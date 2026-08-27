Aventura, Pacífico e tempo em família: uma nova forma de descobrir Los Cabos - (crédito: Uai Turismo)

Aventura, Pacífico e tempo em família: uma nova forma de descobrir Los Cabos (Entre dezembro e abril, as águas de Los Cabos recebem diferentes espécies de baleias durante sua temporada de migração (Foto: divulgação))

Entre a paisagem desértica da Baja California Sur e as águas do Pacífico mexicano, Los Cabos propõe uma maneira diferente de viver as férias em família: dias de aventura, momentos à beira-mar e experiências que podem ser aproveitadas em conjunto, mas também no ritmo de cada geração.

O turismo familiar passa por uma transformação na qual as experiências compartilhadas ganham cada vez mais protagonismo. Hoje, escolher um destino já não significa simplesmente encontrar um hotel com atividades para crianças, mas buscar lugares onde cada integrante da família possa encontrar algo de que goste. Gastronomia, natureza, entretenimento, descanso e experiências compartilhadas passam a fazer parte de uma mesma equação.

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Nesse contexto, Los Cabos se apresenta como um cenário especialmente atraente para famílias que buscam algo além das tradicionais férias de praia. Suas paisagens combinam o deserto com o oceano, enquanto a oferta de atividades convida a sair do resort e descobrir os arredores.

Uma das experiências mais marcantes acontece entre dezembro e abril, quando diferentes espécies de baleias migram pelas águas do Pacífico e do Mar de Cortés, transformando a observação desses animais em um dos grandes encontros com a natureza oferecidos pelo destino.

Para quem viaja a partir do Brasil, a conectividade aérea acrescenta outro atrativo. As rotas da Copa Airlines, com conexão no Panamá, facilitam o acesso a essa região do México e abrem novas possibilidades para planejar uma viagem em família ao Pacífico.

À beira do Pacífico mexicano, o Hard Rock Hotel Los Cabos reúne hospedagem, lazer e entretenimento em sistema all inclusive (Foto: divulgação)

Um resort pensado para compartilhar

É nesse cenário que está o Hard Rock Hotel Los Cabos, resort all inclusive de frente para o Pacífico mexicano que reúne entretenimento, gastronomia e opções para diferentes idades.

Enquanto as crianças encontram atividades pensadas especialmente para elas, os adultos podem aproveitar a gastronomia, os espaços do resort ou simplesmente o tempo à beira-mar. Para famílias multigeracionais, essa combinação permite construir uma estadia em que cada geração encontra seu próprio ritmo, sem abrir mão dos momentos em conjunto.

Espaços dedicados ao público infantil integram a proposta do Hard Rock Hotel Los Cabos para viagens em família (Foto: divulgação)

Somam-se a isso benefícios especiais para famílias durante diferentes períodos de 2026, com datas selecionadas em que crianças e adolescentes podem se hospedar sem custo adicional em determinadas categorias e suítes familiares.

As acomodações do Hard Rock Hotel Los Cabos incluem diferentes categorias de quartos e suítes voltadas à estadia em família (Foto: divulgação)

Quando o destino também faz parte da viagem

A combinação entre deserto e Pacífico cria um cenário ideal para incorporar natureza e aventura a férias que também podem ter muito descanso.

Para uma família, isso significa poder passar de uma manhã tranquila diante do oceano para uma experiência ao ar livre ou transformar um passeio de observação de baleias em uma daquelas lembranças que permanecem muito depois da volta para casa.

O Music Lab leva a identidade musical da marca para as experiências oferecidas no Hard Rock Hotel Los Cabos (Foto: divulgação)

Porque viajar em família não significa necessariamente encontrar uma única atividade que todos queiram fazer. Às vezes, significa encontrar um destino capaz de oferecer possibilidades suficientes para que cada pessoa possa descobri-lo à sua maneira e, ao final do dia, voltar a compartilhar a experiência.

Entre o oceano, o deserto e uma proposta hoteleira pensada para diferentes gerações, Los Cabos se consolida como uma alternativa para quem busca combinar descanso, entretenimento e aventura em uma mesma viagem.

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