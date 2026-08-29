Rumo à Cidade do Rock: como se planejar para o Rock in Rio 2026 sem estresse e sem estourar o orçamento - (crédito: Uai Turismo)

Rumo à Cidade do Rock: como se planejar para o Rock in Rio 2026 sem estresse e sem estourar o orçamento (Rock in Rio completa 41 anos de história. O festival evoluiu e se transformou bastante desde de sua 1ª edição em 1985. (Foto: Divulgação))

Rock in Rio, o maior festival de música e entretenimento do Brasil transforma o Rio de Janeiro em destino turístico em setembro; veja como organizar transporte, hospedagem e programação para aproveitar a viagem além dos shows

Para milhares de pessoas, viajar para o Rio de Janeiro em setembro terá um motivo bem específico: o Rock in Rio 2026. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Os portões serão abertos às 14h e o encerramento está previsto para as 3h.

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Mas quem compra ingresso para um dos sete dias não está apenas se preparando para uma maratona de shows. Está planejando uma viagem. Isso significa pensar em passagem, hospedagem, deslocamento, alimentação e, principalmente, na forma de circular pelo Rio quando dezenas de milhares de pessoas estiverem fazendo exatamente a mesma coisa.

O fenômeno ajuda a explicar por que grandes eventos se tornaram uma importante ferramenta para movimentar o turismo carioca. Em 2024, mais de 11 milhões de visitantes nacionais e internacionais passaram pela cidade, segundo dados da Prefeitura, enquanto o turismo respondeu por impactos diretos em hotelaria, alimentação, transporte, comércio e entretenimento.

O próprio Rock in Rio se transformou em um dos símbolos dessa estratégia. A história do festival começou em 1985, quando o evento colocou o Brasil no circuito internacional de grandes shows. Na primeira edição, 1,38 milhão de pessoas passaram pela Cidade do Rock durante dez dias.

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O turista da música

O público que chega ao Rio para o Rock in Rio tem um comportamento diferente daquele de quem simplesmente escolhe a cidade para passar um fim de semana. Muitas vezes, a data da viagem é determinada pelo artista que estará no palco. A hospedagem vem depois.

É o chamado turista da música: alguém que pode atravessar estados e até países para assistir a uma apresentação e que, durante a permanência no destino, também consome hotéis, restaurantes, transporte, atrações turísticas e comércio.

Esse efeito não é exclusivo do Rock in Rio. Estudos da Prefeitura do Rio sobre grandes shows mostram como eventos musicais podem gerar movimentação econômica muito além da bilheteria. No caso do show de Madonna, em 2024, por exemplo, a estimativa foi de R$ 293,4 milhões movimentados na economia carioca, considerando despesas com alimentação, transporte, hospedagem, atrações, compras e passagens aéreas.

É justamente essa lógica que faz um festival como o Rock in Rio ultrapassar os limites da Cidade do Rock e se espalhar pela cidade.

Mas por que se chama Rock in Rio?

Existe uma discussão que acompanha o festival há anos e que volta a ganhar força sempre que a programação inclui artistas de pop, música eletrônica, hip-hop, axé, R&B ou outros gêneros: afinal, por que o evento continua se chamando Rock in Rio?

A pergunta faz sentido. Em 2026, por exemplo, o Palco Mundo terá Foo Fighters, Rise Against e The Hives em 4 de setembro; no dia seguinte, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon e Sepultura dividem a programação com outros nomes. Mas também há Calvin Harris, Black Eyed Peas, Elton John, Gilberto Gil, Stray Kids, Alok, Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin e Ivete Sangalo.

A explicação está na própria trajetória do festival. Em 1985, o nome fazia referência direta ao conteúdo musical predominante. Queen, AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Rod Stewart e outras estrelas do rock estavam entre os grandes nomes daquela primeira edição.

Rock in Rio na sua 1ª edição em 1985. Roberto Medina ligou para a rádio Fluminense FM e fez a proposta do Festival de rock. (Foto: Acervo/RJ)

Com o passar do tempo, porém, o Rock in Rio deixou de ser apenas um festival de um gênero musical e passou a funcionar como uma grande plataforma de entretenimento. A expansão internacional e a diversificação da programação ajudaram a consolidar essa mudança. Em 2001, o festival já incorporava espaços dedicados a ritmos do mundo, cultura e arte. Em 2008, o Palco Sunset surgiu em Lisboa com a proposta de encontros musicais e experimentações entre diferentes estilos, formato que acabou se tornando uma das marcas do evento.

É possível enxergar nisso uma estratégia de mercado. Quanto mais amplo o público, maior o potencial de venda de ingressos, patrocínios, mídia e experiências. Mas reduzir a transformação apenas a uma questão de business seria simplificar demais a história.

O mercado musical também mudou. O público passou a consumir gêneros diferentes simultaneamente, enquanto os grandes festivais passaram a disputar não apenas fãs de determinado estilo, mas consumidores interessados em experiências. O próprio Rock in Rio se apresenta hoje como um festival de música e entretenimento, e não exclusivamente de rock.

Para quem é fã de rock, essa transformação pode provocar certa nostalgia ou até frustração. Há quem considere que o nome deveria representar com maior fidelidade a programação. Para outro público, justamente a mistura é parte da graça: é possível assistir a uma banda de metal em um momento e, algumas horas depois, dançar ao som de um DJ ou cantar um clássico da música brasileira.

