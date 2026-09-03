Projeto Matriz celebra 37 anos com grandes encontros da música brasileira em Conceição do Mato Dentro - (crédito: Uai Turismo)

Projeto Matriz celebra 37 anos com grandes encontros da música brasileira em Conceição do Mato Dentro (Igreja Nossa Senhora da Conceição. (Foto: Acervo Prefeitura Municipal))

Conceição do Mato Dentro se prepara para viver, mais uma vez, um de seus mais tradicionais e representativos encontros culturais. Entre os dias 3 e 6 de setembro, o Projeto Matriz celebra 37 anos de história com uma programação gratuita que reúne grandes nomes da música brasileira, artistas locais, espetáculos, oficinas e atividades destinadas a públicos de diferentes idades.

A cidade se transforma durante os quatro dias de festival para receber uma sequência de atrações. Praças, adros, equipamentos culturais e espaços de convivência passam a integrar um grande circuito artístico, aproximando moradores, visitantes, artistas, artesãos e produtores culturais.

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É a cultura ocupando o território e reafirmando sua capacidade de promover encontros, movimentar a economia e fortalecer os vínculos da comunidade com sua própria identidade. Entre as principais atrações desta edição estão Jorge Aragão, Maria Gadú, Paralamas do Sucesso, Hamilton de Holanda, Chico Chico, Zé Ibarra, Chico Lobo, Júlia Guedes, Paulinho Pedra Azul e o grupo Cobra Coral, que apresentará um repertório dedicado ao Clube da Esquina.

A cidade como palco

Grande parte dos shows será realizada na Praça Magalhães Pinto, conhecida como Largo da Santana, um dos espaços mais simbólicos da programação, entretanto, o Projeto Matriz não se limita a um único palco, as atividades também ocuparão o Adro da Matriz, o Cine Teatro Professor João Lima, o Mercado Municipal, a Praça Bouganville e a Praça do Maranhão.

Essa estratégia de ocupação de diferentes pontos da cidade é uma das características mais interessantes do festival. Ao espalhar sua programação pelo espaço urbano, o Projeto Matriz aproxima a arte do cotidiano da população e cria novas formas de vivenciar Conceição do Mato Dentro. Ruas e praças deixam de ser apenas lugares de passagem para se tornarem ambientes de celebração, descoberta e convivência.

Em uma cidade reconhecida por suas paisagens naturais, tradições religiosas, manifestações populares e importante patrimônio cultural, o festival contribui para mostrar que a cultura também é parte essencial da construção e da promoção de um destino. Música, gastronomia, artesanato e memória se encontram, oferecendo ao visitante uma experiência que vai além dos espetáculos apresentados nos palcos.

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Uma história construída coletivamente

Ao longo de quase quatro décadas, o Projeto Matriz se consolidou como um espaço de encontro e celebração da diversidade cultural. Sua permanência por 37 anos demonstra a importância da continuidade dos projetos culturais, especialmente daqueles capazes de estabelecer uma relação afetiva com o território e de atravessar diferentes gerações.

Durante essa trajetória, o evento se tornou parte do calendário cultural de Conceição do Mato Dentro, aproximando artistas consagrados, novos talentos e a produção local. Para o público, representa a oportunidade de acompanhar gratuitamente uma programação plural. Para a cidade, significa preservar uma história construída por muitas mãos e manter ativo um movimento cultural que ajuda a renovar os usos e os sentidos dos espaços públicos.

Chegar aos 37 anos é celebrar uma história construída coletivamente, com a cidade, os artistas e o público. O Projeto Matriz nasceu desse desejo de criar encontros e continua sendo um espaço aberto para a diversidade e para as diferentes expressões da nossa cultura, afirma Betânia Guimarães, uma das idealizadoras do festival.

Maria Gadu. (Foto: Loiro Cunha)

Da sutileza de Paulinho Pedra Azul à força dos Paralamas e a musicalidade de Maria Gadu

A programação musical começa na quinta-feira, no Adro da Matriz, com os shows de Paulinho Pedra Azul e Delegas Samba Clube. A abertura já revela o espírito diverso do Projeto Matriz, colocando em diálogo a sensibilidade da música mineira e a energia do samba em um dos cenários mais representativos da cidade.

