Onde viajar em setembro: 3 destinos dos sonhos na Europa (A França, ganha um charme especial em setembro, quando os vinhedos entram no período da vindima e a paisagem medieval do destino começa a mudar de estação. (Foto: Klook))

Fim do verão combina temperaturas mais agradáveis, menos movimento e experiências especiais em Barcelona, Sevilha e Saint-Émilion

A chegada de setembro marca a transição do verão para o outono na Europa. Depois dos meses de calor intenso e do movimento das férias, as temperaturas começam a ficar mais amenas em boa parte do continente, criando condições favoráveis para explorar cidades, praias, paisagens rurais e atrações culturais com mais tranquilidade.

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É também uma época interessante para quem prefere viajar sem enfrentar o movimento mais intenso da alta temporada. Museus, monumentos e centros históricos podem ser visitados em um ritmo mais confortável, enquanto os dias ainda permitem aproveitar atividades ao ar livre. Em algumas regiões, setembro também marca o início de uma das épocas mais tradicionais do calendário: a vindima.

Para quem planeja uma viagem à Europa neste período, selecionamos três destinos que ganham um charme especial na mudança de estação. Barcelona, na Espanha, combina arquitetura, gastronomia e Mediterrâneo; Sevilha recebe uma das principais celebrações do flamenco; e Saint-Émilion, na França, entra no clima da colheita das uvas.

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Barcelona: Mediterrâneo, arquitetura e cultura

Barcelona é um destino que pode ser explorado durante todo o ano, mas setembro reúne algumas condições especialmente interessantes para o viajante. O calor do verão começa a diminuir e ainda é possível aproveitar os dias ensolarados para conhecer a cidade e até reservar um tempo para a praia.

O Bairro Gótico é um dos pontos de partida para descobrir a capital catalã, com suas ruas de pedra, construções históricas, restaurantes e cafés. A região também fica próxima de algumas das principais atrações de Barcelona.

Entre as experiências que podem entrar no roteiro está uma visita à Sagrada Família, obra-prima de Antoni Gaudí e um dos símbolos da cidade. A basílica ganhou uma nova torre em junho deste ano, em um período marcado também pelo centenário da morte do arquiteto catalão.

Setembro também traz uma das festas mais importantes do calendário local. Entre os dias 23 e 27, Barcelona recebe o Festival La Mercè, que reúne desfiles, apresentações culturais, música e eventos espalhados por diferentes áreas da cidade.

Para quem gosta de arte contemporânea, o Banksy Museum, instalado no Espacio Trafalgar, apresenta reproduções em tamanho real de obras do artista britânico e tem programação prevista até dezembro.

E, entre um passeio cultural e outro, ainda sobra espaço para conhecer a Barceloneta, caminhar pela orla e aproveitar o Mediterrâneo antes da chegada do outono.

A Sagrada Família, em Barcelona, ganhou uma nova torre em junho, em um ano marcado pelo centenário da morte de Antoni Gaudí, arquiteto responsável pelo projeto da basílica. (Foto: Divulgação)

Sevilha: o ritmo do flamenco

Na Andaluzia, setembro é uma boa época para descobrir Sevilha sem o calor mais intenso dos meses de verão. A capital regional concentra história, arquitetura, gastronomia e uma forte tradição cultural, que ganha ainda mais destaque neste mês.

O Centro Histórico reúne alguns dos principais cartões-postais da cidade. A Catedral de Sevilha, o Real Alcázar e o entorno do Teatro de la Maestranza podem ser visitados a pé, em um roteiro que também passa por lojas, ateliês e bares de tapas.

À noite, com temperaturas mais agradáveis, a cidade ganha outro ritmo. O Mercado de Triana é uma das opções para conhecer sabores locais, enquanto as margens do rio Guadalquivir oferecem uma perspectiva diferente de Sevilha.

O grande destaque cultural de setembro, porém, é a Bienal de Flamenco, realizada de 9 de setembro a 3 de outubro. A edição de 2026 reúne mais de 70 apresentações e transforma a cidade em um dos principais palcos do flamenco durante quase um mês.

Outra maneira de conhecer Sevilha é pelo próprio Guadalquivir. Os passeios de barco percorrem trechos do rio e permitem observar monumentos como a Torre del Oro e a Ponte de Triana, especialmente interessantes durante o entardecer.

No Centro Histórico de Sevilha, o Serras Sevilla fica ao lado da Catedral e permite explorar a pé atrações como o Real Alcázar, o Teatro de la Maestranza e os tradicionais bares de tapas. (Foto: Divulgação)

Saint-Émilion: entre vinhedos e a vindima

A cerca de 30 minutos de Bordeaux, Saint-Émilion apresenta uma experiência diferente para quem deseja sair dos grandes centros urbanos. O vilarejo medieval é cercado por vinhedos e integra uma paisagem cultural reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Setembro é particularmente especial na região porque marca o início da vindima, período de colheita das uvas que movimenta os vinhedos e dá origem a festas, cerimônias e experiências ligadas à produção de vinho.

Um dos momentos tradicionais é a Ban des Vendanges, cerimônia que anuncia oficialmente a chegada da vindima e que, em 2026, está prevista para 20 de setembro.

Além de percorrer as ruas e construções históricas de Saint-Émilion, o visitante pode conhecer propriedades vinícolas e acompanhar mais de perto o trabalho realizado durante a colheita.

Entre as opções está o Château Fonroque, Grand Cru Classé de Saint-Émilion, onde as visitas incluem degustações de vinhos produzidos com uvas cultivadas segundo princípios da viticultura biodinâmica.

A região também pode ser explorada de bicicleta, passando por estradas rurais e vinhedos que ganham movimento justamente no período da vindima.

Instalado em um castelo do início do século 20, o Château Grand Barrail transforma a experiência de conhecer Saint-Émilion em uma imersão entre história, vinhedos e paisagens francesas. (Foto: Divulgação)

Três formas de viver a Europa em setembro

Barcelona, Sevilha e Saint-Émilion mostram como uma mesma época do ano pode oferecer experiências completamente diferentes. Há o Mediterrâneo e a arquitetura catalã, o flamenco que toma conta das noites andaluzas e os vinhedos franceses entrando no período da colheita.

Para quem pretende viajar pela Europa em setembro, é justamente essa diversidade que torna a temporada interessante: ainda há clima de verão, mas com sinais de uma nova estação começando a transformar paisagens, cidades e experiências.

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Uma Europa entre duas estações

Viajar pela Europa em setembro é encontrar o continente em um momento de transição. O verão ainda aparece nos dias ensolarados e nas praias, enquanto o outono começa a mudar o ritmo das cidades e das paisagens.

É uma época para caminhar sem pressa, descobrir atrações culturais, sentar à mesa para experimentar a gastronomia local e, em destinos como Saint-Émilion, acompanhar tradições que atravessam gerações. Barcelona, Sevilha e a região de Bordeaux mostram, cada uma à sua maneira, que a mudança de estação também pode ser uma excelente oportunidade para conhecer novos lugares.

Mais do que marcar o fim do verão, setembro abre uma nova temporada de viagens com experiências que convidam o visitante a olhar para a Europa por outros ângulos.

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