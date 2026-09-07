Três parques em uma viagem: Universal Orlando cria nova opção para visitantes - (crédito: Uai Turismo)

Três parques em uma viagem: Universal Orlando cria nova opção para visitantes (Família registra o momento em frente ao icônico globo da Universal, um dos símbolos mais conhecidos de Orlando e ponto tradicional para fotos durante a visita ao complexo. (Foto: Divulgação))

Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Epic Universe podem ser visitados em um mesmo roteiro; nova modalidade de ingresso promocional está disponível por tempo limitado.

Para quem planeja uma viagem a Orlando e quer incluir diferentes experiências da Universal no roteiro, uma nova opção de ingresso permite organizar uma visita aos três parques do complexo em uma mesma viagem. A modalidade inclui o Universal Studios Florida, o Universal Islands of Adventure e o Universal Epic Universe, o mais novo parque do destino.

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Disponível a partir de 3 de setembro, o ingresso promocional custa US$ 99 por dia, em um pacote de três dias. A condição é válida por tempo limitado e também pode ser adquirida por visitantes brasileiros.

A proposta acompanha uma mudança importante no cenário turístico de Orlando: com a chegada do Epic Universe, o complexo passou a oferecer uma experiência ainda mais ampla, reunindo diferentes universos temáticos em três parques que podem fazer parte do mesmo roteiro.

Um roteiro por três universos da Universal

Cada parque tem uma proposta diferente e pode ocupar um dia inteiro de uma viagem.

O Universal Studios Florida reúne atrações inspiradas em filmes, séries e personagens conhecidos do público. Entre as áreas está a Illuminations Minion Land, dedicada aos Minions.

No Universal Islands of Adventure, a viagem passa por diferentes mundos de fantasia e aventura. Uma das atrações de maior destaque é a Jurassic World VelociCoaster, montanha-russa que chega a 112 km/h e leva os visitantes para o universo dos dinossauros.

Já o Universal Epic Universe, acrescentou novas possibilidades ao roteiro de Orlando. O parque reúne áreas temáticas como Super Nintendo World, The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic e Dark Universe, além de Celestial Park, área central que funciona como porta de entrada para os diferentes universos.

Entre as atrações está Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, experiência inspirada nos monstros clássicos da Universal.

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Harry Potter conecta os parques

Para os fãs do universo criado por J.K. Rowling, os três parques também podem ser percorridos a partir de diferentes áreas de The Wizarding World of Harry Potter.

No Universal Studios Florida está o Beco Diagonal, enquanto Hogsmeade fica no Islands of Adventure. No Epic Universe, o visitante encontra uma terceira área dedicada à franquia: The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic.

Para quem compra a modalidade Park-to-Park, existe ainda a possibilidade de viajar entre o Beco Diagonal e Hogsmeade a bordo do Hogwarts Express. A atração funciona como transporte entre os dois parques e faz parte da própria experiência temática.

Como funciona o ingresso promocional

O pacote de três dias pode ser adquirido em duas modalidades. Na opção básica, cada dia é destinado a um dos três parques.

Já o ingresso Park-to-Park permite visitar o Universal Studios Florida e o Universal Islands of Adventure no mesmo dia durante dois dos dias de utilização, além de reservar um terceiro dia para o Epic Universe.

Os três dias precisam ser utilizados dentro de um período de sete dias.

Hospedagem também entra no planejamento

Para quem pretende permanecer alguns dias em Orlando, a hospedagem dentro do complexo é outra possibilidade a ser considerada no planejamento da viagem.

O Universal Orlando Resort mantém atualmente condições especiais para determinadas estadias, incluindo descontos de até 30% para reservas de cinco noites ou mais, conforme disponibilidade e regras da promoção.

Os hotéis do complexo também oferecem benefícios aos hóspedes, como entrada antecipada em determinadas atrações, transporte para os parques e acesso ao Universal CityWalk.

Uma nova configuração para o roteiro de Orlando

A chegada do Epic Universe mudou a maneira como muitos visitantes podem organizar uma viagem à Universal. Com três parques temáticos de grande porte, o destino passou a exigir mais tempo de quem pretende conhecer suas diferentes áreas e atrações.

Nesse cenário, um roteiro de três dias pode ser uma alternativa para quem quer concentrar a experiência da Universal em uma única etapa da viagem, deixando outros dias para conhecer atrações de Orlando, fazer compras ou visitar parques de outros complexos.

O ingresso promocional de US$ 99 por dia está disponível por tempo limitado. Preços, datas, condições e disponibilidade devem ser consultados no momento da compra.

Para planejar a visita, os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do Universal Orlando Resort (http://www.universalorlando.com) ou por meio de agentes de viagem.

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Mais do que atrações, memórias de viagem

Em uma viagem a Orlando, os parques acabam fazendo parte de uma história que vai muito além das atrações. São os encontros, as descobertas, as fotos em família e aquela sensação de voltar a ser criança por algumas horas que permanecem na memória depois que a viagem termina.

Com a chegada do Epic Universe, a Universal amplia esse universo de experiências e acrescenta novos motivos para incluir o destino no roteiro. Para quem visita Orlando pela primeira vez ou retorna em busca de novas descobertas, cada parque pode representar um capítulo diferente de uma mesma viagem da aventura à fantasia, passando por momentos compartilhados que acabam sendo as melhores lembranças.

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