Clara Arte inaugura nova fase com expansão de apartamentos (Clara Arte Resort (Divulgação))

O Clara Arte em Brumadinho situado à 57 kms da Savassi em Belo Horizonte, único hotel do país dentro de um museu a céu aberto, concluiu sua maior expansão desde sua inauguração. Anteriormente o hotel contava com 46 acomodações; e agora, desde o final de agosto, passou a um total de 76, com a estreia da nova Ala Galeria, um novo prédio 100% acessível, próximo às áreas comuns do resort, pensado para receber pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e famílias com crianças pequenas. A expansão, que abrangeu 30 novos espaçosos quartos, recebeu investimento total de R$ 59,3 milhões. “Crescer dentro do Inhotim é um compromisso com um padrão que já existe: cada novo espaço precisa dialogar com a arte, com a natureza e com o cuidado que já define o Clara Arte. Não é só aumentar o número de quartos, é ampliar a forma como os hóspedes vivem essa experiência“, afirma Taiza Krueder, CEO do Clara Resorts.

Nova ala com 30 novas unidades habitacionais

A Ala Galeria amplia de seis para dez as categorias de acomodação do Clara Arte. Entre os lançamentos estão a Suíte Galeria (com camas de solteiro, um quarto de casal privativo e banheiro com bancada dupla e banheira) e três novas categorias Presidenciais (3, 4 e 5), todas com sala integrada, dois quartos, hidromassagem e sauna no box, além de varandas privativas. A Presidencial 5 é a mais ampla da nova ala, com mais de 71 m² só no quarto principal. As novas suítes presidenciais estão disponíveis desde 27 de agosto. Acessibilidade é um dos pilares do projeto.

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Toda a Ala Galeria, das áreas de circulação às acomodações, é 100% acessível e foi desenvolvida a partir dos princípios do desenho universal. Os quartos seguem o conceito de acessibilidade adaptável: Os recursos de apoio são instalados de acordo com a necessidade de cada hóspede, preparado antes do check-in, em uma hospitalidade sob medida que acolhe diferentes perfis e graus de mobilidade. Autonomia, segurança e bem-estar se somam ao padrão de cuidado e sofisticação que definem a experiência em todos os hotéis Clara Resorts.

Jantar de abertura celebrou a ocasião

Taiza que também é uma renomada chef além de protagonista de seu canal Clara Em Casa nas redes sociais, voltou à cozinha para uma ocasião especial. Na última sexta-feira, 11 de setembro, ela assinou o jantar de abertura do Anoitecer Inhotim, no Clara Arte, e preparou pessoalmente, ao vivo, seu tradicional arroz de polvo. Taiza raramente cozinha durante o dia a dia dos hotéis e, para a celebração, participou da curadoria do cardápio junto com o time do Clara Resorts. Foi uma honra ter sido convidada para o jantar de abertura, em um momento tão importante para o Instituto, para os artistas e para os patronos. É um evento de funding, que contribuiu para que esse trabalho continue acontecendo, e poder continuar recebendo essas pessoas no Clara Arte, cozinhando para elas, tornou essa noite ainda mais especial, diz a coluna Taiza Krueder. A programação do Anoitecer Inhotim seguiu até domingo, 13 de setembro, quando o Clara Arte também foi palco do almoço de encerramento para um numeroso grupo de comensais. A ocasião teve como destaque a tradicional comida mineira do Clara Arte, preparada para surpreender os participantes, além de outras surpresas que vivenciamos no belíssimo cenário especialmente concebido para a ocasião.

20 anos do Instituto Inhotim

Os novos quartos da Ala Galeria foram concebidos como uma homenagem aos 20 anos do Instituto Inhotim, reforçando a conexão entre hospedagem e arte que faz parte da identidade do Clara Arte. Enquanto a primeira fase do empreendimento trouxe obras de diferentes artistas, a nova expansão apresenta uma proposta inédita: todos os apartamentos receberam um conjunto completo do Múltiplo Tunga, edição comemorativa criada especialmente para celebrar as duas décadas do Inhotim. A obra reúne um fac-símile de um manuscrito do artista sobre True Rouge e seis fotografias que registram a última montagem da instalação acompanhada por Tunga, formando um conjunto de sete peças. Assim, cada quarto passa a oferecer aos hóspedes uma experiência artística exclusiva, transformando a hospedagem em uma extensão da vivência cultural proporcionada pelo Inhotim.

