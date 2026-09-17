Eleito entre os 30 bairros mais legais do Mundo: Coloque a República em SP no seu roteiro. - (crédito: Uai Turismo)

Eleito entre os 30 bairros mais legais do Mundo: Coloque a República em SP no seu roteiro. (Mirante do topo do Edifício Copan, um dos arranha-céus mais icônicos e famosos do Centro Histórico de São Paulo. (Foto: @viajandocomhistoria))

A notícia é da revista britânica Time Out que divulgou esta semana a lista dos bairros mais `cool` do mundo. A República, no coração do centro histórico de São Paulo, aparece em 25º lugar no ranking global.

Os atributos e critérios avaliados estão ligados a gastronomia, vida noturna, negócios locais, qualidade de vida e senso de comunidade.

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Eu estive lá no último final de semana e é uma alegria ver o bairro vivo, efervescente, com muitas opções de restaurantes, bares, padarias, galerias, o que tem atraído cada vez mais paulistanos e turistas para redescobrir a República.

O bairro talvez reúna a maior quantidade de prédios icônicos da cidade. Desde o edifício Copan um marco da arquitetura moderna assinado pelo genial Oscar Niemeyer, o Circolo Italiano de1965 até os prédios coloridos e hollywoodianos de Artacho Jurado.

Aí vai um roteiro para você descobrir e redescobrir o Bairro da República e região:

Comece pelo Teatro Municipal, um cartão-postal e marco cultural de São Paulo. Projetado por Ramos de Azevedo e inaugurado no início dos anos 1900, sua arquitetura é incrível, e ainda oferece visitas guiadas e gratuitas pelo teatro. E ao final você ainda pode almoçar ou tomar um cafezinho no térreo.

Caminhe 450 metros pela Rua Coronel Xavier de Toledo até a biblioteca Mario de Andrade. inaugurada em 1942 e situada em um imponente edifício com estilo art déco, ele foi projetado por Jacques Pilon, o arquiteto foi referência da arquitetura moderna paulistana, e não deixe de ir até o terraço.

Atravesse a praça Dom Jose Gaspar, e em 130 metros e conheça a Galeria Metrópole que é mais um símbolo da arquitetura modernista. Bem em frente não deixe de observar o edifício Louvre, da década de 50, projetado por Artacho Jurado, e um verdadeiro patrimônio da cidade.

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Siga por 500 metros, e em torno de 8 minutos você vai chegar ao SESC 24 de maio. O prédio é um exemplo da arquitetura brutalista brasileira e assinado por Paulo Mendes da Rocha. Não deixe de ver o espelho d´agua e aproveite para fazer um lanche por lá.

Bem perto, em 250 metros suba até a Galeria do Rock. Eu me surpreendi com tantas opções de lojas. Para terminar o dia volte até o icônico edifício Copan. No térreo você encontra muitos bares, lojas e restaurantes. E a novidade é que agora as visitas ao terraço estão de volta. Foi um sonho realizado poder subir e ver São Paulo por uma outra perspectiva. O Copan se destaca com suas ondas em uma paisagem paulistana recheada de ângulos retos. É imperdível.

A foto mostra o vão central interno da Galeria do Rock, localizada no Centro de São Paulo. (Foto: @viajandocomhistoria)

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E para quem gosta de um jantar especial com uma bela vista, o tradicional Terraço Itália no 41º e no 42ºandares está situado a 190 metros do Copan. Mas é bom fazer reserva.

Parabéns ao Bairro da República, boa Leitura e até a próxima!

Teatro Municipal Praça Ramos de Azevedo, s/n – República,

Biblioteca Mario de Andrade Rua da Consolação 94 República

Galeria Metrópole Avenida São Luís 187 República

Edifício Louvre Avenida São Luís 192 República

Sesc 24 de maio Rua 24 de Maio 109 República

Galeria do Rock Avenida São João 439 República

Copan Avenida Ipiranga 200 República

Terraço Itália Avenida Ipiranga 344 República

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