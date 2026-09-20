Parque Estadual do Itacolomi ganha treino noturno e convida visitantes a explorar trilhas após o pôr do sol - (crédito: Uai Turismo)

Parque Estadual do Itacolomi ganha treino noturno e convida visitantes a explorar trilhas após o pôr do sol (Parque Estadual do Itacolomi, entre Ouro Preto e Mariana, terá pela primeira vez um treino noturno, com corrida e caminhada pelas trilhas da unidade de conservação. (Foto: Divulgação))

O Parque Estadual do Itacolomi, entre Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais, vai ganhar uma nova maneira de ser explorado. No dia 26 de setembro, o parque realiza pela primeira vez um treino noturno, atividade que combina corrida ou caminhada com a experiência de percorrer as trilhas depois do pôr do sol.

A concentração começa às 18h30, na portaria do parque, e a atividade está prevista para começar às 19h. O percurso terá aproximadamente 10 quilômetros, considerando ida e volta, e poderá ser feito tanto por quem prefere correr quanto por aqueles que desejam caminhar e observar o ambiente ao redor.

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A proposta também amplia as possibilidades de conhecer uma das áreas naturais mais importantes da região histórica de Minas. Com a chegada da noite, a percepção da paisagem muda: a iluminação natural desaparece, os sons da mata ficam mais evidentes e a experiência nas trilhas ganha características diferentes das visitas realizadas durante o dia.

Quando a luz do dia dá lugar à noite, trilhas e paisagens ganham novos contornos, sons e sensações, criando uma experiência de contato com a natureza diferente daquela vivenciada durante a visita convencional, explica Lucas Oliveira, gerente operacional do parque.

A corrida e caminhada de aproximadamente 10 quilômetros serão realizadas pela primeira vez à noite, no dia 26 de setembro, entre Ouro Preto e Mariana.

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O que levar para o treino noturno

Por se tratar de uma atividade realizada depois do anoitecer, alguns equipamentos são obrigatórios. Os participantes deverão levar lanterna de cabeça, além de água para hidratação e um kit básico de primeiros socorros.

O ingresso custa R$ 28,75 e pode ser adquirido pela loja oficial do Parque Estadual do Itacolomi.

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Um parque entre Ouro Preto e Mariana

Reaberto ao público em fevereiro de 2026 após um processo de revitalização da infraestrutura, o Parque Estadual do Itacolomi ocupa uma área de 5.971 hectares entre Ouro Preto e Mariana.

Criado em 1967, o parque protege áreas de Mata Atlântica e campos de altitude e tem como principal referência o Pico do Itacolomi, com 1.772 metros de altitude. A unidade também reúne patrimônios ligados à história de Minas Gerais, como a Fazenda São José do Manso e a Casa Bandeirista.

A localização faz do parque uma opção para quem visita as cidades históricas e pretende combinar o patrimônio cultural de Ouro Preto e Mariana com experiências ao ar livre.

O treino noturno surge, assim, como mais uma possibilidade de explorar esse território, desta vez, sob outra luz e com uma percepção diferente das trilhas e da paisagem.

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Serviço

Treino Noturno Parque Estadual do Itacolomi

Data: 26 de setembro de 2026

Concentração: 18h30

Início: 19h

Percurso: aproximadamente 10 km, ida e volta

Modalidades: corrida ou caminhada

Ingresso: R$ 28,75

Local: Portaria do Parque Estadual do Itacolomi

Equipamentos obrigatórios: lanterna de cabeça, hidratação e kit básico de primeiros socorros

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