Voos de BH para Cabo Frio: destino fica logo ali no próximo verão! - (crédito: Uai Turismo)

Voos de BH para Cabo Frio: destino fica logo ali no próximo verão! ((Foto: Guilherme Machado))

Os mineiros que planejam passar as férias de verão no litoral fluminense terão mais uma opção de voo direto. A partir de 12 de dezembro de 2026, a Azul retoma a ligação entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, com voos de BH para Cabo Frio. A viagem terá duração prevista de 1h05, com operações às terças, quartas, sextas-feiras e aos sábados.

A programação contempla o período de alta temporada, até 13 de fevereiro de 2027. As partidas de Confins serão às 8h55, com chegada a Cabo Frio às 10h. Na volta, os voos sairão da cidade fluminense às 10h40, com pouso em Minas às 11h45.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para quem sai de Belo Horizonte e de outras cidades mineiras com acesso ao terminal, a ligação permite chegar diretamente à Região dos Lagos, sem conexão em outro aeroporto. Além de atender aos visitantes de Cabo Frio, a rota facilita o acesso a Búzios e Arraial do Cabo, que podem ser incluídas no roteiro com deslocamentos por terra.

LEIA TAMBÉM: Roteiro no Itaim Bibi: arte e gastronomia em São Paulo

Operação durante as férias

Segundo a programação divulgada, estão previstos 78 voos extras no período. A operação será realizada com aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros e telas individuais de entretenimento em todos os assentos.

Cabo Frio é um dos destinos mais procurados pelos mineiros durante as férias. A operação sazonal ampliará as opções de viagem na alta temporada e reforçará a conexão entre Minas Gerais e a Região dos Lagos, afirma a gerente sênior de Planejamento de Malha, Alianças e Distribuição da Azul, Beatriz Barbi.

De acordo com o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes, a integração à malha da companhia também favorece o acesso de passageiros de outras regiões ao litoral fluminense.

O que conhecer em Cabo Frio

A Praia do Forte está entre os principais atrativos da cidade, que também reúne opções como as praias das Conchas e do Peró e a Ilha do Japonês. Para complementar os dias à beira-mar, o roteiro pode incluir o Forte São Mateus e o tradicional Bairro da Passagem.

Na hora de comer ou passear, o Boulevard Canal concentra restaurantes e espaços de convivência. Já a Rua dos Biquínis é uma opção para quem procura lojas de moda praia. A proximidade com Arraial do Cabo e Búzios permite combinar diferentes destinos na mesma viagem. Quem pretende aproveitar a ligação aérea para visitar essas cidades deve considerar também o transporte terrestre a partir de Cabo Frio.

LEIA TAMBÉM: Aventura, Pacífico e tempo em família: uma nova forma de descobrir Los Cabos

Como serão os voos de BH para Cabo Frio

Companhia: Azul

Azul Período da operação: de 12 de dezembro de 2026 a 13 de fevereiro de 2027

de 12 de dezembro de 2026 a 13 de fevereiro de 2027 Dias dos voos: terças, quartas, sextas-feiras e sábados

terças, quartas, sextas-feiras e sábados Ida: saída de Confins às 8h55 e chegada a Cabo Frio às 10h

saída de Confins às 8h55 e chegada a Cabo Frio às 10h Volta: saída de Cabo Frio às 10h40 e chegada a Confins às 11h45

saída de Cabo Frio às 10h40 e chegada a Confins às 11h45 Duração prevista: 1h05 em cada trecho

1h05 em cada trecho Aeronave: Embraer 195-E2, com 136 assentos

As informações divulgadas não incluem preços das passagens. Tarifas, disponibilidade e condições de compra devem ser consultadas nos canais da Azul.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo