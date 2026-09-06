Erupção vulcânica afeta voos e turismo na Indonésia (A erupção do Anak Krakatau interrompeu voos e alterou a rotina na Indonésia. (Foto: EPA))

Atividade do Anak Krakatau coloca autoridades em alerta, suspende visitas à região do vulcão e provoca impactos na operação aérea.

Uma forte atividade do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia, colocou autoridades e viajantes em alerta e provocou impactos na operação aérea e no turismo da região. A emissão de cinzas vulcânicas levou à adoção de medidas de segurança e afetou a circulação de passageiros em aeroportos próximos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fenômeno também chama a atenção de turistas que estão no país ou têm viagens programadas para a Indonésia nos próximos dias. Em situações de atividade vulcânica, a presença de cinzas na atmosfera pode representar riscos para a aviação, além de provocar alterações ou cancelamentos na programação dos viajantes.

LEIA MAIS: Da mala ao destino: como a inteligência artificial está redesenhando o jeito de viajar

Cinzas vulcânicas afetam operação aérea

O avanço das cinzas levou ao fechamento temporário de aeroportos e à suspensão de voos na região. Entre os terminais afetados está o Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, em Jacarta, um dos principais pontos de entrada de visitantes estrangeiros na Indonésia.

O número de voos cancelados e passageiros afetados pode mudar à medida que as condições atmosféricas evoluem. Por isso, viajantes com deslocamentos previstos devem consultar diretamente as companhias aéreas e os aeroportos antes de seguir para os terminais.

A presença de cinzas vulcânicas é especialmente preocupante para a aviação porque pode comprometer o funcionamento dos motores das aeronaves. Dependendo da concentração e da direção da nuvem, aeroportos podem interromper temporariamente suas operações como medida preventiva.

Interrupções em voos afetaram a viagem de passageiros entre Singapura, Doha, Sydney e Kuala Lumpur. (Foto: Getty Images via BBC)

Turismo na região do Anak Krakatau é suspenso

Localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, o Anak Krakatau é um dos vulcões mais conhecidos da Indonésia. O local também integra roteiros turísticos que exploram a paisagem vulcânica e a história da região.

Com o aumento da atividade, entretanto, o acesso turístico à área foi suspenso. As autoridades estabeleceram uma zona de segurança ao redor da cratera, restringindo a aproximação de visitantes e embarcações.

A medida reforça uma característica importante do turismo em áreas vulcânicas: a visitação depende diretamente das condições de segurança definidas pelas autoridades locais. Mesmo quando o destino é tradicionalmente procurado por turistas, períodos de atividade intensa podem resultar em restrições imediatas.

LEIA MAIS: Aventura, Pacífico e tempo em família: uma nova forma de descobrir Los Cabos

Orientação para quem está viajando

Turistas que estejam na Indonésia devem acompanhar os comunicados das autoridades locais e seguir as orientações relacionadas à qualidade do ar e à circulação nas áreas afetadas pelas cinzas.

Quem possui voos programados para os próximos dias também deve verificar o status da reserva diretamente com a companhia aérea. Em caso de cancelamento ou alteração, é importante confirmar as opções de remarcação ou reacomodação antes de se deslocar até o aeroporto.

A situação pode mudar rapidamente conforme a atividade vulcânica e a dispersão das cinzas. Por isso, informações atualizadas devem prevalecer sobre previsões feitas com antecedência.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo