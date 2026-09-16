Rio amplia conexão com Lisboa e facilita chegada de turistas europeus ao Brasil (O Galeão amplia a conexão do Rio de Janeiro com destinos internacionais e passa a receber uma nova ligação direta com Lisboa. (Foto: Igortelles/Wikimedia Commons))

De um lado do Atlântico, o Rio de Janeiro. Do outro, Lisboa. A partir desta quarta-feira (16/9), uma nova ligação aérea aproxima as duas cidades e cria mais uma porta de entrada para turistas europeus interessados em conhecer o Brasil. Operada pela Gol, a rota começa com quatro frequências semanais entre Lisboa e o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, e terá uma quinta operação a partir de novembro.

A nova conexão também amplia as possibilidades de viagem para quem chega ao Brasil pela capital fluminense. A partir do Galeão, passageiros vindos de Portugal poderão fazer conexão para mais de 30 destinos nacionais operados pela companhia, alcançando diferentes regiões do país.

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Entre as cidades disponíveis na malha estão Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná; Florianópolis, em Santa Catarina; Fortaleza, Recife e Salvador, no Nordeste; Belém, no Pará; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Brasília, no Distrito Federal.

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Portugal em alta entre os visitantes estrangeiros

A nova rota chega em um momento de crescimento do fluxo de turistas portugueses para o Brasil. Entre janeiro e julho de 2026, o país recebeu 177.956 visitantes de Portugal, alta de 24,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 142.436 turistas portugueses.

Portugal foi, no período, o principal mercado emissor europeu de turistas para o Brasil.

Ao todo, 5,8 milhões de turistas internacionais desembarcaram nas capitais brasileiras nos primeiros sete meses de 2026, segundo os dados apresentados pela Embratur.

Rio como porta de entrada para outros destinos

Além de beneficiar o turismo no próprio Rio de Janeiro, a nova ligação com Lisboa utiliza o Galeão como ponto de distribuição para outras regiões brasileiras. Na prática, o turista que desembarca na capital fluminense pode continuar a viagem de avião sem precisar iniciar um novo deslocamento internacional.

A estratégia reforça o papel dos grandes aeroportos brasileiros na distribuição do fluxo internacional para destinos turísticos de diferentes estados.

O presidente da Embratur, Bruno Reis, participou em Lisboa do lançamento oficial da operação. Na terça-feira (15), também esteve em uma ação promovida pela Gol que reuniu representantes do setor turístico e parceiros da companhia para apresentar a nova etapa da expansão internacional da empresa.

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Turismo internacional cresce no Rio

O Rio de Janeiro também registra aumento na chegada de visitantes estrangeiros. Entre janeiro e julho de 2026, o estado recebeu mais de 1,5 milhão de turistas internacionais, crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 1.474.934 visitantes.

Em todo o ano de 2025, o estado recebeu cerca de 2,2 milhões de turistas internacionais.

Com a nova ligação direta com Lisboa e as conexões oferecidas a partir do Galeão, o Rio amplia sua participação na entrada de viajantes europeus e, ao mesmo tempo, ganha uma oportunidade de distribuir parte desse fluxo para outros destinos brasileiros.

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