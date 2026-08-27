Virada Cultural de BH 2026 amplia ocupação do centro com música, gastronomia e cultura por 24 horas - (crédito: Uai Turismo)

Virada Cultural de BH 2026 amplia ocupação do centro com música, gastronomia e cultura por 24 horas (Virada Cultural de Belo Horizonte transforma o hipercentro em um grande circuito de música, arte e convivência durante 24 horas. (Foto: Divulgação))

Virada Cultural de BH, o evento reúne mais de 200 atrações gratuitas, amplia o transporte durante a madrugada e transforma diferentes espaços do hipercentro em palcos culturais

Belo Horizonte vai virar a noite de sábado para domingo ao som de música, teatro, dança, circo, literatura, gastronomia e manifestações da cultura urbana. Entre 19h do dia 29 e 19h do dia 30 de agosto, a 11ª Virada Cultural de BH ocupa o hipercentro com mais de 200 atrações gratuitas e uma proposta que vai além dos palcos: transporte reforçado, equipamentos culturais abertos durante a madrugada e novos espaços entram no roteiro de quem pretende atravessar a cidade em busca de programação.

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A Virada Cultural de BH 2026 acontece em 18 espaços da região central e aposta na ocupação contínua da cidade. A ideia é que o público possa circular entre diferentes pontos, descobrir apresentações pelo caminho e aproveitar lugares que normalmente têm outra dinâmica durante a noite.

Mais do que concentrar shows, o evento transforma o centro em um grande circuito cultural. Música, teatro, dança, circo, literatura, artes visuais, audiovisual, moda, bem-estar e cultura de rua aparecem lado a lado durante as 24 horas.

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Transporte ganha reforço para quem pretende atravessar a madrugada

Uma das novidades desta edição está justamente na maneira de circular pela cidade. Pela primeira vez, a Virada Cultural contará com a participação do programa Catraca Livre da Prefeitura de Belo Horizonte, que permitirá o acesso gratuito aos ônibus a partir das 18h de sábado e durante o domingo.

O sistema Madrugão também terá operação ampliada. Entre 0h e 3h59, 128 linhas estarão em circulação, algumas delas conectadas ao sistema Move e às principais estações da cidade.

Para quem pretende usar o metrô, a Estação Central terá o embarque estendido no sábado até 0h30.

A ampliação da mobilidade ajuda a transformar a própria circulação em parte da experiência. Com diferentes atrações acontecendo simultaneamente, a proposta é que o visitante não precise escolher um único ponto para passar a noite.

Parque Municipal volta a receber programação durante a madrugada

Entre as mudanças mais significativas está a ocupação do Parque Municipal. Em parceria com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, o espaço permanecerá aberto durante as 24 horas da Virada.

A medida retoma uma característica de edições anteriores e permite que o parque seja incorporado novamente ao circuito noturno do evento. Durante a madrugada, o público poderá encontrar atividades em um dos espaços mais tradicionais da região central.

O Teatro Francisco Nunes e o foyer também passam a integrar a programação. A inclusão amplia o uso dos equipamentos culturais do centro e aproxima a Virada de uma proposta que combina apresentações de rua, grandes palcos e espaços destinados às artes cênicas.

Outra novidade está no Espaço Amazonas, que terá um palco em formato 360 graus. A configuração aproxima artistas e público e será dedicada ao samba, ao pagode e ao sertanejo, em uma edição que também celebra o reconhecimento do samba como patrimônio cultural de Belo Horizonte.

Todos os palcos terão intérpretes de Libras, ampliando as possibilidades de acesso à programação.

Virada Cultural 2025 10ª edição ocupa BH com 24 horas de arte e diversidade. (Foto: Alexandre Mota)

Clube da Esquina, Clara Nunes e Vander Lee ganham homenagens

A identidade mineira ocupa lugar de destaque na Virada Cultural de BH 2026. Ao longo do evento, diferentes gerações da música produzida no estado serão lembradas em shows e atividades especiais.

O Clube da Esquina aparece em vários momentos da programação. No sábado, às 19h, o Palco Sesc Estação recebe o encontro do Bloco da Esquina com o Coral Vozes da Esquina. Mais tarde, às 23h, o grupo vocal Cobra Coral apresenta um repertório dedicado ao movimento no Espaço Gramado.

