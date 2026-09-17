Estação Ferroviária de Mariana ganha novo espaço de cultura, memória e tecnologia (Estação Ferroviária de Mariana. Evento gratuito no próximo sábado, 19/09 terá entrega da Maria Fumaça revitalizada, show dos Candongueiros e feira de empreendedores locais. (Foto: Arlindo Silva))

A Estação Ferroviária de Mariana ganha, neste sábado (19), um novo espaço dedicado à história, à cultura e ao patrimônio do município. O Centro Experiência, instalado na estação, reúne recursos tecnológicos e interativos para apresentar diferentes aspectos da trajetória de Mariana, sua relação com a ferrovia, as comunidades, o meio ambiente e a mineração.

A inauguração acontece durante o Vale na Estação, evento gratuito aberto ao público das 11h às 18h. A programação também inclui a entrega da Maria Fumaça revitalizada, apresentação do grupo Candongueiros e uma feira com artesãos, associações, projetos sociais e empreendedores locais.

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Novo espaço permanente reúne experiências interativas, realidade virtual e conteúdos sobre a história, o patrimônio e a relação da cidade com a ferrovia.

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Uma nova forma de conhecer Mariana

O novo espaço permanente foi pensado para aproximar moradores e visitantes da história de Mariana por meio de experiências que combinam patrimônio e tecnologia.

A exposição é organizada em diferentes ambientes temáticos, que abordam a formação da cidade, a cultura local, a memória ferroviária, as comunidades, o meio ambiente e a atividade minerária.

Entre os recursos disponíveis estão experiências de realidade virtual, instalações interativas e conteúdos multimídia. Uma plataforma digital permite ainda fazer um passeio virtual por Mariana e conhecer diferentes pontos e iniciativas do município.

A exposição também incorpora recursos de acessibilidade, como audiodescrição em diferentes módulos, ampliando as possibilidades de visitação.

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A memória dos trilhos

A presença da ferrovia faz parte da identidade de Mariana e ganha destaque no novo espaço. A própria Estação Ferroviária é um ponto de interesse para quem percorre o circuito histórico e cultural da cidade.

A entrega da Maria Fumaça revitalizada durante a programação de inauguração reforça essa ligação com o passado ferroviário. O trem é um dos elementos mais conhecidos da paisagem turística de Mariana e está associado ao trajeto que conecta o município a Ouro Preto.

Para quem visita a cidade, a nova atração cria mais uma possibilidade de contato com a história local, especialmente para quem deseja compreender Mariana para além de suas igrejas, casarões e monumentos históricos.

Cultura e comunidade

A programação de inauguração também procura aproximar o espaço da produção cultural e da economia local. A feira reunirá associações, projetos sociais, artesãos e empreendedores, enquanto a apresentação dos Candongueiros acrescenta música e cultura popular ao evento.

A proposta é que a estação funcione não apenas como ponto de passagem, mas também como espaço de encontro entre moradores, turistas e diferentes manifestações da cidade.

A implantação do Centro Experiência foi realizada pela Vale, que também desenvolve iniciativas relacionadas ao patrimônio, à cultura e ao turismo no município. Na nova exposição, porém, o foco está na história e nas características do território marianense.

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Uma parada a mais no roteiro

Com igrejas barrocas, casarões, museus, paisagens históricas e a tradição ferroviária, Mariana é um dos principais destinos de turismo cultural de Minas Gerais. A nova atração amplia o roteiro possível para quem visita a cidade e acrescenta uma experiência contemporânea ao conjunto de espaços dedicados à preservação da memória local.

A combinação entre a estação, a Maria Fumaça revitalizada e a exposição interativa pode transformar a visita ao espaço em uma porta de entrada para conhecer outros aspectos da história de Mariana.

Serviço

Centro Experiência Estação Ferroviária de Mariana

Inauguração: 19 de setembro de 2026

Horário: das 11h às 18h

Local: Estação Ferroviária de Mariana Avenida Manuel Leandro Corrêa, s/n, Centro

Entrada: gratuita

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