No fim, o nome permaneceu porque se transformou em uma marca muito maior do que o gênero musical que lhe deu origem. O Rock deixou de funcionar apenas como definição de estilo e passou a carregar a identidade de um festival que nasceu no Rio e se tornou uma marca internacional.

Momentos épicos do Rock In Rio em sua 1ª edição. Os maiores cantores e bandas de rock do Mundo participaram desta edição. (Foto: Divulgação/ Acervo RJ)

Como chegar à Cidade do Rock

Para quem vai ao festival, a principal regra é simples: não conte com o carro como solução fácil.

A Cidade do Rock fica no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e a operação de mobilidade é preparada especialmente para os dias do evento. Em 2026, MetrôRio e BRT funcionarão de forma integrada, com operação especial para facilitar a chegada e a saída do público.

A estação Jardim Oceânico permanecerá aberta 24 horas durante os dias do festival e funcionará como ponto de integração com o BRT Expresso Rock in Rio.

Outra alternativa é o Primeira Classe, serviço oficial de ônibus executivo que conecta diferentes pontos da cidade à Cidade do Rock. Para quem estiver hospedado no Rio, vale conferir previamente os pontos disponíveis e comprar o transporte com antecedência.

A melhor estratégia é escolher o meio de transporte antes de sair do hotel. Depois do encerramento, previsto para as 3h, a cidade estará concentrando uma enorme quantidade de pessoas tentando voltar ao mesmo tempo. Improvisar nesse momento pode significar horas de espera.

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Barra da Tijuca ou Zona Sul?

A escolha da hospedagem depende do tipo de viagem que o turista pretende fazer.

Quem quer concentrar a experiência nos shows pode considerar Barra da Tijuca e Recreio. A proximidade da Cidade do Rock reduz o tempo de deslocamento e pode fazer diferença depois de horas em pé no festival.

Já quem pretende transformar o Rock in Rio em uma viagem pelo Rio de Janeiro pode preferir bairros como Copacabana, Ipanema e Botafogo. O deslocamento até a Barra será maior, mas a localização facilita o acesso a praias, restaurantes e alguns dos principais cartões-postais da cidade.

A decisão também deve considerar o preço. Em períodos de grandes eventos, a procura por hospedagem aumenta e reservar com antecedência pode ser importante para encontrar melhores tarifas e localização.

Estique a viagem além dos shows

Uma das melhores maneiras de fazer o dinheiro da viagem render é não transformar todos os dias em uma corrida entre hotel e festival.

Como os portões abrem às 14h, existe uma janela para conhecer o Rio antes de seguir para a Cidade do Rock.

Quem estiver na Barra pode começar o dia na praia e caminhar pela orla antes de almoçar. A região do Pepê é uma das opções para quem deseja aproveitar algumas horas ao ar livre.

Já quem estiver hospedado na Zona Sul pode programar uma manhã no Jardim Botânico ou no Parque Lage, dependendo do ritmo da viagem. A ideia é evitar atividades muito distantes do caminho para o festival e reservar tempo suficiente para voltar ao hotel, trocar de roupa, pegar os itens necessários e seguir para a Cidade do Rock.

O que levar para um dia inteiro de festival

Uma mochila pequena pode fazer muita diferença. Capa de chuva, protetor solar e carregador portátil estão entre os itens mais úteis para quem pretende passar muitas horas no evento. Também vale conferir previamente as regras da organização sobre objetos permitidos, já que o acesso pode ser submetido a revista.

Outro ponto importante é a alimentação. Como o festival reúne milhares de pessoas, as filas podem crescer nos horários de maior movimento. Sempre que houver possibilidade de utilizar recursos oficiais para compra antecipada ou durante o evento, o visitante pode ganhar tempo e evitar deslocamentos desnecessários.

Também é recomendável levar apenas o essencial. Uma mochila pesada pode parecer inofensiva na chegada, mas se torna um incômodo depois de muitas horas de caminhada, shows e espera.

Planejamento é parte do ingresso

O ingresso garante a entrada na Cidade do Rock, mas não resolve a viagem, quem vem de outro estado precisa considerar o custo total da experiência: transporte até o Rio, hospedagem, alimentação, deslocamentos, ingresso e eventuais passeios. Para quem vai em grupo, dividir hospedagem e alguns deslocamentos pode reduzir significativamente o orçamento.

E existe uma última dica que parece óbvia, mas costuma ser esquecida: escolha o dia do festival pensando no artista que realmente quer ver. Em uma programação tão ampla, tentar acompanhar tudo pode transformar uma experiência divertida em uma maratona cansativa.

O Rock in Rio mudou desde 1985. O nome permaneceu, o rock deixou de ser o único protagonista e o festival se tornou uma experiência que mistura música, entretenimento, turismo e negócios.

Para o viajante, talvez essa seja justamente a melhor maneira de encarar a edição de 2026: não apenas como uma ida a um show, mas como uma oportunidade de conhecer o Rio, descobrir novos artistas e aproveitar uma das cidades mais turísticas do país enquanto a Cidade do Rock concentra os holofotes.

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