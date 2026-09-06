Da mala ao destino: como a inteligência artificial está redesenhando o jeito de viajar - (crédito: Uai Turismo)

Da mala ao destino: como a inteligência artificial está redesenhando o jeito de viajar (A inteligência artificial já participa de diferentes etapas da experiência de viagem, do planejamento do roteiro à busca por voos, hotéis e melhores preços. (Foto: Imagem gerada por IA para o Portal Uai Turismo))

Se há alguns anos planejar uma viagem significava passar horas pesquisando blogs, comparando hotéis, abrindo dezenas de abas e montando planilhas, hoje parte desse trabalho pode ser feita em poucos minutos com a ajuda da inteligência artificial (IA).

Roteiros personalizados, alertas de preços, tradução em tempo real e novas ferramentas para organizar a viagem mostram como a inteligência artificial deixou de ser promessa de futuro e passou a fazer parte da rotina de quem viaja.

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A tecnologia já está presente em diferentes etapas da experiência turística: da escolha do destino à organização da mala, passando pela criação de roteiros, tradução de idiomas e monitoramento de preços. Para o viajante, a principal mudança não está apenas na velocidade, mas na possibilidade de transformar informações genéricas em sugestões mais próximas de seus interesses, orçamento e limitações.

A IA, porém, não elimina a necessidade de pesquisa e bom senso. Informações sobre preços, horários, disponibilidade e funcionamento precisam ser conferidas diretamente com empresas e atrações antes da viagem.

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Um consultor de viagens dentro do celular

Ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e o Gemini, podem ajudar a estruturar roteiros a partir de comandos detalhados. Quanto mais informações o viajante fornece, mais específica tende a ser a resposta.

Em vez de simplesmente pedir “um roteiro para Ouro Preto”, por exemplo, o turista pode informar duração da viagem, orçamento, perfil do grupo, interesses e restrições.

Um comando poderia ser:

“Quero um roteiro de três dias para Ouro Preto, em Minas Gerais, focado em patrimônio histórico e cafeterias. Estou viajando em casal, não quero caminhadas muito longas e tenho orçamento de R$ 1.200 para alimentação e passeios. Considere também alternativas para um dia de chuva.”

A partir dessas informações, a ferramenta pode organizar uma sugestão de programação, indicar prioridades e até propor alternativas.

Mas existe uma diferença importante entre criar um roteiro e confirmar uma viagem. A IA pode ajudar a pensar e organizar, mas horários de museus, valores de ingressos, disponibilidade de hotéis, condições das estradas e funcionamento de restaurantes devem ser checados nas fontes oficiais.

É justamente aí que a tecnologia começa a mudar o comportamento do viajante: em vez de substituir completamente a pesquisa, ela funciona como uma primeira camada de organização.

A caça por melhores preços também ganhou tecnologia

Passagens aéreas e hospedagens já são comercializadas em mercados nos quais os valores podem variar constantemente. Oferta e demanda, antecedência, período da viagem, ocupação e outros fatores influenciam os preços.

Ferramentas de pesquisa e monitoramento utilizam grandes volumes de dados para acompanhar essas oscilações e enviar alertas quando aparece uma tarifa considerada interessante.

Para o consumidor, a vantagem está menos em tentar adivinhar o futuro e mais em monitorar o mercado.

Uma estratégia simples é definir o destino e o período desejado e ativar alertas de preços. Assim, o viajante pode acompanhar as mudanças sem precisar pesquisar manualmente todos os dias.

Ainda assim, é preciso desconfiar de promessas de economia garantida. Nenhum algoritmo consegue assegurar que uma passagem ou diária necessariamente ficará mais barata em determinada data.

Ferramentas de inteligência artificial podem ajudar o viajante a organizar roteiros personalizados de acordo com destino, orçamento, interesses e tempo disponível. (Foto: Imagem gerada por IA)

A viagem sem medo de falar outro idioma

Outra frente em que a inteligência artificial já provoca mudanças é a tradução.

Aplicativos de tradução conseguem reconhecer textos por meio da câmera do celular, converter conversas entre diferentes idiomas e, em determinadas situações, trabalhar mesmo sem conexão com a internet quando os pacotes de idiomas foram previamente baixados.

