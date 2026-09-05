Embraer entrega 2.000º E-Jet à Azul e celebra parceria que transformou a aviação regional brasileira (O E195-E2 entregue à Azul simboliza o 2.000º E-Jet produzido pela Embraer e também o 50º jato da família E2 em operação na frota da companhia. (Fotos: Portal Uai Turismo))

A entrega do 2.000º E-Jet da Embraer ganhou um significado especial no Brasil. A aeronave que representa o marco histórico da fabricante brasileira é um E195-E2 destinado à Azul, companhia que acompanha a trajetória dos jatos Embraer desde o início de suas operações, em 2008.

Aeronave histórica é um E195-E2 e também marca a 50ª unidade da família E2 atualmente em operação na frota da Azul.

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O momento também representa outro número importante para a Azul: o avião é o 50º E2 da Embraer atualmente em sua frota. Ao longo de quase 18 anos de parceria, a companhia recebeu 145 aeronaves da fabricante, entre E190, E195 e E195-E2.

Desde que entrou em operação comercial, em 2004, a família E-Jets se espalhou por diferentes mercados da aviação mundial. Atualmente, os modelos operam em mais de 90 companhias aéreas, presentes em mais de 60 países. A frota global já acumulou aproximadamente 48 milhões de horas de voo e transportou mais de 2,85 bilhões de passageiros.

Para a Embraer, a marca dos 2.000 jatos coloca o programa entre as três maiores famílias de jatos comerciais do mundo.

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Uma parceria que começou com a Azul

A história entre Azul e Embraer começou antes mesmo do primeiro voo comercial da companhia. Em dezembro de 2008, a aérea iniciou suas operações com aeronaves E190, ligando Campinas a Salvador e Porto Alegre.

Desde então, os jatos da fabricante brasileira acompanharam a expansão da Azul pelo país. Ao todo, as aeronaves Embraer já realizaram mais de 2,1 milhões de voos pela companhia, transportaram cerca de 206 milhões de passageiros e percorreram aproximadamente 1,65 bilhão de quilômetros.

Os números também ajudam a dimensionar o papel dos jatos na expansão da malha aérea da empresa. Eles já passaram por 97 aeroportos brasileiros, participaram da estreia da Azul em 53 cidades e foram utilizados na inauguração de 453 rotas.

A Azul nasceu voando Embraer e essa parceria faz parte da nossa história desde o primeiro dia, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul. Para o executivo, a relação entre as duas empresas ajudou a ampliar a conectividade e a aproximar diferentes cidades brasileiras.

Mais de 41 mil voltas ao redor da Terra

A distância acumulada pelos Embraer operados pela Azul desde 2008 ultrapassa 1,65 bilhão de quilômetros. O número equivale a mais de 41 mil voltas ao redor da Terra.

Nesse período, os jatos somaram cerca de 3,2 milhões de horas de voo e responderam por 56% de todos os voos realizados pela Azul desde o início de suas operações. Entre os passageiros, a participação também é expressiva: 206,1 milhões de clientes viajaram nos modelos da fabricante, o equivalente a 58% do total transportado pela companhia no período.

Algumas aeronaves se destacam nessa trajetória. O E-Jet de matrícula PR-AYE é o avião da Azul que percorreu a maior distância, com mais de 25,6 milhões de quilômetros. Já o PR-AYF acumula o maior tempo de voo, com 51,3 mil horas.

Em 5 de fevereiro de 2016, a Azul também registrou seu maior número de decolagens de aeronaves Embraer em um único dia: foram 646.

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Jatos que ajudaram a abrir novos mercados

A versatilidade dos E-Jets foi um dos fatores que permitiram à Azul utilizar os modelos em diferentes mercados. O porte das aeronaves possibilita atender cidades com níveis variados de demanda e, em mercados maiores, ampliar a frequência de voos.

Em alguns destinos, os jatos representaram mais do que a abertura de uma nova rota. Em Jericoacoara (CE), em julho de 2017, e Ponta Porã (MS), em janeiro de 2022, a chegada de um E195 marcou o início de operações aéreas comerciais regulares da Azul.

Os Embraer também foram utilizados em operações internacionais. O voo mais longo realizado pela Azul com um desses jatos ocorreu em 2011, em uma operação pontual entre Campinas e Barranquilla, na Colômbia, com 4.823 quilômetros.

Atualmente, a rota regular mais longa da companhia com um modelo Embraer liga Recife a Montevidéu, em um percurso de aproximadamente 3,6 mil quilômetros.

Por dentro do novo gigante da Azul: configuração 2×2 clássica, corredor espaçoso e entretenimento de bordo garantido em cada poltrona. (Foto: Guilherme Ramos)

Uma operação que vai além dos aviões

A parceria entre as duas empresas também envolve formação de profissionais e manutenção. Desde o início das operações, mais de 2,1 mil pilotos foram treinados pela Azul para operar aeronaves das gerações E1 e E2, acumulando centenas de milhares de horas de treinamento em simuladores.

A companhia também mantém uma estrutura especializada para os serviços de manutenção. Desde 2023, foram realizados 51 heavy checks e inspeções de maior complexidade na frota de E-Jets. Atualmente, 295 mecânicos certificados estão habilitados para trabalhar com a família Embraer.

A relação entre as equipes técnicas das duas empresas continua durante a vida operacional das aeronaves, com colaboração em análises e soluções relacionadas à frota.

O 2000º E-Jet da Azul ao lado do time que representa a dedicação de todos os funcionários da companhia. (Foto: Portal Uai Turismo)

Um marco para a aviação brasileira

A entrega do 2.000º E-Jet reúne dois momentos importantes para a aviação brasileira: a consolidação internacional de uma das principais famílias de jatos comerciais da Embraer e a trajetória de uma companhia aérea que nasceu utilizando aeronaves da fabricante nacional.

Para a Azul, receber o avião histórico também reforça a importância dos E-Jets na construção de sua malha aérea. Para a Embraer, a entrega representa duas décadas de evolução de uma família de aeronaves que deixou de ser associada apenas à aviação regional e conquistou espaço no mercado internacional de jatos de pequeno porte.

Essas conquistas refletem muito mais do que números; elas representam uma parceria construída com base na confiança, na inovação e em um compromisso compartilhado de conectar pessoas e comunidades, afirmou Arjan Meijer.

A aeronave que simboliza os 2.000 E-Jets, portanto, chega à Azul carregando mais do que um número histórico. Ela representa quase duas décadas de uma parceria que ajudou a redesenhar a conectividade aérea brasileira.

Cerimônia de entrega do 2.000º E-Jet à Azul, várias autoridades e representantes da Embraer e da Azul participaram deste momento. (Foto: Portal Uai Turismo)

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