Primavera na Estrada Real: roteiro de fim de semana em Diamantina (Vesperata transforma a histórica Diamantina em palco para músicos posicionados nas sacadas dos casarões coloniais. (Foto: Prefeitura de Diamantina))

Com clima ameno, patrimônio histórico, gastronomia e a tradicional Vesperata a primavera na Estrada Real é um convite para uma escapada de fim de semana por Minas Gerais.

Quando o inverno começa a perder força e a primavera se aproxima, Minas Gerais ganha um cenário especialmente convidativo para quem gosta de viajar de carro e descobrir destinos históricos. Em setembro, os dias costumam ser ensolarados e as noites ainda têm aquele friozinho característico das cidades de maior altitude. É uma boa combinação para caminhar sem pressa pelas ruas de pedra, conhecer casarões coloniais e terminar o dia ao som de música.

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No norte da Estrada Real, Diamantina reúne boa parte desses ingredientes em uma única viagem. A cidade, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, preserva um conjunto arquitetônico marcado pelo ciclo do diamante e por histórias que atravessam diferentes períodos da formação de Minas Gerais.

Para quem sai de Belo Horizonte, é também uma opção de viagem curta, capaz de combinar história, cultura, gastronomia e natureza em apenas um fim de semana.

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Sexta-feira: chegada e uma noite para entrar no clima da cidade

A viagem pode começar ainda na sexta-feira, com chegada a Diamantina no fim da tarde. Depois de deixar as malas na hospedagem, a melhor maneira de iniciar a experiência é caminhar pelo centro histórico.

As ladeiras e ruas de pedra concentram igrejas, casarões, restaurantes, bares e pequenos estabelecimentos que ajudam a revelar o cotidiano da cidade. A iluminação noturna muda a paisagem e convida o visitante a percorrer o centro com outro olhar.

Na mesa, a culinária mineira aparece com ingredientes e preparos tradicionais da região. Queijos artesanais, pratos com frango, ora-pro-nóbis e outras receitas da cozinha do interior são algumas das possibilidades para o jantar.

A música também faz parte da identidade local. Diamantina mantém uma forte tradição de serestas, que ajudam a criar uma atmosfera particular nas noites da cidade.

É uma sexta-feira para desacelerar, sem tentar cumprir uma lista extensa de atrações. Afinal, o sábado reserva uma programação cultural mais intensa.

Sábado: história durante o dia e Vesperata à noite

A manhã pode começar com uma caminhada pelo centro histórico. Entre os endereços que ajudam a contar a história de Diamantina estão a Casa de Chica da Silva e o Museu do Diamante.

A trajetória de Chica da Silva, figura histórica que viveu no século 18, está profundamente ligada à memória da cidade. Já o Museu do Diamante reúne um acervo relacionado à mineração, à sociedade e à formação histórica da região.

O passeio pode continuar pelas igrejas, praças e casarões coloniais. Mais do que simplesmente visitar monumentos, a proposta é observar os detalhes da arquitetura e entender como o período da mineração deixou marcas na paisagem urbana.

Depois de uma pausa para o almoço e algum tempo livre, chega o momento mais esperado para quem visita Diamantina em um fim de semana de Vesperata.

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Quando as sacadas viram palco

A Vesperata é uma das manifestações culturais mais conhecidas de Diamantina e transforma a tradicional Rua da Quitanda em um grande palco a céu aberto.

O formato é pouco comum. Os músicos das bandas ficam posicionados nas sacadas dos casarões históricos, enquanto o maestro permanece no meio da rua, diante do público, conduzindo a apresentação.

O resultado é uma experiência em que arquitetura, música e história se misturam. O público não está diante de um palco convencional: está dentro do cenário histórico que também faz parte do espetáculo.

Em 2026, setembro terá duas apresentações da Vesperata, nos dias 19 e 26. As datas costumam atrair visitantes de diferentes regiões do país, o que torna importante organizar a viagem com antecedência.

Para quem pretende assistir ao espetáculo, vale verificar previamente a disponibilidade de ingressos e hospedagem. Em períodos de maior procura, deixar essas reservas para os últimos dias pode limitar as opções.

As sacadas dos Casarios e ruas de pedra fazem parte da paisagem do centro histórico de Diamantina, destino da Estrada Real. (Foto: Divulgação/Prefeiturade Diamantina)

Domingo: natureza depois da história

Depois de dois dias entre ruas, casarões e música, o domingo pode ganhar outro ritmo. A poucos quilômetros do centro de Diamantina está o Parque Estadual do Biribiri, uma alternativa para quem quer acrescentar natureza ao roteiro.

Criado em uma área da Serra do Espinhaço, o parque reúne trilhas, mirantes, cursos d’água e cachoeiras. Entre os atrativos mais conhecidos estão as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais.

A Vila de Biribiri também merece tempo. O antigo núcleo histórico está ligado à atividade industrial da região e hoje compõe uma paisagem peculiar, cercada pela natureza.

O passeio permite combinar caminhada e banho de cachoeira, dependendo das condições do dia e das regras de visitação. Antes de sair, é recomendável verificar as condições de acesso ao parque e das trilhas.

Depois do almoço, é hora de pegar a estrada de volta para Belo Horizonte. A viagem termina com a sensação de ter percorrido diferentes capítulos de Minas Gerais em poucos dias: o passado da mineração, a arquitetura colonial, a música tradicional e as paisagens da Serra do Espinhaço.

Como chegar a Diamantina

Para quem parte de Belo Horizonte, o acesso pode ser feito pelas rodovias BR-040, BR-259 e BR-367, em um percurso que atravessa diferentes paisagens do interior mineiro.

Por se tratar de uma viagem de carro relativamente longa para um fim de semana, vale sair cedo e considerar as condições da estrada antes da partida. Também é importante abastecer o veículo e planejar as paradas ao longo do caminho.

Uma vez em Diamantina, boa parte das atrações do centro histórico pode ser conhecida a pé. Para o passeio ao Biribiri, entretanto, é necessário organizar o deslocamento até o parque.

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Um fim de semana que reúne diferentes Minas

A força de um roteiro como esse está justamente na variedade. Diamantina permite começar a viagem entre casarões e mesas de comida mineira, passar o sábado descobrindo histórias do período colonial e terminar a noite diante de uma apresentação musical que aproveita a própria arquitetura da cidade como cenário.

No domingo, a paisagem muda novamente. A pedra das ruas dá lugar às trilhas, às montanhas e às cachoeiras do Biribiri.

Com a chegada da primavera, setembro se apresenta, assim, como um período interessante para colocar Diamantina no mapa de uma viagem curta por Minas Gerais. E, para quem escolher uma das datas da Vesperata, a experiência ganha ainda um componente que dificilmente pode ser reproduzido fora dali: ouvir música enquanto os casarões históricos da Rua da Quitanda também fazem parte do espetáculo.

Cachoeiras e trilhas do Parque Estadual do Biribiri são opção para encerrar o fim de semana em contato com a natureza. (Foto: Divulgação/IEF-MG)

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