Dia Mundial do Turismo: 6 passeios para aproveitar São Paulo no último fim de semana de setembro

São Paulo oferece uma programação capaz de reunir arte, história, áreas verdes, gastronomia e diferentes formas de entretenimento em um mesmo fim de semana. E o último domingo de setembro tem um motivo a mais para sair pelo roteiro: 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo.
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Para quem estiver na capital paulista entre sexta-feira (25) e domingo (27), a programação pode incluir alguns dos principais espaços culturais e áreas de convivência da cidade. Entre eles estão o MASP, a Pinacoteca, o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista e o Museu do Ipiranga.
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Outra opção é o São Paulo Boat Show, que acontece de 24 a 29 de setembro no São Paulo Expo e acrescenta uma experiência diferente ao roteiro, ligada ao universo náutico.
De museus e parques a um passeio pelo universo náutico, capital paulista reúne opções para quem estiver na cidade entre os dias 25 e 27 de setembro.
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MASP e Avenida Paulista
O passeio pela Avenida Paulista pode começar pelo Museu de Arte de São Paulo (MASP), um dos símbolos culturais da capital. Além do acervo, o museu mantém exposições temporárias e uma programação de visitas ao longo do mês.
Em setembro, estão em cartaz mostras como Damián Ortega: matéria e energia, Carolina Caycedo: confluências e Histórias latino-americanas.
Depois da visita, vale caminhar pela própria Avenida Paulista, que reúne centros culturais, livrarias, cafés, restaurantes e outros espaços de convivência.
Aos domingos, a avenida tradicionalmente ganha um ambiente diferente, com a presença de pedestres e atividades ao longo do percurso.
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Pinacoteca e região da Luz
Na região central, a Pinacoteca permite combinar arte e arquitetura em um passeio pelo entorno da Estação da Luz.
O museu mantém exposições em diferentes edifícios do complexo. Entre as mostras em cartaz em setembro estão Ismael Nery: armadilha moderna, Luana Vitra: Bandeira Branca, Vídeos do acervo Luiz Roque, Urubu e Uma Obra: Pintura sem fim.
A visita também pode ser combinada com outros equipamentos culturais da região, formando um roteiro dedicado à arte e à memória de São Paulo.
Parque Ibirapuera
Para quem prefere passar algumas horas ao ar livre, o Parque Ibirapuera é uma alternativa que combina áreas verdes, espaços para caminhada e equipamentos culturais.
O parque pode entrar tanto em um roteiro mais tranquilo quanto em uma programação familiar. A ideia é reservar algumas horas para caminhar, descansar e conhecer os espaços espalhados pela área.
É também uma maneira de experimentar um lado diferente de São Paulo, longe do ritmo acelerado das grandes avenidas.
Museu do Ipiranga e Parque da Independência
História e áreas verdes se encontram no Museu do Ipiranga e no Parque da Independência.
O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, e o passeio pode ser estendido pelos jardins e monumentos do parque.
Um detalhe especial para o Dia Mundial do Turismo é que 27 de setembro terá entrada gratuita no Museu do Ipiranga, como parte da programação da Primavera dos Museus. A retirada dos ingressos gratuitos ocorre na bilheteria, no próprio dia, sujeita à disponibilidade.
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São Paulo Boat Show
Quem quiser incluir uma experiência diferente no roteiro pode visitar o São Paulo Boat Show, no São Paulo Expo.
O evento reúne embarcações, equipamentos e novidades relacionadas ao setor náutico e acontece de 24 a 29 de setembro. A programação também inclui conteúdos sobre navegação, tecnologia e turismo.
Embora seja voltado ao setor náutico, o salão pode interessar também a quem simplesmente quer conhecer barcos, equipamentos e diferentes possibilidades de lazer relacionadas à água.
O evento funciona das 13h às 22h entre os dias 25 e 28 de setembro. No dia 29, encerra às 21h.
Um domingo para caminhar pela cidade
Nem todo passeio precisa ter ingresso ou horário marcado. Para fechar o fim de semana, uma alternativa é reservar parte do domingo para caminhar por diferentes regiões da capital.
Avenida Paulista, bairros históricos, praças, cafés e restaurantes permitem montar um roteiro mais livre, alternando paradas culturais e momentos de descanso.
A proposta combina com o próprio espírito do Dia Mundial do Turismo: conhecer uma cidade também significa observar sua arquitetura, experimentar sua gastronomia, frequentar seus espaços públicos e descobrir lugares que fazem parte da vida cotidiana dos moradores.
Serviço
São Paulo Boat Show 2026
Quando: 24 a 29 de setembro de 2026
Onde: São Paulo Expo Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo
Horários: 24/9, das 15h às 22h; de 25 a 28/9, das 13h às 22h; 29/9, das 13h às 21h.
Mais informações: site (São Paulo Boat Show)
Dia Mundial do Turismo: 27 de setembro.
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