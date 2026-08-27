Um jeito diferente de viajar: como é a experiência de navegar pelo Rio Sena em um cruzeiro fluvial - (crédito: Uai Turismo)

Um jeito diferente de viajar: como é a experiência de navegar pelo Rio Sena em um cruzeiro fluvial (A geometria impecável e os detalhes minuciosos dos Jardins de Versalhes convidam o viajante a caminhar sem rumo, essa jornada de contemplação se estende até a Normandia, onde o verdadeiro privilégio é ver o tempo passar diante das imponentes falésias de Étretat. (Foto: @viajandocomhistoria))

O Sena é daqueles lugares que arrancam suspiros de qualquer visitante. Agora imagina passar uma semana inteira navegando pelo rio partindo de Paris até a Normandia, e pelo caminho ver a janela da sua cabine debruçada para pequenos vilarejos, paredões rochosos de calcário, casinhas medievais espelhadas nas águas, e um cenário digno de uma pintura que com certeza Claude Monet iria querer retratar em suas obras.

Foi assim, em uma das viagens mais especiais que já fiz, durante 7 dias no navio VIVA Beyond, em agosto de 2026, através do roteiro `Pura Cultura ao Longo do Sena´.

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Um cruzeiro fluvial, diferente de grandes navios clássicos, oferece uma atmosfera intimista, experiências mais exclusivas, gastronomia a la carte diferenciada, número limitado de passageiros, e cabines bem amplas e confortáveis. A viagem foi no VIVA Beyond da coleção VIVA Boutique, um navio de pequeno porte, com 4 decks, 58 cabines, capacidade para 112 passageiros e uma tripulação de 48 pessoas, em uma relação média de 2.3 passageiros por tripulantes. Sem dúvida, este ponto acaba resultando em um atendimento mais personalizado.

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Guia prático sobre como foi a minha experiência no VIVA Beyond:

Roteiro: Foram 7 dias navegando pelo Rio Sena de Paris até a Normandia. Partimos de Paris as 20h e na manhã seguinte já estávamos em Vernon para conhecer o Château de La Roche -Guyon. Próxima parada foi em Rouen, e aqui a sensação foi de entrar nos cenários do filme A Bela e a Fera. A pequena cidade é sensacional.

Seguimos para Le Havre, e foi possível conhecer o pequeno vilarejo de Honfleur, um verdadeiro conto de fadas que recebe em torno de 5 Milhões de visitantes anualmente, e passar uma tarde em Étretat para observar as inacreditáveis rochas no mar.

Seguimos para Les Andelys e dirigimos até Giverny para conhecer a famosa casa de Claude Monet e seus jardins retratados em tantas obras impressionistas. Em Poissy fizemos um tour pelos jardins do palácio de Versailles e terminamos a navegação de volta a Paris para explorar a cidade.

Talvez esta seja a forma mais prática, confortável e diferente de conhecer várias pequenas cidades europeias sem trocar de hotel. O único check-in e check-out necessário era avisar eletronicamente ao entrar e sair da embarcação com sua própria `chave` da cabine.

Gastronomia: Este foi um dos grandes diferenciais de toda a viagem na minha opinião. O conceito segue um padrão premium com almoço e jantar a la carte, e café da manhã com sistema de buffet. Todas as refeições são all inclusive já considerando bebidas. Adicionalmente, sair para um passeio pela manhã e voltar ao navio para o almoço a bordo é de uma comodidade que não tem preço. Como viajante eu sei o quanto de planejamento e pesquisa são necessários para buscar um restaurante, verificar se a avaliação é boa, se está perto da nossa rota. Então ter refeições já incluídas no cruzeiro em restaurantes sem filas foi muito confortável. Destaque para o restaurante Moments de especialidades assinado pelo chef David Görne, estrelado Michelin. E para esta opção era necessária uma reserva prévia.

Comunicação: A viagem pelo Sena contou com uma tripulação multicultural, falando inglês, português, francês, alemão. Um detalhe que me chamou muita atenção foi relativo aos aparelhos de áudio para os passeios. Eles ficam na cabine carregando a bateria, e nós os levávamos para ouvir os guias durante os tours. Toda a logística teve uma organização impecável.

Cabines: Minha hospedagem foi na Suíte Beyond com em torno de 30m2. As 2 enormes janelas do chão ao teto eram debruçadas para o grande protagonista da viagem: o Rio Sena. Acordar e ver ao longo da navegação diferentes cenários do rio foi absolutamente mágico. A cabine tem uma decoração contemporânea e integra o quarto com uma pequena sala de estar em um ambiente bem amplo. O closet é um item de conforto a mais. O conceito de trocar de cidade sem trocar de hotel faz toda a diferença. No 1º dia retirei todas as minhas roupas da mala, as guardei no closet, e somente no último dia, era hora de arrumar a mala. Em outras palavras, nenhum check-in ou check-out de hotel. Tudo muito confortável e organizado.

Slow Travel: Talvez esta viagem tenha sido a minha 1ª experiência em um ritmo mais tranquilo tão característico dos cruzeiros fluviais. Visitar vilarejos charmosos, contemplar o rio Sena, valorizar pequenas experiências, vivenciar o destino com calma e não ter o objetivo de percorrer quilômetros para dar `check` em todos os pontos turísticos do local foi descobrir um jeito diferente de viajar. E que eu amei!

Pontualidade: Culturalmente para nós brasileiros, é costume chegar alguns minutos depois da hora marcada. Mas neste cruzeiro fluvial pela Europa, tudo foi absolutamente pontual desde o início dos passeios, recepção com o comandante, horário de partida do navio para a próxima cidade. Então fique atento e é importante se adaptar as regras do navio.

Dress Code: A viagem foi em agosto durante o verão europeu então a mala foi recheada de roupas leves e casuais, além de um tênis confortável para caminhar. Porém a medida que a navegação foi subindo para a Normandia o tempo esfriou, então é importante sim levar casacos. Em geral o ´dress code´ é descontraído, mas leve roupa `esporte fino´ para os jantares.

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O Navio

O VIVA Beyond foi inaugurado em 2026 e possui 4 decks. O Sun Deck tem espreguiçadeiras, área de descanso, jacuzzi. Este é o lugar para desacelerar e aproveitar a vista. No deck intermediário estão as cabines e ao final do corredor o restaurante Moments by David Görne estrelado Michelin e que necessita de reservas.

Descendo um deck está o andar principal, a entrada do navio e o bistrô perfeito para um drink antes do jantar e um piano com música ao vivo após as 21h. No deck abaixo está o restaurante Riverside, o principal da embarcação e onde são servidas as refeições. Neste deck você encontra também a academia, loja e SPA.

E para quem gosta de pedalar, o navio conta com bicicletas para desbravar os pequenos vilarejos. E por fim sobre mobilidade, a embarcação possui elevador.

Uma viagem fantástica de 7 dias pela França onde o grande protagonista é o Rio Sena, e ao longo dele, história, arte, cultura, gastronomia, natureza, vilarejos, vão se encontrando, e a gente vai se encantando como viajante, e visitante!

A viagem foi pela @vivacruises operada no Brasil pela @vellerepresentações

Boa leitura e até a próxima!

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