Dia Mundial do Turismo: 6 passeios para aproveitar São Paulo no último fim de semana de setembro - (crédito: Uai Turismo)

Dia Mundial do Turismo: 6 passeios para aproveitar São Paulo no último fim de semana de setembro (MASP (Museu de Arte de São Paulo) na Avenida Paulista, em São Paulo. (Foto: Prefeitura de SP))

São Paulo oferece uma programação capaz de reunir arte, história, áreas verdes, gastronomia e diferentes formas de entretenimento em um mesmo fim de semana. E o último domingo de setembro tem um motivo a mais para sair pelo roteiro: 27 de setembro é o Dia Mundial do Turismo.

Para quem estiver na capital paulista entre sexta-feira (25) e domingo (27), a programação pode incluir alguns dos principais espaços culturais e áreas de convivência da cidade. Entre eles estão o MASP, a Pinacoteca, o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista e o Museu do Ipiranga.

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Outra opção é o São Paulo Boat Show, que acontece de 24 a 29 de setembro no São Paulo Expo e acrescenta uma experiência diferente ao roteiro, ligada ao universo náutico.

De museus e parques a um passeio pelo universo náutico, capital paulista reúne opções para quem estiver na cidade entre os dias 25 e 27 de setembro.

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MASP e Avenida Paulista

O passeio pela Avenida Paulista pode começar pelo Museu de Arte de São Paulo (MASP), um dos símbolos culturais da capital. Além do acervo, o museu mantém exposições temporárias e uma programação de visitas ao longo do mês.

Em setembro, estão em cartaz mostras como Damián Ortega: matéria e energia, Carolina Caycedo: confluências e Histórias latino-americanas.

Depois da visita, vale caminhar pela própria Avenida Paulista, que reúne centros culturais, livrarias, cafés, restaurantes e outros espaços de convivência.

Aos domingos, a avenida tradicionalmente ganha um ambiente diferente, com a presença de pedestres e atividades ao longo do percurso.

MASP: o coração da arte e da arquitetura no meio da Avenida Paulista. (Foto: Prefeitura de SP)

Avenida Paulista: o coração pulsante que dita o ritmo de São Paulo e o cenário daquela caminhada clássica de domingo que renova as energias. (Foto: Prefeitura de SP)

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Pinacoteca e região da Luz

Na região central, a Pinacoteca permite combinar arte e arquitetura em um passeio pelo entorno da Estação da Luz.

O museu mantém exposições em diferentes edifícios do complexo. Entre as mostras em cartaz em setembro estão Ismael Nery: armadilha moderna, Luana Vitra: Bandeira Branca, Vídeos do acervo Luiz Roque, Urubu e Uma Obra: Pintura sem fim.

A visita também pode ser combinada com outros equipamentos culturais da região, formando um roteiro dedicado à arte e à memória de São Paulo.

A beleza da Pinacoteca está no encontro entre a luz natural e a história esculpida em tijolos. Entre passarelas e tijolos aparentes, a arquitetura da Pinacoteca é uma obra de arte por si só. (Foto: Prefeitura de SP)

Parque Ibirapuera

Para quem prefere passar algumas horas ao ar livre, o Parque Ibirapuera é uma alternativa que combina áreas verdes, espaços para caminhada e equipamentos culturais.

O parque pode entrar tanto em um roteiro mais tranquilo quanto em uma programação familiar. A ideia é reservar algumas horas para caminhar, descansar e conhecer os espaços espalhados pela área.

É também uma maneira de experimentar um lado diferente de São Paulo, longe do ritmo acelerado das grandes avenidas.

Parque do Ibirapuera o respiro verde necessário no meio do concreto de São Paulo. Onde a cidade desacelera e a natureza ganha espaço, o quintal dos paulistanos para correr, pedalar ou simplesmente ver o tempo passar. (Foto: Prefeitura de SP)

Museu do Ipiranga e Parque da Independência

História e áreas verdes se encontram no Museu do Ipiranga e no Parque da Independência.

O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, e o passeio pode ser estendido pelos jardins e monumentos do parque.

Um detalhe especial para o Dia Mundial do Turismo é que 27 de setembro terá entrada gratuita no Museu do Ipiranga, como parte da programação da Primavera dos Museus. A retirada dos ingressos gratuitos ocorre na bilheteria, no próprio dia, sujeita à disponibilidade.

O Museu do Ipiranga impressiona não apenas pela imponência de sua arquitetura que guarda a história do Brasil, mas também pela beleza clássica de seus jardins franceses refletidos nas águas. (Foto: Prefeitura de SP)

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São Paulo Boat Show

Quem quiser incluir uma experiência diferente no roteiro pode visitar o São Paulo Boat Show, no São Paulo Expo.

O evento reúne embarcações, equipamentos e novidades relacionadas ao setor náutico e acontece de 24 a 29 de setembro. A programação também inclui conteúdos sobre navegação, tecnologia e turismo.

Embora seja voltado ao setor náutico, o salão pode interessar também a quem simplesmente quer conhecer barcos, equipamentos e diferentes possibilidades de lazer relacionadas à água.

O evento funciona das 13h às 22h entre os dias 25 e 28 de setembro. No dia 29, encerra às 21h.

Mergulhando no universo do São Paulo Boat Show, onde o design, a sofisticação e a alta tecnologia se reúnem para transformar em realidade o sonho de quem ama o estilo de vida náutico. (Foto: Victor Santos)

Um domingo para caminhar pela cidade

Nem todo passeio precisa ter ingresso ou horário marcado. Para fechar o fim de semana, uma alternativa é reservar parte do domingo para caminhar por diferentes regiões da capital.

Avenida Paulista, bairros históricos, praças, cafés e restaurantes permitem montar um roteiro mais livre, alternando paradas culturais e momentos de descanso.

A proposta combina com o próprio espírito do Dia Mundial do Turismo: conhecer uma cidade também significa observar sua arquitetura, experimentar sua gastronomia, frequentar seus espaços públicos e descobrir lugares que fazem parte da vida cotidiana dos moradores.

Serviço

São Paulo Boat Show 2026

Quando: 24 a 29 de setembro de 2026

Onde: São Paulo Expo Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo

Horários: 24/9, das 15h às 22h; de 25 a 28/9, das 13h às 22h; 29/9, das 13h às 21h.

Mais informações: site (São Paulo Boat Show)

Dia Mundial do Turismo: 27 de setembro.

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