Na prática, isso pode ser especialmente útil em situações corriqueiras: entender um cardápio, identificar uma placa, pedir informação ou conversar com um motorista.

O recurso reduz uma das inseguranças tradicionais do turismo internacional: o medo de não conseguir se comunicar.

Isso não significa, entretanto, que a tradução automática seja infalível. Expressões regionais, nomes próprios, gírias e contextos culturais ainda podem gerar interpretações equivocadas. Por isso, em situações importantes, como informações médicas ou orientações oficiais, a conferência da tradução continua sendo recomendável.

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Até a mala entrou na era da inteligência artificial

A tecnologia também pode ajudar em uma etapa aparentemente simples, mas que costuma gerar dúvidas: o que levar na bagagem.

Aplicativos especializados em organização de malas, como o PackPoint, podem considerar destino, duração da viagem, previsão climática e atividades planejadas para sugerir uma lista de itens.

Para quem vai passar alguns dias em uma cidade histórica de Minas Gerais, por exemplo, a programação pode exigir roupas diferentes de uma viagem para um resort ou para um destino de aventura.

A vantagem está em transformar informações dispersas em uma lista prática e evitar tanto o excesso de bagagem quanto o esquecimento daquele item que só faz falta quando já se está longe de casa.

IA também pode ajudar a combater o turismo de massa

Se para o viajante a inteligência artificial representa praticidade, para destinos turísticos ela pode se transformar em uma ferramenta de gestão.

O crescimento do turismo em determinadas cidades históricas, áreas naturais e atrações muito procuradas trouxe um problema conhecido como overtourism: concentração excessiva de visitantes em determinados locais, provocando impactos sobre moradores, patrimônio e meio ambiente.

Sistemas baseados em dados podem ajudar gestores a identificar padrões de circulação, prever períodos de maior movimento e orientar visitantes para atrações ou horários menos congestionados.

No setor hoteleiro, a tecnologia também pode contribuir para melhorar operações, como previsão de demanda, gestão de energia e redução de desperdícios.

A questão deixa de ser apenas “como levar mais turistas” e passa a incluir uma pergunta igualmente importante: como distribuir melhor os visitantes?

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A IA vai acabar com os agentes de viagem?

Provavelmente, não. O que está mudando é o tipo de trabalho realizado por esses profissionais.

Tarefas repetitivas de pesquisa, comparação e organização podem ser aceleradas pela tecnologia. Com isso, o agente de viagens tende a ganhar mais tempo para aquilo que exige experiência, relacionamento e capacidade de resolver problemas.

Uma viagem corporativa complexa, uma lua de mel, um roteiro para uma família com necessidades específicas ou uma emergência durante uma viagem ainda podem exigir muito mais do que uma resposta automática.

Um voo cancelado, uma conexão perdida ou uma mudança inesperada no destino são situações em que a capacidade humana de negociar, acolher e encontrar alternativas continua tendo enorme valor.

A tendência, portanto, não parece ser uma disputa entre homem e máquina, mas uma combinação dos dois.

O novo viajante será mais tecnológico e talvez mais exigente

A inteligência artificial está mudando a expectativa de quem viaja. Se antes o turista aceitava gastar horas procurando informações, agora ele começa a esperar respostas mais rápidas e personalizadas.

Isso também aumenta a responsabilidade do próprio viajante.

Uma IA pode sugerir uma atração que não existe mais, apresentar um preço desatualizado ou interpretar incorretamente uma informação. Por isso, a tecnologia deve ser encarada como assistente, não como autoridade final.

O futuro do turismo pode estar justamente nessa parceria: máquinas capazes de organizar enormes volumes de informação e pessoas responsáveis por interpretar essas informações, fazer escolhas e viver a experiência.

No fim das contas, nenhuma inteligência artificial sente o cheiro de uma comida típica chegando à mesa, se surpreende diante de uma paisagem ou guarda na memória uma conversa inesperada durante uma viagem.

Ela pode ajudar a planejar o caminho. Mas ainda somos nós que decidimos para onde queremos ir.

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