Tradição e fé: Festa de Nossa Senhora de Nazareth 2026 reúne celebrações religiosas e Cavalhada secular em Morro Vermelho - (crédito: Uai Turismo)

Tradição e fé: Festa de Nossa Senhora de Nazareth 2026 reúne celebrações religiosas e Cavalhada secular em Morro Vermelho (Cavalhada de Nossa Senhora de Nazareth reúne cavaleiros em encenação tradicional no adro da Matriz de Morro Vermelho, em Caeté (MG). (Foto: Divulgação/Festa de Nossa Senhora de Nazareth))

Entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro, o histórico distrito de Morro Vermelho, em Caeté (MG), recebe a tradicional Festa de Nossa Senhora de Nazareth 2026. A programação reúne celebrações religiosas, manifestações culturais e uma das tradições mais antigas de Minas Gerais.

O evento combina devoção popular, herança sociocultural e patrimônio imaterial mineiro. Entre as atrações estão novenários cantados em latim, procissões, leilão, apresentações artísticas e a emblemática Cavalhada de Nossa Senhora de Nazareth.

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Iniciada em 1704, a Cavalhada chega a 322 anos de história. Realizada na noite de 7 de setembro, a representação reúne teatro folclórico, música barroca e simbolismo religioso em uma encenação marcada pelo confronto entre mouros e cristãos.

O espetáculo preserva tradições singulares, como a comunicação pirotécnica entre os fogueteiros e o ritmo marcado pelo toque dos sinos e pela atuação da Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho, fundada no mesmo ano da Cavalhada.

A programação começa no domingo, 30 de agosto, com a caminhada Trilhas da Fé, às 7h. Na sequência, às 10h, haverá Missa Campal no adro da Matriz, além de feira de artes. Ao meio-dia, o anúncio festivo será marcado pelo repique dos sinos e pela execução do Hino Nacional.

Ao longo da semana, as atividades religiosas ganham destaque. No sábado, 5 de setembro, será realizado o Leilão Beneficente, a partir das 19h30. Já no domingo, 6 de setembro, acontece a tradicional Procissão Montada. Os fiéis partem a cavalo do bairro Bonsucesso, às 16h, em direção a Morro Vermelho, levando o sacro estandarte.

O ponto alto das comemorações será na segunda-feira, 7 de setembro. A programação começa com a Alvorada, às 4h, seguida pelo Tropeiro da Comunidade, ao meio-dia. Às 18h, será celebrada a missa, encerrada com o Tantum Ergo, preparando o público para a encenação da Cavalhada, marcada para as 20h30.

No dia 8 de setembro, data dedicada à Natividade de Nossa Senhora, a comunidade participa da Missa Solene orquestrada em Latim, às 10h, e da Procissão Luminosa, às 19h, encerrando a programação da festa.

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Tradição que atravessa gerações

Realizada há mais de três séculos, a Cavalhada de Morro Vermelho é uma das manifestações culturais que ajudam a contar a história da comunidade e de suas tradições religiosas. A encenação entre mouros e cristãos preserva elementos que atravessaram gerações e permanecem integrados às celebrações em homenagem a Nossa Senhora de Nazareth.

A presença da música, dos sinos, dos foguetes e dos cavaleiros transforma a noite de 7 de setembro em um dos momentos mais simbólicos da programação. Para quem visita Morro Vermelho durante a festa, a experiência reúne religiosidade, memória e manifestações da cultura popular mineira.

A Festa de Nossa Senhora de Nazareth 2026 é viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Edital nº 11/2024, Propostas de Mostras e Festivais, número ID 16683. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Caeté, Polícia Militar de Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte e Sociedade Musical Santa Cecília, Cultura e Turismo.

A realização tem ainda patrocínio de FUMPAC, Mordomos, Vale e AngloGold Ashanti, por meio do Ministério da Cultura.

Cavalhada de Nossa Senhora de Nazareth é uma das principais tradições culturais de Morro Vermelho, distrito de Caeté, e integra a festa da padroeira realizada há mais de três séculos. (Foto: Divulgação / Festa de Nossa Senhora de Nazareth)

Serviço

Festa de Nossa Senhora de Nazareth 2026

Data: 30 de agosto a 8 de setembro de 2026

Local: Distrito de Morro Vermelho Caeté (MG)

Informações: Paróquia de Nossa Senhora de Nazareth WhatsApp: (31) 98799-0597

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