As acomodações anteriormente existentes vão da Suíte Luxo aos bangalôs Master e Master Plus, com varanda e lareira, banheira (em alguns bangalôs esculpida em pedra-sabão), cama de casal, sofá e a “Copa Baby”, equipada com máquina de café expresso Dolce Gusto, micro-ondas, filtro de água e frigobar. Nas áreas comuns, o Clara Arte oferece piscina climatizada e coberta (revestida com pastilhas de cerâmica feitas à mão, em 22 tons de cinza, pelo artista pernambucano José Patrício), sauna, spa, restaurante, academia, espaço para eventos e uma brinquedoteca com peças assinadas pelo artista plástico Artur Lescher.

O diferencial do Clara Arte está na curadoria: em parceria com a Carbono Galeria, cada uma das acomodações abriga uma obra única de artistas brasileiros e internacionais reconhecidos, entre eles Sandra Cinto, Vik Muniz, Claudia Andujar, Tomie Ohtake, Regina Silveira, Sonia Gomes, Arnaldo Antunes, Julio Le Parc, Jonathas de Andrade, Nuno Ramos, Lenora de Barros, Pamela Castro e Antônio Obá. Cada bangalô apresenta uma obra diferente, posicionada para convidar o hóspede à contemplação espontânea, sem a formalidade de uma galeria tradicional. Um QR Code disponível no ambiente dá acesso a conteúdo sobre os artistas e suas trajetórias.

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Na gastronomia, o Clara Arte tem a assinatura da chef e CEO Taiza Krueder, que incorpora influências da culinária mineira ao cardápio da unidade. A hospedagem inclui pensão completa servida em montagens belíssimas, com quatro refeições diárias que vão da horta orgânica à Cozinha Show, onde pratos à la carte são preparados diante dos hóspedes, além de opções vegetarianas e veganas preparadas com ingredientes orgânicos. Com absoluta certeza posso atestar que a experiência gastronômica vivenciada no Clara Arte foi marcante. Muito mais que farta variedade de opções ele reflete todo cuidado com os detalhes presentes nos sabores e texturas apresentadas nos belíssimos mise en places distribuídos pelos espaços.

Sobre o Clara Resorts

Com três unidades em São Paulo e Minas Gerais, o Clara Resorts é reconhecido pelas experiências voltadas às famílias e pela proposta de integrar natureza, gastronomia, lazer e bem-estar.

O Clara Dourado Resort, em Dourado (SP), eleito por três anos consecutivos como Melhor Hotel do Brasil e América do Sul para Famílias pelo TripAdvisor, conquistou em 2026 o Travellers’ Choice Best of the Best, a mais alta distinção da plataforma, concedida apenas aos melhores do mundo, com destaque para o 1º lugar em Luxo no Brasil, 2º lugar em Luxo na América do Sul e 3º lugar em Hotéis para Família no Mundo. O resort é também vencedor de três categorias no Sustainable Luxury Awards 2025, consolidando-se como referência internacional em hospitalidade sustentável.

O Clara Arte, localizado dentro do Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), foi eleito South America’s Leading Family Resort no conceituadíssimo World Travel Awards (WTA) 2025, considerado o Oscar do Turismo, e concorre novamente ao prêmio em 2026 nas categorias Melhor Resort de Família da América do Sul e Melhor Resort de Família do Brasil.

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Já o Clara Ibiúna Resort, em Ibiúna (SP), foi selecionado como Melhor Hotel com Projeto de Sustentabilidade pelo Hotéis de Luxo Brasil, reforçando o compromisso ambiental do grupo.

A sustentabilidade na hotelaria implica em adoção de medidas que visam reduzir o impacto ambiental, social e econômico dos hotéis. Isso abarca desde a redução de consumo de recursos naturais até o apoio às comunidades locais e o respeito pela cultura e pelo patrimônio da região onde o empreendimento está inserido

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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