5 opções de viagens de carro saindo de BH para aproveitar os feriados prolongados - (crédito: Uai Turismo)

5 opções de viagens de carro saindo de BH para aproveitar os feriados prolongados (Estradas cercadas por montanhas transformam o caminho em parte da viagem por Minas Gerais. (Foto: Divulgação/DER-MG))

Cinco opções para quem pretende transformar um feriado prolongado em uma pequena viagem saindo de BH.

O calendário de feriados de 2026 ainda reserva boas oportunidades para quem quer pegar a estrada. O Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado em 12 de outubro, uma segunda-feira. Depois vêm Finados, em 2 de novembro, também na segunda, e o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, uma sexta-feira.

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Para quem mora em Belo Horizonte, os feriados são uma oportunidade de conhecer destinos de Minas Gerais sem precisar encarar uma viagem longa. De carro, é possível chegar a cachoeiras, cidades históricas e regiões de montanha em poucas horas.

A escolha, porém, depende do tempo disponível e do tipo de viagem. Enquanto a Serra do Cipó permite uma escapada rápida, destinos como São Thomé das Letras e Ibitipoca pedem mais tempo de estrada e, de preferência, três dias.

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Serra do Cipó: a opção para quem quer pegar pouca estrada

De BH: cerca de 100 km

Tempo de carro: aproximadamente 1h30 a 2h

Ideal para: 2 dias

Perfil: cachoeiras, trilhas e natureza

É a escolha mais prática da lista. A Serra do Cipó está a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte e permite sair da capital pela manhã e ainda aproveitar parte do dia no destino.

A região reúne cachoeiras, rios, cânions e trilhas. O Parque Nacional da Serra do Cipó também está entre os principais atrativos para quem gosta de atividades ao ar livre.

Em uma viagem de dois dias, o melhor é evitar tentar conhecer tudo. Escolher uma trilha ou cachoeira para cada dia deixa o passeio mais tranquilo.

Vale a pena para: quem tem apenas um fim de semana prolongado e não quer passar muitas horas dirigindo.

Cachoeiras, rios, cânions e trilhas. O Parque Nacional da Serra do Cipó também está entre os principais atrativos para quem gosta de atividades ao ar livre, destino de natureza a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. (Foto: Andrevruas/Wikimedia Commons)

Tiradentes: história, gastronomia e um passeio sem pressa

De BH: cerca de 190 km

Tempo de carro: aproximadamente 3 horas

Ideal para: 2 ou 3 dias

Perfil: história, arquitetura, cultura e gastronomia

Tiradentes é uma alternativa para quem prefere deixar as trilhas de lado e caminhar por ruas históricas, visitar igrejas e conhecer restaurantes.

O centro histórico concentra boa parte das atrações e pode ser explorado a pé. Com dois dias, é possível conhecer os principais pontos da cidade. Se houver um terceiro dia, São João del-Rei pode entrar no roteiro.

A cidade também permite uma programação menos rígida. Além dos atrativos históricos, cafés, restaurantes e lojas fazem parte do passeio.

Vale a pena para: casais, famílias e quem procura um feriado que combine patrimônio histórico, gastronomia e descanso.

Tiradentes, um dos destinos mais procurados e charmosos de Minas Gerais. Uma alternativa para quem prefere deixar as trilhas de lado e caminhar por ruas históricas, visitar igrejas e conhecer restaurantes (Foto: Portal Uai Turismo)

Carrancas: um feriado entre cachoeiras

De BH: cerca de 280 km

Tempo de carro: aproximadamente 4 horas

Ideal para: 3 dias

Perfil: cachoeiras, poços e trilhas

Carrancas exige mais tempo na estrada, mas oferece outro ritmo de viagem. O município e seu entorno são conhecidos pelo conjunto de cachoeiras, piscinas naturais e trilhas.

Para aproveitar melhor um feriado, vale escolher previamente quais atrativos serão visitados. Tentar percorrer diferentes regiões em um único dia pode resultar em muito tempo dentro do carro.

Com três dias, o roteiro fica mais confortável e permite alternar caminhada e descanso.

Vale a pena para: quem prefere passar o feriado na natureza e não se importa em dirigir algumas horas a partir de Belo Horizonte.

O município e seu entorno são conhecidos pelo conjunto de cachoeiras, piscinas naturais e trilhas. Fazem de Carrancas uma das opções para quem busca natureza em um feriado prolongado. (Foto: Guilherme Mölter)

São Thomé das Letras: montanha, cachoeiras e pôr do sol

De BH: cerca de 300 km

Tempo de carro: aproximadamente 4h a 5h

Ideal para: 3 dias

Perfil: natureza, montanha, cultura e misticismo

São Thomé das Letras está entre os destinos mais distantes desta seleção. Por isso, é melhor aproveitada quando o feriado permite três dias de viagem.

A cidade combina cachoeiras, formações rochosas, mirantes e construções de pedra. O cenário montanhoso também favorece um dos programas mais conhecidos do destino: acompanhar o pôr do sol.

São Thomé ainda tem uma identidade própria, marcada pela cultura alternativa e pelas histórias relacionadas ao misticismo. É justamente essa mistura que diferencia o destino de outras cidades de montanha de Minas.

Vale a pena para: quem busca uma viagem com paisagens naturais, clima de montanha e uma experiência diferente das tradicionais cidades históricas mineiras.

Do topo da Casa da Pirâmide, centenas de visitantes diariamente assistem ao entardecer. São Thomé ainda tem uma identidade própria, marcada pela cultura alternativa e pelas histórias relacionadas ao misticismo (Foto: Portal Uai Turismo)









Ibitipoca: para quem quer trocar o asfalto pelas trilhas

De BH: cerca de 260 km

Tempo de carro: aproximadamente 4h a 5h

Ideal para: 3 dias

Perfil: montanhas, trilhas, cachoeiras e grutas

Conceição do Ibitipoca é uma opção para quem coloca a natureza no centro da viagem. A vila fica próxima ao Parque Estadual do Ibitipoca, uma das principais áreas protegidas da Zona da Mata mineira.

Trilhas, cachoeiras, grutas e mirantes estão entre os atrativos da região. Como alguns percursos exigem caminhada e tempo de exploração, três dias tornam a viagem mais interessante.

Também é importante conferir as condições da estrada antes da partida, principalmente nos trechos próximos à vila.

Vale a pena para: quem gosta de caminhar, explorar paisagens naturais e passar boa parte do dia fora da hospedagem.

Conceição do Ibitipoca é uma opção para quem coloca a natureza no centro da viagem. Paisagens de montanha do Parque Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata mineira. (Foto: Parque Estadual de Ibitipoca)

Qual viagem combina com cada feriado?

Não existe um destino melhor para todos os viajantes. A escolha depende principalmente do tempo disponível e do tipo de experiência procurada.

Quem quer dirigir pouco pode escolher a Serra do Cipó. Para uma combinação de história e gastronomia, Tiradentes é uma das opções mais completas.

Carrancas atende melhor quem procura cachoeiras e aventura, enquanto São Thomé das Letras acrescenta montanha, cultura alternativa e misticismo ao roteiro.

Já Ibitipoca é indicada para quem pretende passar o feriado em meio a trilhas e paisagens naturais.

Em qualquer uma das escolhas, o planejamento começa antes de entrar no carro. Nos feriados prolongados, o movimento nas estradas aumenta e os tempos de deslocamento podem ser maiores que os habituais.

Por isso, sair cedo de Belo Horizonte, reservar a hospedagem com antecedência e conferir as condições das estradas são cuidados que ajudam a transformar três dias de folga em uma viagem que realmente vale a pena.

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