras nacionalidades, categoria que inclui brasileiros, parte de US$ 355 por pessoa no trecho de ida. A tarifa de ida e volta aparece no site oficial a partir de US$ 533.

Os valores podem variar conforme o tipo de roteiro escolhido. Hospedagem, alimentação e alguns custos adicionais não necessariamente estão incluídos na tarifa básica.

A operadora recomenda confirmar os horários e condições da viagem antes da saída, já que a programação pode sofrer alterações por questões climáticas, logísticas ou sazonais.

Serviço

Cruce Andino Puerto Varas e Bariloche

Percurso: Puerto Varas, Chile Bariloche, Argentina, ou no sentido inverso

Duração: aproximadamente 12 horas em cada trecho

Distância: cerca de 180 quilômetros

Lagos: Todos los Santos, Frías e Nahuel Huapi

Trechos terrestres: quatro

Parques nacionais: Vicente Pérez Rosales, no Chile, e Nahuel Huapi, na Argentina

Opções: viagem de um dia, roteiros com pernoite, ida e volta e modalidade Bike & Boat

Tarifa de referência: a partir de US$ 355 por adulto não residente no Chile ou na Argentina, somente ida, conforme tarifário oficial da temporada 20262028.

Atenção: horários, embarcações e etapas do percurso estão sujeitos às condições climáticas e operacionais. A documentação exigida para a travessia internacional deve ser conferida antes da viagem.

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