Na sexta-feira, o Largo da Santana recebe Clara Catasús Marçal e convidados, o Baile do Hamilton e Jorge Aragão. A noite será marcada pelo virtuosismo de Hamilton de Holanda e pela obra de um dos maiores compositores e intérpretes do samba brasileiro, responsável por canções que atravessaram gerações e se incorporaram à memória afetiva do país.

No sábado, sobem ao palco Júlia Guedes, Chico Chico e Maria Gadú. O encontro reúne diferentes vozes, linguagens e gerações da música brasileira contemporânea, reafirmando a proposta do festival de acolher a diversidade e estimular o diálogo entre trajetórias artísticas distintas.

O encerramento, no domingo, será igualmente representativo. A programação reúne Chico Lobo, Zé Ibarra com o espetáculo AFIM, Cobra Coral cantando Clube da Esquina e Paralamas do Sucesso. A apresentação dedicada ao Clube da Esquina estabelece uma conexão especial com a identidade musical de Minas Gerais, enquanto os Paralamas encerram o festival trazendo ao palco um repertório que marcou a história do rock brasileiro.

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Cultura para diferentes públicos

Embora os grandes shows sejam importantes pontos de atração, o Projeto Matriz mantém uma programação que ultrapassa a música. Ao longo dos quatro dias, o público poderá acompanhar espetáculos de teatro e circo, apresentações de balé, intervenções artísticas e oficinas.

A proposta é fazer do festival um espaço de experiências culturais diversificadas, no qual crianças, jovens, adultos e pessoas idosas possam encontrar atividades de interesse. Essa amplitude fortalece a dimensão formativa do evento e contribui para aproximar novos públicos das artes.

A programação também reserva espaço para iniciativas de acessibilidade e inclusão, com oficinas de Libras, construção de brinquedos, atividades de malabares e ações voltadas às pessoas idosas e às crianças neurodivergentes. Ao incorporar esses públicos, o festival amplia o significado do acesso à cultura, compreendendo que uma programação verdadeiramente democrática precisa considerar as diferentes formas de participação e de pertencimento.

Artesanato, gastronomia e economia criativa

Durante todos os dias do evento, a Praça da Santana receberá o Espaço do Artesão e a Feira Gastronômica, além da participação do DJ M Castro. Essas atividades ajudam a criar uma atmosfera permanente de convivência, fazendo com que o festival continue pulsando também nos intervalos entre os espetáculos.

A presença de artesãos, produtores e empreendedores locais amplia os efeitos do Projeto Matriz sobre a cidade. O público que acompanha os shows também consome produtos, conhece sabores, estabelece contatos e movimenta pequenos negócios. Dessa forma, a cultura se apresenta como um importante ativo de desenvolvimento local.

Eventos dessa natureza estimulam a circulação de visitantes, fortalecem a rede de serviços e ajudam a projetar positivamente o município. Ao mesmo tempo, oferecem aos produtores locais uma vitrine privilegiada, capaz de associar seus produtos e saberes à identidade cultural de Conceição do Mato Dentro.

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Um patrimônio feito de encontros

Chegar à 37ª edição é uma conquista que merece ser celebrada. Em um cenário no qual muitas iniciativas culturais enfrentam dificuldades para assegurar continuidade, o Projeto Matriz demonstra a força de um trabalho construído em parceria com a cidade, os artistas, os patrocinadores e, sobretudo, com o público.

Sua longevidade também nos lembra que o patrimônio cultural de um território não está presente apenas em suas edificações, paisagens e monumentos. Ele se manifesta igualmente nos encontros que se repetem, nas memórias compartilhadas, nos palcos que revelam artistas e nas praças que, por alguns dias, voltam a ser ocupadas pela convivência coletiva.

Durante quatro dias, Conceição do Mato Dentro será novamente atravessada pela música, pelo teatro, pelo circo, pela dança, pelo artesanato e pela gastronomia. Uma celebração que honra sua própria história, mas permanece aberta ao novo, reafirmando a cultura como instrumento de pertencimento, inclusão, desenvolvimento e transformação.

O Projeto Matriz 2026 é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Rouanet e conta com o patrocínio da Anglo American e da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro. Realizado pela M Lima Produções, o evento tem apoio cultural da Cemig e da Bizz Internet.

A programação completa pode ser acompanhada no Instagram: @projetomatriz

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