Os melhores parques temáticos de Dubai: cinema, adrenalina e diversão para toda a família - (crédito: Uai Turismo)

Os melhores parques temáticos de Dubai: cinema, adrenalina e diversão para toda a família (Entre arranha-céus, ilhas artificiais e grandes atrações, Dubai também se destaca como um dos principais destinos do mundo para quem busca experiências de entretenimento e parques temáticos. (Foto: Dubai Parks and Resorts / Divulgação))

Dubai é conhecida pelos arranha-céus, pelos grandes centros de compras e pelas experiências que parecem desafiar os limites da arquitetura. Mas a cidade também se tornou um importante destino para quem viaja em busca de parques temáticos e atrações de entretenimento.

De atrações inspiradas em Hollywood a parques aquáticos gigantescos, Dubai transformou o entretenimento em uma das grandes experiências para quem visita os Emirados Árabes Unidos.

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Em meio ao deserto, grandes complexos reúnem montanhas-russas, personagens de filmes e desenhos animados, experiências imersivas e alguns dos maiores toboáguas do mundo. A variedade permite montar roteiros diferentes, seja para famílias com crianças, casais ou viajantes em busca de adrenalina.

Entre as opções que mais chamam a atenção estão o MOTIONGATE Dubai, o IMG Worlds of Adventure e o Aquaventure Waterpark. Cada um tem uma proposta diferente e pode ocupar um dia inteiro do roteiro.

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MOTIONGATE Dubai: uma viagem pelos grandes estúdios de cinema

Localizado na área de Dubai Parks and Resorts, o MOTIONGATE Dubai aposta em um tema que dispensa apresentações: o cinema.

O parque reúne atrações inspiradas em produções de grandes estúdios de Hollywood e áreas dedicadas a franquias conhecidas do público, criando uma espécie de viagem por diferentes universos cinematográficos.

Entre os destaques estão atrações inspiradas em John Wick, Now You See Me, além das áreas da DreamWorks, onde personagens de filmes como Shrek, Kung Fu Panda e Madagascar ganham espaço.

Uma das características que tornam o parque interessante para famílias é a presença de áreas internas e climatizadas. Isso pode fazer diferença especialmente nos períodos mais quentes do ano.

Para quem gosta de montanhas-russas, o parque também oferece atrações de maior intensidade, enquanto as áreas temáticas permitem uma experiência mais tranquila para quem viaja com crianças.

Para quem é: fãs de cinema, famílias e visitantes que gostam de atrações temáticas.

Tempo recomendado: um dia.

Com cenários inspirados em grandes produções de Hollywood, o MOTIONGATE Dubai reúne atrações baseadas em franquias como John Wick, Shrek, Kung Fu Panda e Ghostbusters. (Foto: Dubai Parks and Resorts / Divulgação)

IMG Worlds of Adventure: diversão protegida do calor

Dubai pode apresentar temperaturas bastante elevadas em determinados períodos do ano. Por isso, parques totalmente climatizados são uma alternativa interessante para incluir no roteiro.

O IMG Worlds of Adventure é um dos grandes complexos de entretenimento indoor da cidade. O parque reúne diferentes áreas temáticas e personagens conhecidos, com destaque para os universos da Marvel e do Cartoon Network.

Uma das atrações mais conhecidas é a Velociraptor, uma montanha-russa inspirada no universo dos dinossauros. A experiência faz parte da área Lost Valley, dedicada ao mundo pré-histórico.

Na área da Marvel, os visitantes encontram atrações relacionadas a personagens como Homem de Ferro, Hulk e Thor. Já as famílias com crianças podem encontrar opções ligadas a personagens do Cartoon Network.

Outro espaço que chama a atenção é o Haunted Hotel, voltado para quem gosta de experiências de terror.

Para quem é: famílias, crianças, adolescentes e fãs de super-heróis.

Tempo recomendado: um dia.

Montanhas-russas e atrações inspiradas em personagens conhecidos fazem do IMG Worlds of Adventure uma opção para quem quer escapar do calor de Dubai sem abrir mão da adrenalina. (Foto: Visit Dubai / Divulgação)

Aquaventure Waterpark: um dia entre toboáguas e praia

Para quem prefere água, sol e adrenalina, o Aquaventure Waterpark é uma das experiências mais conhecidas de Dubai.

O parque fica no complexo do Atlantis The Palm, na região de Palm Jumeirah, e combina grandes atrações aquáticas com áreas de lazer à beira-mar.

Entre os brinquedos mais conhecidos está o Leap of Faith, uma descida radical que passa por um túnel transparente próximo a um ambiente com vida marinha. O parque também possui uma grande variedade de toboáguas e atrações para diferentes faixas etárias.

A estrutura inclui ainda áreas destinadas às crianças e acesso a uma extensa faixa de praia, permitindo combinar momentos de aventura e descanso no mesmo passeio.

Para quem gosta de atrações aquáticas, o Aquaventure pode facilmente ocupar um dia inteiro do roteiro.

Para quem é: famílias, jovens, adultos e viajantes que gostam de parques aquáticos.

Tempo recomendado: um dia.

Toboáguas e atrações de alta velocidade fazem do Aquaventure World uma das experiências mais procuradas por quem visita Dubai em busca de diversão e adrenalina. (Foto: Visit Dubai / Divulgação)

Qual parque escolher?

Quem gosta de filmes e personagens de Hollywood tende a aproveitar mais o MOTIONGATE Dubai.

Já quem viaja com crianças ou é fã de Marvel e Cartoon Network pode encontrar no IMG Worlds of Adventure uma opção mais adequada.

Para quem quer passar o dia entre toboáguas, praia e atrações aquáticas, o Aquaventure é a escolha mais natural.

Também é possível combinar mais de um parque durante a viagem. Como as experiências são bastante diferentes entre si, essa pode ser uma boa alternativa para quem tem alguns dias disponíveis em Dubai.

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O calor também deve entrar no planejamento

O clima é um dos fatores que merecem atenção na hora de escolher os parques. Durante os meses mais quentes, atrações indoor e ambientes climatizados podem proporcionar mais conforto. Já os parques aquáticos ganham ainda mais sentido para quem pretende passar o dia na água, embora seja importante considerar a exposição ao sol e planejar pausas ao longo do passeio.

Outro ponto é verificar antecipadamente o funcionamento das atrações e as condições de cada ingresso. Valores, horários e benefícios podem mudar conforme a época da viagem e o tipo de bilhete adquirido.

Dubai além dos arranha-céus

Os parques temáticos mostram um outro lado de Dubai. A cidade que ficou conhecida mundialmente pela arquitetura grandiosa também investiu pesado na criação de experiências de entretenimento capazes de ocupar um dia inteiro da viagem.

Seja entrando no universo dos filmes, encontrando super-heróis ou encarando um dos grandes parques aquáticos da cidade, o visitante encontra opções para transformar o roteiro por Dubai em uma experiência que vai muito além dos tradicionais passeios turísticos.

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SERVIÇO

MOTIONGATE Dubai

Localização: Dubai Parks and Resorts, Dubai

Perfil: cinema, montanhas-russas e atrações para famílias

IMG Worlds of Adventure

Localização: Dubai

Perfil: parque indoor climatizado, Marvel, Cartoon Network e dinossauros

Aquaventure Waterpark

Localização: Atlantis The Palm, Palm Jumeirah, Dubai

Perfil: parque aquático, toboáguas, praia e atrações para diferentes idades

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