Também às 23h, na Praça da Estação, a banda Falcatrua leva ao Palco Bahia o show Sol na Cabeça, com clássicos ligados ao Clube da Esquina. No domingo, às 14h20, o mesmo espaço recebe o Fole da Esquina.

Outra presença marcante é Clara Nunes. A cantora mineira será homenageada por Aline Calixto no show Viva Clara no Forró, marcado para as 21h de sábado, no Palco Sesc Estação.

A história da artista também poderá ser conhecida por meio da exposição Clara Nunes Eu Sou a Tal Mineira, no Museu da Moda de Belo Horizonte. A mostra teve o período de visitação estendido até domingo especialmente para a Virada.

No domingo, a homenagem será para Vander Lee. Às 11h35, o Espaço Gramado, no Parque Municipal, recebe Laura Catarina, filha do cantor e compositor, em uma apresentação dedicada à obra do artista, que morreu há dez anos.

O show terá participações de Sérgio Pererê, Nívea Sabino e LUIZGA e integra o projeto Música de Domingo, do Teatro Francisco Nunes, realizado pelo Circuito Municipal de Cultura.

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De Alceu Valença ao samba de Jorge Aragão

A música brasileira também ocupa boa parte do roteiro. Entre os nomes de maior destaque estão Alceu Valença e Jorge Aragão.

Alceu se apresenta no sábado, às 22h40, no Palco Sesc Estação. No domingo, às 19h20, Jorge Aragão encerra a programação do mesmo espaço.

O palco também recebe artistas como Aline Calixto, Bloco Funk You, Simplicidade Samba, MC Anjim e Felipp Reyz, em uma programação que atravessa diferentes momentos da música brasileira.

A produção musical mineira ganha ainda um espaço específico com a estreia do Selo Sesc Minas Musical. O projeto reúne sete artistas e grupos de diferentes gerações, territórios e trajetórias, destacando a diversidade da música produzida em Minas Gerais.

Para quem prefere a cena independente e urbana, o roteiro passa pelo Viaduto e pelo Sula, que seguem com atrações durante a madrugada.

No Espaço Arcos, circo e esportes urbanos dividem espaço. Já o Centro de Referência das Culturas Urbanas Viaduto Santa Tereza reúne skate, dança, música, artes visuais e intervenções. No Espaço Patins, teatro, literatura, música e cultura de rua completam o circuito.

Gastronomia também entra no roteiro da Virada

A experiência não termina quando a música para. A gastronomia também ocupa espaço importante na edição de 2026.

O Viradão Gastronômico reúne 30 estabelecimentos, que oferecerão pratos de até R$ 30 durante o período do evento. A iniciativa cria uma alternativa para quem pretende fazer uma pausa entre uma atração e outra sem precisar deixar a região central.

A Feira Hippie também terá uma operação diferente. Pela primeira vez, a área gastronômica funcionará durante as 24 horas da Virada, acompanhando o movimento do público ao longo da madrugada.

Para ajudar na organização do passeio, a edição deste ano também terá um WebApp com informações sobre atrações, horários, locais e estabelecimentos participantes do Viradão Gastronômico.

Uma noite para olhar Belo Horizonte de outro jeito

A força da Virada Cultural está justamente na possibilidade de transformar lugares conhecidos em cenários diferentes daqueles percebidos no cotidiano.

Durante 24 horas, praças, parques, ruas, museus, teatros, viadutos e equipamentos culturais passam a fazer parte de um mesmo percurso. Para moradores, é uma oportunidade de redescobrir o centro. Para quem visita Belo Horizonte, o evento funciona como uma porta de entrada para conhecer manifestações culturais que ajudam a explicar a identidade da cidade.

A programação gratuita também permite montar diferentes roteiros. Dá para começar a noite com um grande show, caminhar até uma apresentação de cultura urbana, entrar em uma exposição, passar pelo Parque Municipal e terminar a madrugada diante de outro palco.

É essa mistura de linguagens e de públicos que faz da Virada mais do que uma sequência de atrações. Por um fim de semana, Belo Horizonte muda de ritmo e convida quem está na cidade a ocupá-la de uma maneira diferente.

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Serviço

Virada Cultural de Belo Horizonte 2026

Data: 29 (sábado) e 30 (domingo) de agosto

Horário: das 19h de sábado às 19h de domingo

Local: hipercentro de Belo Horizonte

Entrada: gratuita

A programação completa, com horários e locais das atrações, pode ser consultada nos canais oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte e da Virada Cultural.

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