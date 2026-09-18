Treino de 5 km movimenta o Centro de BH neste sábado - (crédito: Uai Turismo)

Treino de 5 km movimenta o Centro de BH neste sábado (Treino coletivo de 5 km acontece no dia 19 de setembro, integra a programação do Mês do Cliente e reforça o movimento do Shopping Cidade de ocupar a cidade com experiências de saúde, bem-estar e conexão. (Foto: Divulgação))

O Centro de Belo Horizonte será ponto de encontro para corredores neste sábado (19). A cidade recebe mais uma edição do Corre, Cidade, treino coletivo de 5 km que percorre ruas da região central e reúne participantes com diferentes níveis de experiência.

A concentração será das 9h às 11h, na Portaria Tupis do Shopping Cidade. A participação é gratuita e a atividade integra a programação do Mês do Cliente.

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Mais do que uma corrida com caráter competitivo, a proposta é reunir pessoas para treinar juntas. O formato acompanha o crescimento dos chamados crews de corrida, grupos que unem corredores de diferentes níveis para praticar o esporte, trocar experiências e criar vínculos.

Em Belo Horizonte, o percurso parte da região da Rua dos Tupis e segue o circuito criado para as comemorações dos 35 anos do empreendimento.

O Corre, Cidade reúne corredores em percurso pelo Centro de Belo Horizonte neste sábado (19), com participação gratuita e concentração no Shopping Cidade.

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Treino reúne corredores de diferentes níveis

A atividade será conduzida pelo professor Felipe Caramujo, especialista em corrida e parceiro do grupo Corre Capivaras.

A ideia é proporcionar uma experiência coletiva de corrida, sem deixar de lado o aspecto de convivência. O encontro também terá sorteio de brindes e prêmios.

A iniciativa faz parte do Movimente-se, programação que reúne atividades relacionadas a esporte, saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Programação continua em setembro

A agenda do Movimente-se terá uma nova atividade no dia 27 de setembro, em uma edição especial inspirada na primavera.

A proposta é manter uma programação voltada a atividades físicas e experiências de bem-estar ao longo do mês.

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Serviço

Corre, Cidade Mês do Cliente

Data: 19 de setembro

Horário: das 9h às 11h

Concentração: Portaria Tupis do Shopping Cidade

Atividade: treino coletivo de 5 km

Condução: professor Felipe Caramujo, em parceria com o Corre Capivaras

Participação: gratuita

Inscrições e informações: canais oficiais do Shopping Cidade

Próxima atividade:

27 de setembro edição especial de primavera

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