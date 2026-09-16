Mangalarga Marchador Music Festival reúne música, cavalos e gastronomia em BH (Arena do Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, recebe o Mangalarga Marchador Music Festival entre os dias 18 e 20 de setembro. (Foto: Portal Uai Turismo) )

Belo Horizonte recebe, entre sexta-feira (18) e domingo (20), uma programação que reúne algumas das tradições que fazem parte da identidade mineira. O Mangalarga Marchador Music Festival ocupa o Parque de Exposições da Gameleira ao mesmo tempo em que a capital sedia o 4º Campeonato Brasileiro de Esportes do Cavalo Mangalarga Marchador.

Com entrada gratuita em determinados horários, o evento combina competições equestres, música ao vivo, gastronomia e atrações para diferentes públicos. Os portões serão abertos às 8h nos três dias.

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Tradição equestre encontra música

O cavalo Mangalarga Marchador, raça originária de Minas Gerais, é o principal personagem da programação esportiva. Conhecido pelo andamento marchado, pela docilidade e pela aptidão para atividades esportivas e de lazer, o animal ocupa espaço de destaque durante o campeonato.

A programação musical acompanha a proposta do festival e muda de estilo a cada dia.

Na sexta-feira (18), o piseiro marca a abertura da agenda de shows, com apresentações de Maick Paredão, Pegada de Vaqueiro e DJ Ruiva.

O sábado (19) será dedicado ao sertanejo e ao modão. Sobem ao palco Rick & Nogueira, Gabi Soares, conhecida como a Texana, e João Wesley & Thiago, em uma programação que transita entre diferentes vertentes da música sertaneja.

Já no domingo (20), o rock encerra o festival. A agenda reúne Locomotive, banda tributo ao Guns N Roses, além de Velotrol, Country Land e Rocksauro.

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Gastronomia e cerveja artesanal

A gastronomia também integra a experiência do festival, com opções que passam por sabores tradicionais de Minas Gerais e pratos como feijão tropeiro, além de massas, espetos e doces.

Entre as marcas presentes está a Cervejaria Läut, que participa do evento como parceira oficial. A cervejaria mineira chega ao festival em um ano simbólico: em 2026, completa dez anos de trajetória.

A presença da Läut também acompanha uma relação construída ao longo dos anos com eventos ligados ao universo do Mangalarga Marchador, aproximando a produção artesanal de cervejas do ambiente de confraternização associado às exposições e competições da raça.

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Programação também para as crianças

Quem for ao Parque da Gameleira com a família encontrará ainda atrações voltadas ao público infantil. A programação inclui espaço kids, atrações infantis, super-heróis e os robôs Bumblebee e Optimus Prime, personagens da franquia Transformers.

A combinação de atividades equestres, música e atrações familiares transforma o espaço em uma opção de programação para quem pretende passar parte do fim de semana acompanhando o evento.

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Entrada gratuita em determinados horários

A entrada no festival será gratuita em períodos específicos de cada dia. Na sexta-feira, o acesso sem cobrança acontece das 8h às 19h. Depois desse horário, os ingressos custam a partir de R$ 30.

No sábado e no domingo, a entrada gratuita será das 8h às 15h. Após esse período, os ingressos também partem de R$ 30.

Os ingressos e cortesias são disponibilizados pela Central dos Eventos.

Serviço

Mangalarga Marchador Music Festival

Data: 18 a 20 de setembro de 2026

Local: Parque de Exposições da Gameleira Avenida Amazonas, 6.020, Gameleira, Belo Horizonte

Sexta-feira (18/09)

Piseiro: Maick Paredão, Pegada de Vaqueiro e DJ Ruiva.

Entrada gratuita: das 8h às 19h.

Após 19h: ingressos a partir de R$ 30.

Sábado (19/09)

Sertanejo e modão: Rick & Nogueira, Gabi Soares (Texana) e João Wesley & Thiago.

Entrada gratuita: das 8h às 15h.

Após 15h: ingressos a partir de R$ 30.

Domingo (20/09)

Rock: Locomotive (tributo a Guns N Roses), Velotrol, Country Land e Rocksauro.

Entrada gratuita: das 8h às 15h.

Após 15h: ingressos a partir de R$ 30.

Atrações infantis: espaço kids, super-heróis e robôs Bumblebee e Optimus Prime.

Ingressos e cortesias: Central dos Eventos.

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