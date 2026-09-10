NFL no Maracanã ganha coleção inspirada no Rio de Janeiro (Lamar Jackson, dos Ravens, e Dak Prescott, dos Cowboys. Maracanã recebe o primeiro jogo da NFL na cidade. (Foto: NFL / Divulgação))

O Rio de Janeiro vai entrar, pela primeira vez, no calendário da NFL. Em 27 de setembro, o Maracanã recebe o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, às 17h25. Para marcar a chegada da liga de futebol americano à cidade, a New Era preparou uma coleção que mistura referências do esporte com elementos da identidade carioca.

New Era lança coleção especial para marcar a estreia da liga de futebol americano no Rio, com referências ao Maracanã, Copacabana e aos clubes Flamengo e Fluminense. A fornecedora oficial dos bonés usados em campo pela NFL, levou para as peças símbolos reconhecidos pelos visitantes e moradores do Rio. Maracanã, Cristo Redentor e o calçadão de Copacabana aparecem em diferentes propostas da coleção.

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A campanha foi fotografada em Santa Teresa, bairro conhecido pelas ladeiras, casarões, bondinho e pela relação com diferentes manifestações da cultura carioca. O cenário ajuda a colocar o futebol americano em contato com uma cidade cuja identidade esportiva é historicamente ligada ao futebol.

Ruas e casarões de Santa Teresa serviram de cenário para a campanha que apresenta a coleção da NFL inspirada na identidade carioca. (Foto: New Era / Divulgação)

NFL encontra Flamengo e Fluminense

Um dos destaques do lançamento é a colaboração simultânea com Flamengo e Fluminense. É a primeira vez que a NFL realiza uma parceria oficial com os dois clubes cariocas.

Nas peças do Flamengo, o vermelho e preto aparecem associados a elementos da liga, como o capacete e o logotipo da NFL. Já a coleção do Fluminense utiliza o verde e grená característicos do clube. Além dos bonés, a linha inclui camisetas e uma Coach Jacket.

Para Guilherme Nogueira, CEO da New Era Brasil, a chegada da NFL ao Maracanã representa uma oportunidade de aproximar o futebol americano da cultura brasileira.

A chegada da NFL ao Maracanã representa uma oportunidade de aproximar ainda mais o universo do futebol americano da cultura brasileira.

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Um novo capítulo para o futebol americano no Rio

A escolha do Maracanã para receber a partida também mostra o crescimento do futebol americano no Brasil. Segundo dados divulgados pela NFL, o país reúne mais de 36 milhões de fãs da modalidade e é o segundo maior mercado internacional da liga.

A audiência média por partida chegou a 6,2 milhões de espectadores no país, segundo os números apresentados pela organização. A NFL também assumiu o compromisso de realizar pelo menos três jogos de temporada regular no Rio de Janeiro ao longo de cinco anos.

A partida entre Cowboys e Ravens, portanto, representa mais do que a estreia de duas equipes no estádio. É a entrada oficial de uma das maiores ligas esportivas dos Estados Unidos em um dos principais palcos do futebol mundial.

Palco de grandes momentos do futebol brasileiro, o Maracanã receberá pela primeira vez uma partida da NFL em 27 de setembro. (Foto: Getty Images / Divulgação)

Quando o Rio entra em campo

A chegada da NFL cria uma cena curiosa para quem acompanha o turismo e a cultura esportiva: um dos símbolos máximos do futebol brasileiro será, por um dia, palco do futebol americano.

A coleção da New Era aproveita justamente esse encontro. Em vez de apresentar apenas os times que estarão em campo, as peças incorporam paisagens e símbolos que ajudam a identificar o Rio de Janeiro.

É uma forma de transformar a estreia da NFL na cidade em uma experiência que ultrapassa os limites do Maracanã e se mistura à paisagem, à moda e à cultura carioca.

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Quando o futebol americano encontra o Rio

A estreia da NFL no Maracanã representa um encontro entre culturas esportivas que, até pouco tempo, pareciam distantes. De um lado, uma liga que conquistou milhões de fãs no Brasil. Do outro, uma cidade onde o futebol faz parte da paisagem, da memória e da identidade.

No Rio, porém, o futebol americano encontra espaço para construir seus próprios símbolos. O Maracanã, Santa Teresa, Copacabana e as torcidas cariocas passam a fazer parte dessa história.

Mais do que uma partida, o Rio Game mostra como o esporte também pode atravessar fronteiras, incorporar novos lugares e ganhar significados diferentes em cada destino, e como esse tipo de evento impacta no turismo local. No dia 27 de setembro, quando Cowboys e Ravens entrarem em campo, o Rio não será apenas o cenário. Será parte do espetáculo.

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