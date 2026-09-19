Diogo Almeida desembarca em Belo Horizonte com Alunos em Modo Avião (Diogo Almeida leva ao palco histórias e situações do cotidiano escolar no espetáculo Alunos em Modo Avião. (Foto: Edu Ferrari))

O cotidiano escolar, com seus desafios, situações inesperadas e boas doses de improviso, ganha os palcos de Belo Horizonte nos dias 9 e 10 de outubro. O humorista Diogo Almeida apresenta, no Sesc Palladium, o Especial Mês dos Professores 2026, versão exclusiva de seu novo espetáculo, Alunos em Modo Avião.

Em edição especial dedicada ao Mês dos Professores, humorista transforma distrações digitais, celulares e outros desafios da sala de aula em uma divertida sessão de identificação coletiva.

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Em cena, o artista lança um olhar bem-humorado sobre uma das questões mais presentes nas escolas contemporâneas, a dificuldade de manter a atenção dos estudantes em uma rotina cada vez mais atravessada pelos celulares, pelas redes sociais e por diferentes estímulos digitais.

A expressão que dá nome ao espetáculo sintetiza uma sensação conhecida por muitos educadores, a de estar diante de uma turma que, embora fisicamente presente, parece ter decolado, deixando o professor falando sozinho.

A montagem transforma essa realidade em matéria-prima para o humor, reunindo histórias sobre alunos permanentemente distraídos, trabalhos não entregues e justificativas tão criativas quanto improváveis.

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A sala de aula vira comédia

Com duração de 80 minutos, Alunos em Modo Avião percorre diferentes situações vivenciadas por professores, estudantes e familiares. O espetáculo encontra graça nos chamados perrengues pedagógicos, mas também abre espaço para uma reflexão leve sobre os desafios enfrentados atualmente por quem ensina e por quem aprende.

A identificação com o público é um dos principais elementos do trabalho de Diogo Almeida. Em vez de observar o universo educacional de fora, o humorista constrói seus textos a partir de experiências que conhece de perto. Sua passagem pela docência e pela coordenação pedagógica contribuiu para a criação de personagens, comportamentos e episódios facilmente reconhecidos por profissionais da educação.

Assim, as tensões da sala de aula são convertidas em uma espécie de terapia coletiva, na qual professores podem rir das próprias experiências, enquanto pais e alunos são convidados a enxergar, sob outro ponto de vista, alguns dos conflitos presentes na rotina escolar.

Além do conteúdo habitual do novo espetáculo, as apresentações realizadas ao longo de outubro foram concebidas especialmente para celebrar o Mês dos Professores e prometem surpresas ao público.

A realização nacional é da Plauz Produções, responsável pela agenda e pela produção dos espetáculos do humorista. A informação sobre a produção consta na divulgação oficial da temporada.

Do ambiente escolar aos grandes palcos

Formado em Rádio e TV e Jornalismo, com estudos em Gestão de Pessoas e pós-graduação em Administração, Diogo Almeida encontrou no humor uma maneira de reunir comunicação, educação e experiência profissional.

Antes de consolidar sua trajetória artística, Diogo atuou como professor de jovens e adolescentes e na coordenação pedagógica. O contato direto com estudantes, professores e famílias forneceu boa parte do repertório que, posteriormente, seria levado aos vídeos publicados nas redes sociais e aos espetáculos de stand-up.

Diogo iniciou sua trajetória no humor em Curitiba e venceu o primeiro Campeonato Paranaense de Stand-up. Depois disso, passou a se apresentar em algumas das principais casas de comédia do país. O universo escolar tornou-se sua marca artística, inicialmente com trabalhos como Vida de Professor e Vida de Professor II Segunda Chamada, além do especial Savana Pedagógica, até chegar ao atual Alunos em Modo Avião.

Nas plataformas digitais, seus conteúdos relacionados à educação acumulam mais de 100 milhões de visualizações. Já os espetáculos solos, entre eles as edições especiais dedicadas aos professores, reuniram mais de 200 mil espectadores em diferentes cidades brasileiras.

A projeção alcançada nos palcos e na internet também levou o humorista à televisão. Diogo apresentou o programa Turma da Escola, no Comedy Central, e participou de atrações comandadas por nomes como Faustão, Serginho Groisman e Rafinha Bastos.

Seu trabalho dialoga especialmente com os profissionais da educação porque não se limita a fazer piadas sobre professores e estudantes. O humor nasce da familiaridade com o ambiente escolar e da capacidade de reconhecer as contradições, afetos, dificuldades e situações inesperadas que fazem parte desse universo.

Em Belo Horizonte, o público terá três oportunidades de conferir a apresentação. Mais do que uma celebração do Mês dos Professores, Alunos em Modo Avião propõe um encontro entre humor e educação dois campos que, quando colocados em diálogo, podem ajudar a aliviar tensões, estimular reflexões e mostrar que até mesmo os desafios mais cansativos da rotina podem ganhar novos significados quando vistos com leveza.

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Serviço

Diogo Almeida Especial Mês dos Professores 2026

Espetáculo: Alunos em Modo Avião

Datas: 9 e 10 de outubro de 2026

Local: Sesc Palladium

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro Belo Horizonte

Horários:

Sexta-feira, 9 de outubro, às 21h30;

sábado, 10 de outubro, às 15h;

sábado, 10 de outubro, às 18h.

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: livre

Realização nacional: Plauz Produções

Ingressos: Sympla

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