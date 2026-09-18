Treino de 5 km movimenta o Centro de BH neste sábado

O Centro de Belo Horizonte será ponto de encontro para corredores neste sábado (19). A cidade recebe mais uma edição do Corre, Cidade, treino coletivo de 5 km que percorre ruas da região central e reúne participantes com diferentes níveis de experiência.
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A concentração será das 9h às 11h, na Portaria Tupis do Shopping Cidade. A participação é gratuita e a atividade integra a programação do Mês do Cliente.
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Mais do que uma corrida com caráter competitivo, a proposta é reunir pessoas para treinar juntas. O formato acompanha o crescimento dos chamados crews de corrida, grupos que unem corredores de diferentes níveis para praticar o esporte, trocar experiências e criar vínculos.
Em Belo Horizonte, o percurso parte da região da Rua dos Tupis e segue o circuito criado para as comemorações dos 35 anos do empreendimento.
O Corre, Cidade reúne corredores em percurso pelo Centro de Belo Horizonte neste sábado (19), com participação gratuita e concentração no Shopping Cidade.
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Treino reúne corredores de diferentes níveis
A atividade será conduzida pelo professor Felipe Caramujo, especialista em corrida e parceiro do grupo Corre Capivaras.
A ideia é proporcionar uma experiência coletiva de corrida, sem deixar de lado o aspecto de convivência. O encontro também terá sorteio de brindes e prêmios.
A iniciativa faz parte do Movimente-se, programação que reúne atividades relacionadas a esporte, saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Programação continua em setembro
A agenda do Movimente-se terá uma nova atividade no dia 27 de setembro, em uma edição especial inspirada na primavera.
A proposta é manter uma programação voltada a atividades físicas e experiências de bem-estar ao longo do mês.
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Serviço
Corre, Cidade Mês do Cliente
Data: 19 de setembro
Horário: das 9h às 11h
Concentração: Portaria Tupis do Shopping Cidade
Atividade: treino coletivo de 5 km
Condução: professor Felipe Caramujo, em parceria com o Corre Capivaras
Participação: gratuita
Inscrições e informações: canais oficiais do Shopping Cidade
Próxima atividade:
27 de setembro edição especial de primavera
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