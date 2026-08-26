7 de Setembro: Caldas Novas aposta nas águas quentes para quem quer aproveitar o feriado prolongado - (crédito: Uai Turismo)

7 de Setembro: Caldas Novas aposta nas águas quentes para quem quer aproveitar o feriado prolongado (Mudar de ares, renovar as energias e curtir o feriado de 7 de Setembro onde o inverno passa longe. (Foto: Divulgação))

Com o feriado de 7 de Setembro, o destino goiano combina parques aquáticos, águas termais, atrações culturais e gastronomia em uma viagem que agrada diferentes perfis

O feriado da Independência chega em uma segunda-feira em 2026 e cria uma oportunidade para quem pretende esticar o fim de semana e viajar. No sul de Goiás, Caldas Novas aparece como uma alternativa para quem procura uma programação que combine descanso e lazer sem abrir mão de atividades para toda a família.

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Conhecida nacionalmente pelas águas termais, a cidade tem no turismo ligado às piscinas quentes um de seus principais atrativos. A característica geográfica acabou moldando também a estrutura turística local, que reúne hotéis, resorts, parques aquáticos e espaços de lazer voltados a diferentes públicos.

A água, naturalmente aquecida, é o ponto de partida para boa parte dos roteiros. Em um mesmo dia, o visitante pode alternar períodos de descanso nas piscinas com atrações mais movimentadas, especialmente nos parques aquáticos.

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Um destino que vai além das piscinas

Entre os endereços conhecidos de Caldas Novas está o diRoma Acqua Park, que reúne piscinas, áreas destinadas às crianças, toboáguas, rio lento e piscina de ondas. O complexo também conta com atrações que procuram atender públicos de diferentes idades, permitindo que famílias montem a programação de acordo com o perfil de cada viajante.

Para quem viaja com crianças pequenas, a variedade de ambientes facilita a divisão do dia entre momentos de brincadeira e períodos mais tranquilos. Já quem procura adrenalina encontra opções de maior intensidade entre os brinquedos aquáticos.

Mas a experiência em Caldas Novas não precisa ficar restrita aos parques.

O Jardim Japonês é uma alternativa para quem deseja incluir um passeio mais contemplativo no roteiro. O espaço combina vegetação, lagos e elementos inspirados na cultura japonesa e oferece uma mudança de ritmo em relação à movimentação dos complexos aquáticos.

Outro ponto conhecido da cidade é o Monumento das Águas, que pode ser incluído em um passeio pelo município e rende uma parada para fotos.

Grandes piscinas atraem quem procura descanso e renovar as energias. (Foto: Divulgação)

Gastronomia também entra no roteiro

A viagem para Caldas Novas também pode ser uma oportunidade para experimentar sabores característicos de Goiás. O empadão goiano é um dos pratos que merecem espaço no roteiro, assim como doces, compotas e outras preparações encontradas na gastronomia regional.

Para o visitante, esses momentos ajudam a diversificar a experiência e mostram que a cidade não se resume ao turismo de águas termais.

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Hospedagem perto das atrações

Quem prefere reduzir os deslocamentos durante o feriado encontra na cidade uma ampla oferta de hotéis e empreendimentos com estrutura própria de lazer.

Entre eles está o Thermas diRoma, que oferece piscinas de águas termais, áreas verdes, espaços recreativos e opções de lazer para famílias. A localização próxima ao diRoma Acqua Park também permite organizar a viagem concentrando diferentes atividades em uma mesma região.

Essa característica pode ser conveniente para quem viaja com crianças e pretende aproveitar o feriado sem transformar cada deslocamento em parte significativa do passeio.

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Um feriado para desacelerar

Caldas Novas tem uma vantagem evidente para quem dispõe de apenas alguns dias: boa parte das principais experiências pode ser combinada sem a necessidade de grandes deslocamentos.

O viajante pode começar o dia em uma piscina de água quente, passar algumas horas em um parque aquático, conhecer um ponto turístico da cidade e terminar a programação novamente na água termal.

Para o feriado de 7 de Setembro, essa combinação transforma Caldas Novas em uma opção para quem quer aproveitar os dias de folga sem montar um roteiro excessivamente complexo. É uma viagem em que o descanso pode ocupar o mesmo espaço que o entretenimento e em que as águas quentes continuam sendo a principal razão para fazer as malas.

Um refúgio de paz, harmonia e conexão com a natureza bem no coração de Caldas Novas. Conheça o Jardim Japonês. (Foto: Divulgação)

Serviço

Feriado: 7 de setembro de 2026, segunda-feira

Destino: Caldas Novas, Goiás

Principais experiências: águas termais, parques aquáticos, Jardim Japonês, Monumento das Águas e gastronomia regional

Opção de hospedagem: rede diRoma Hotéis & Parques

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