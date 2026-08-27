San Pedro de Atacama: quando o deserto vira uma janela para o universo

Com baixa umidade, pouca poluição luminosa e condições atmosféricas privilegiadas, o destino chileno transformou a observação do céu em uma das experiências mais procuradas por quem visita San Pedro de Atacama.
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Há lugares em que a paisagem impressiona durante o dia. Em San Pedro de Atacama, no norte do Chile, o espetáculo muda de horário. Quando o sol desaparece atrás da Cordilheira dos Andes e as luzes do povoado ficam para trás, o céu ganha protagonismo.
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A Via Láctea aparece com intensidade, constelações do hemisfério sul podem ser identificadas a olho nu e, em noites favoráveis, telescópios revelam detalhes que dificilmente seriam percebidos sem equipamentos. É nesse cenário que o astroturismo ganhou espaço entre as experiências oferecidas no destino.
A combinação não acontece por acaso. A região reúne altitude, ar extremamente seco, baixa umidade e pouca poluição luminosa, condições que ajudam a explicar por que o Deserto do Atacama abriga algumas das mais importantes instalações astronômicas do planeta. O próprio Chile Travel classifica San Pedro de Atacama entre os destinos chilenos para contemplação de estrelas e observação de céus.
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Uma noite para olhar o céu de outra maneira
Para participar de uma experiência astronômica, não é preciso entender de astronomia. Os passeios normalmente levam os visitantes para áreas afastadas do centro urbano, onde a interferência das luzes é menor.
Com a orientação de guias especializados, o viajante aprende a reconhecer constelações e estrelas e pode utilizar telescópios para observar diferentes objetos celestes. Dependendo das condições da noite e dos equipamentos disponíveis, a experiência pode incluir planetas, aglomerados estelares e outros corpos celestes.
Alguns operadores também oferecem sessões de astrofotografia, transformando a observação em uma lembrança registrada no próprio cenário do deserto. O Chile Travel destaca justamente esse tipo de experiência, que combina observação a olho nu, telescópios e fotografia da Via Láctea.
A fase da Lua também interfere na experiência. Em noites próximas à Lua cheia, a luminosidade natural reduz o contraste do céu e pode dificultar a visualização de estrelas menos brilhantes. Para quem pretende priorizar a observação da Via Láctea e de um número maior de estrelas, períodos próximos à Lua nova costumam ser mais interessantes.
Entre a ciência e a cosmovisão Lickan Antay
O céu de San Pedro de Atacama não representa apenas uma oportunidade para falar de astronomia moderna. Para o povo Lickan Antay, também conhecido como Atacameño, a relação com os astros faz parte de uma tradição cultural ligada ao território, à natureza e à vida comunitária.
Por isso, algumas experiências de astroturismo incorporam a cosmovisão andina à interpretação do céu. A proposta é apresentar não apenas aquilo que a ciência identifica em uma determinada constelação, mas também a maneira como os povos originários observavam e interpretavam os astros.
Essa combinação acrescenta uma dimensão cultural ao passeio. O visitante deixa de olhar o céu apenas como um conjunto de estrelas e passa a conhecer diferentes formas de compreender a relação entre o ser humano, a terra e o universo.
O próprio turismo oficial chileno apresenta o astroturismo em San Pedro de Atacama associado à cosmovisão dos povos andinos.
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O deserto que atrai os grandes observatórios
A presença da astronomia científica na região ajuda a entender a fama dos céus do Atacama. Um dos exemplos mais conhecidos é o ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), instalado no planalto de Chajnantor, a aproximadamente 5.000 metros de altitude. O complexo reúne 66 antenas e trabalha com comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos, permitindo estudar, entre outros fenômenos, regiões de formação de estrelas e os ambientes frios do Universo.
A localização foi escolhida por razões científicas. A altitude e a extrema secura da região reduzem a interferência do vapor d’água atmosférico, fator importante para esse tipo de observação. Segundo o Observatório Europeu do Sul (ESO), as condições atmosféricas de Chajnantor estão entre as razões que tornam o local excepcional para a astronomia nessa faixa do espectro.
É importante, porém, fazer uma distinção: o ALMA é uma instalação científica, não um observatório turístico convencional. O acesso ao local onde ficam as antenas, no Array Operations Site, é restrito por razões de segurança. E, segundo atualização do Chile Travel de fevereiro de 2026, as visitas públicas ao observatório estavam suspensas, com previsão de reativação.
Altitude muda a experiência
San Pedro de Atacama está a cerca de 2.400 metros acima do nível do mar, e alguns dos passeios realizados nos arredores chegam a altitudes significativamente maiores.
Para o turista, isso significa que a adaptação ao ambiente deve fazer parte do planejamento. O ar seco favorece a desidratação, enquanto a amplitude térmica pode ser grande entre o dia e a noite. Durante uma saída astronômica, o visitante pode permanecer parado por bastante tempo em ambiente aberto, quando as temperaturas já caíram.
Por isso, roupas em camadas, agasalho, água, protetor solar, chapéu e óculos escuros são itens importantes para quem pretende explorar o deserto. Nas áreas de maior altitude, o cuidado precisa ser ainda maior. As recomendações oficiais do ALMA, por exemplo, incluem hidratação, proteção solar e deslocamento lento em razão das condições ambientais.
Como chegar a San Pedro de Atacama
San Pedro de Atacama não possui aeroporto comercial. Para quem chega de avião, a principal porta de entrada é Calama, onde está localizado o Aeroporto El Loa (CJC).
A partir de Santiago, há voos regulares para Calama, e o trecho terrestre até San Pedro leva aproximadamente uma hora a uma hora e meia, dependendo do meio de transporte e das condições da viagem. A distância entre Calama e San Pedro é de cerca de 100 quilômetros.
Para o viajante brasileiro, o percurso mais habitual envolve chegar ao Chile por Santiago e seguir de avião até Calama. De lá, transfers, táxis, veículos alugados e outros serviços fazem a ligação com San Pedro.
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Um destino que começa depois do pôr do sol
San Pedro de Atacama é conhecido por seus vales, salares, lagoas, vulcões e gêiseres. Mas existe uma outra paisagem que só aparece quando a luz natural desaparece, é o céu.
O crescimento do astroturismo mostra que a experiência no Atacama não precisa terminar quando os últimos raios de sol desaparecem. Pelo contrário. Para muitos viajantes, é justamente nesse momento que começa uma das experiências mais marcantes da passagem pelo deserto.
Entre telescópios, constelações, histórias ancestrais e a Via Láctea atravessando o céu, San Pedro oferece uma maneira diferente de conhecer o território: olhando para cima.
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