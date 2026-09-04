Semana Criativa de Tiradentes: 10 anos celebrando design, arquitetura, artesanato e cultura!

De 15 a 18 de outubro uma pequena e belíssima cidade no interior de Minas Gerais recebe a 10ª Edição da Semana Criativa de Tiradentes. Tudo começou a partir de uma escolha pouco óbvia: criar um evento de arquitetura, design, artesanato, e cultura fora dos grandes centros brasileiros.
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E nestes 10 anos, criadores, arquitetos, designers, artesãos, estudantes, pesquisadores, de diferentes partes do Brasil tem se encontrado na charmosa e histórica Tiradentes. Em 2025 foram mais de 22 mil visitantes, 200 atividades e 22 espaços. Muito mais do que o cenário para toda esta celebração, Tiradentes passou a fazer parte do conteúdo.
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Os espaços históricos convivem com as instalações contemporâneas e a experiência do festival se mistura à experiência da própria cidade.
Eu sou suspeita para falar Tiradentes, eu cheguei, conheci e me apaixonei. Caminhar pelas ruas de pedra, observar as casas coloniais super preservadas, entrar nas igrejas barrocas, é sem dúvida uma viagem de volta ao tempo colonial brasileiro. Que sorte a nossa termos Tiradentes toda preservada. E um destaque para a gastronomia sensacional de toda a cidade. É tudo muito diferenciado.
E do artesanato como coadjuvante ao artesanato como protagonista, a Semana Criativa de Tiradentes se propôs desde o início a aproximar o universo do design e da arquitetura dos saberes artesanais. Eu aprendi muito durante a coletiva de Imprensa onde Simone Quintas e Junior Guimarães, fundadores da Semana Criativa, apresentaram toda a trajetória e o que está por vir em outubro de 2026.
E o endereço da Semana Criativa? É a cidade inteira de Tiradentes. As palestras, exposições, oficinas se espalham pelo centro histórico, entre as famosas e charmosas ruas de pedra. E como tudo está conectado, a semana também movimenta a hotelaria, gastronomia, comércio, transporte, serviço e artesanato.
Abaixo os principais endereços do Festival – Semana Criativa de Tiradentes:
1 Câmara Municipal de Tiradentes
2 – Casa Criativa
3 Casa d`Preto Sobrado Ramalho Iphan
4 Centro Cultural Yves Alves
5 Espaço Raízes
6 Largo das Forras
7 Largo das Mercês
8 Largo do Sol
9 Loja da Semana Criativa
10 MÁRTIR Museu de Arte de Tiradentes
11 Museu de Sant´Ana
12 Museu Casa Padre Toledo
13 Sobrado Aimorés
14 Sobrado da Antiga Prefeitura
15 Via Destra
16 Villa da Matriz
17 Espaço Terra
E confira a programação completa no site semanacriativadetiradentes.com.br
Que venha a Semana Criativa de Tiradentes com muito sucesso!
Boa Leitura e até a próxima.
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