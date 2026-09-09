Roteiro no Itaim Bibi: arte e gastronomia em São Paulo (Arte urbana e paisagem paulistana fazem parte de um roteiro pelo Itaim Bibi (Fotos: Uai Turismo e divulgação))

Um roteiro no Itaim Bibi pode começar com a vista de um mural de Eduardo Kobra entre os edifícios de São Paulo. Do alto do INNSiDE São Paulo Itaim, uma explosão de cores chama a atenção em meio aos tons neutros da paisagem urbana: a bandeira brasileira envolve a figura de um jogador de futebol americano e convida o visitante a descobrir o bairro no nível da rua.

Conhecido pela forte vocação empresarial, o Itaim também reúne restaurantes, bares, arte urbana e uma rotina que se estende para além do horário comercial. A proposta deste roteiro é explorar essa face do bairro a pé e, depois, seguir até a Avenida Paulista para conhecer a Cidade Matarazzo, um dos novos espaços de cultura, arquitetura e gastronomia da capital.

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O que conhecer em um roteiro no Itaim Bibi

O Itaim Bibi costuma ser associado aos escritórios, às sedes de grandes empresas e à vida corporativa de São Paulo. Essa vocação é evidente, mas não resume o bairro. Entre um compromisso e outro, é possível encontrar restaurantes de diferentes estilos, bares movimentados, lojas, pequenas áreas verdes e intervenções artísticas.

O mural de Eduardo Kobra está na Rua Pedroso Alvarenga, a poucos quarteirões do hotel. A obra retrata um jovem jogador de futebol americano vestido com as cores do Brasil e foi criada no contexto da presença da NFL em São Paulo. Como em outros trabalhos do artista, as cores intensas alteram a relação com uma fachada que poderia passar despercebida na paisagem.

O passeio até o painel também permite observar melhor a dinâmica do bairro. As calçadas são ocupadas por quem trabalha, mora ou busca alguns dos restaurantes que transformaram o Itaim em um dos polos gastronômicos da cidade.

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Restaurantes para conhecer a pé

A variedade de restaurantes é um dos principais motivos para explorar o Itaim caminhando. Nos arredores do hotel há opções japonesas, italianas, brasileiras e casas voltadas para refeições mais rápidas. Na culinária japonesa, o roteiro pode incluir o TATA Sushi, na Rua João Cachoeira, e o HITÔ, na Rua Tabapuã. Para quem prefere massas e cozinha italiana, aparecem endereços como Locale Trattoria e Modern Mamma Osteria, na Rua Manuel Guedes, além do tradicional Nino Cucina & Vino, na Rua Jerônimo da Veiga.

A Frutaria São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, oferece uma alternativa mais informal para refeições leves, enquanto o Madureira Sucos, na Rua João Cachoeira, atende quem procura uma parada rápida durante o dia.

Da vida de bairro à Avenida Paulista: a novidade que é a Cidade Matarazzo

Depois de explorar o Itaim, vale seguir em direção à Avenida Paulista. O deslocamento exige carro ou transporte público, mas é relativamente simples a partir do bairro. Uma das grandes novidades nessa região é sem dúvidas a Cidade Matarazzo. O complexo foi desenvolvido a partir da restauração de construções do antigo Hospital Matarazzo e reúne patrimônio histórico, arquitetura contemporânea, cultura, gastronomia, moda e hospitalidade.

Patrimônio histórico, arquitetura contemporânea, arte e áreas verdes se encontram na Cidade Matarazzo, próxima à Avenida Paulista (Foto: Uai Turismo)

A antiga Capela Santa Luzia permanece entre os edifícios preservados, enquanto a torre projetada pelo arquiteto francês Jean Nouvel introduz uma linguagem contemporânea marcada pela presença de vegetação. É nesse conjunto que também funciona o Rosewood São Paulo.

Outro espaço do complexo é a Casa Bradesco, dedicada a exposições, instalações e experiências culturais. Como a Cidade Matarazzo continua desenvolvendo sua programação e diferentes áreas podem ter regras próprias de acesso, vale consultar previamente o que está aberto à visitação.

A passagem pela Cidade Matarazzo pode ser combinada com outros pontos da Avenida Paulista, como o Masp, a Casa das Rosas, o Itaú Cultural e o Japan House. Assim, o roteiro começa com a escala mais cotidiana do Itaim e termina em um dos principais eixos culturais da capital.

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Uma base entre o trabalho e o passeio

Para realizar esse percurso, o INNSiDE São Paulo Itaim é uma opção especialmente prática. Instalado na Rua Jesuíno Arruda, o hotel está em uma área onde é possível sair para comer, caminhar ou resolver compromissos sem recorrer ao carro o tempo inteiro.

Os apartamentos possuem bom espaço, inclusive para trabalhar, além de oferecer conforto para o descanso e serviços. Como um processo de renovação dos apartamentos ocorrendo gradualmente, o hotel ainda possui quartos anteriores à revitalização, mas em breve todas as unidades irão oferecer cheirinho de novas, além do espaço, conforto e serviço impecável.

Quarto revitalizado do INNSiDE São Paulo Itaim reúne espaço para trabalho e descanso (Foto: Uai Turismo)

O café da manhã é variado e atende bem tanto quem começa cedo uma agenda profissional quanto quem pretende sair sem pressa para explorar a cidade. O restaurante do hotel mantém uma proposta casual, com refeições descomplicadas, feijoada às sextas e aos sábados e música ao vivo nas noites de quarta-feira.

A estrutura é predominantemente executiva, mas possui elementos que reduzem a formalidade normalmente associada a esse perfil de hotel. As salas de eventos usam cores e diferentes possibilidades de montagem, enquanto as áreas comuns recebem obras de arte. Durante a hospedagem, é possível conferir uma exposição coletiva de artistas distribuída pelos ambientes.

A academia, moderna e bem equipada, é outro ponto positivo para permanências mais longas. O hotel ainda possui sauna, quartos familiares, estacionamento e estrutura para eventos profissionais e sociais. Quem viaja com o pet ainda encontra uma política pet friendly que inclui cama personalizada, ração premium e um kit de cuidados para o animal.

Espaços criativos, café da manhã e atendimento pet friendly complementam a estrutura do hotel (Fotos: Divulgação/Meliá Hotels International)

A proposta do INNSiDE dentro da Meliá

O INNSiDE é uma das nove marcas da Meliá Hotels International e foi criado para atuar justamente nesse encontro entre viagens profissionais e lazer. A bandeira busca se integrar aos bairros onde está presente por meio do design, da arte, da cultura e de referências locais.

Na prática, essa proposta aparece de maneira mais interessante quando o hotel ajuda o visitante a olhar para fora. No Itaim, isso acontece na relação com a gastronomia do entorno, na arte exibida internamente e até na possibilidade de avistar um mural de Kobra entre os prédios da vizinhança.

A unidade do Itaim foi a primeira da marca no Brasil, inaugurada em 2020. São Paulo ganhou posteriormente o INNSiDE Iguatemi e o INNSiDE Higienópolis, cada um relacionado a uma região diferente da cidade.

No caso do Itaim, o principal atributo não está somente dentro do edifício. Está na possibilidade de conciliar trabalho e passeio, sair a pé para conhecer o bairro e utilizar o hotel como base para alcançar outros pontos de São Paulo. Afinal, em uma metrópole, a hospedagem também deve ajudar o viajante a ganhar tempo para viver a cidade.

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