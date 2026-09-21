Turismo industrial: quando a fábrica também conta a história de um lugar (Antigas estruturas industriais ajudam a preservar a memória da relação entre produção, território e crescimento urbano em Contagem. Contagem é um exemplo. A cidade cresceu tendo a indústria como parte fundamental de sua trajetória. (Foto: Evandro Parreiras))

Quantas vezes passamos diante de uma fábrica sem imaginar que, por trás daqueles muros, existe uma parte importante da história de uma cidade?

Quando falamos em turismo no Brasil, pensamos quase imediatamente em praias, cachoeiras, cidades históricas, gastronomia, festas e patrimônio cultural. Pouco lembramos, porém, de um patrimônio que está presente em boa parte do território brasileiro e que ajudou a transformar cidades, criar empregos, formar gerações e definir identidades: o patrimônio industrial.

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O Brasil possui uma das maiores e mais diversificadas estruturas industriais da América Latina, com forte concentração na região Sudeste e especial presença em São Paulo e Minas Gerais. Temos cidades cuja história está diretamente relacionada à mineração, à siderurgia, à indústria automobilística, à produção de alimentos, à tecnologia, à energia e a tantos outros setores. Temos empresas centenárias, processos produtivos que atravessaram gerações e trabalhadores que ajudaram a construir a história econômica e social do país.

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Mas quanto disso está sendo contado como experiência turística?

É justamente nesse ponto que o turismo industrial ganha importância. A proposta é simples, mas pode produzir experiências muito interessantes: abrir, de forma planejada e segura, as portas de empresas e unidades produtivas para que visitantes conheçam sua história, seus processos, suas tecnologias e os produtos que fazem parte do nosso cotidiano. Mais do que conhecer uma fábrica, trata-se de compreender como determinado produto é feito, quem está por trás daquele processo e por que aquela indústria se tornou importante para aquele território.

O Ministério do Turismo já reconhece esse potencial ao destacar o turismo industrial como uma oportunidade de aproximar o visitante dos processos de fabricação, desde a matéria-prima até o produto final. É uma experiência que combina conhecimento, curiosidade, tecnologia, memória e território.

E existe algo ainda mais interessante nessa proposta: aquilo que durante muito tempo foi visto apenas como atividade econômica pode também ser compreendido como patrimônio. Uma indústria não é apenas um prédio, uma máquina ou uma linha de produção. Ela pode carregar décadas de histórias, transformações tecnológicas, relações de trabalho e vínculos com a comunidade. Pode explicar por que um bairro surgiu, por que uma cidade cresceu em determinada direção ou por que determinadas profissões passaram a fazer parte da identidade local.

É por isso que o patrimônio industrial pode se transformar em um importante ativo turístico. Além de ampliar a oferta de atrativos, pode contribuir para a movimentação econômica e para a valorização das próprias empresas e de sua relação com o território.

E não precisamos olhar muito longe para encontrar exemplos. Países como França, Portugal, Japão e Estados Unidos já trabalham há décadas com experiências relacionadas ao patrimônio e ao turismo industrial. No Brasil, São Bernardo do Campo, em São Paulo, tornou-se uma das principais referências do segmento, desenvolvendo iniciativas de visitação a empresas e promovendo encontros e discussões sobre o tema.

A experiência mostra que uma visita industrial não precisa terminar quando o visitante sai da fábrica. Ele pode conhecer um restaurante, visitar outro atrativo, contratar um serviço, comprar um produto local ou permanecer mais tempo na cidade. É aí que o turismo deixa de ser apenas uma visita e passa a funcionar como uma cadeia.

Outro ponto chama atenção: o turismo industrial pode ajudar a enfrentar um dos desafios históricos do setor, a sazonalidade. Enquanto alguns segmentos dependem fortemente das condições climáticas ou de determinadas épocas do ano, uma visita a uma indústria pode acontecer em diferentes períodos, respeitando, evidentemente, a rotina produtiva e os protocolos de segurança de cada empresa.

E o público também é bastante diverso. Pode ser o estudante que quer entender na prática aquilo que aprende em sala de aula. O universitário interessado em tecnologia. O profissional que deseja conhecer outros processos produtivos. Uma família curiosa para descobrir como é fabricado um produto que faz parte do seu cotidiano. Um turista interessado na história econômica de uma cidade. Ou, simplesmente, um morador que quer conhecer melhor o lugar onde vive.

Para as empresas, também existem possibilidades. Uma visita organizada pode aproximar a indústria da comunidade, apresentar sua trajetória, fortalecer sua relação com o território e criar novas formas de comunicação com o público. Algumas experiências podem ainda envolver lojas, produtos, souvenirs e outros elementos capazes de ampliar a permanência e o consumo do visitante.

É claro que não significa transformar toda fábrica em atração turística. Existem questões de segurança, logística, propriedade intelectual, rotina produtiva e confidencialidade que precisam ser respeitadas. Cada empresa deve definir o que pode ser apresentado, quais áreas podem ser visitadas, quantas pessoas podem participar e em quais horários.

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Complexos industriais fazem parte da paisagem e da história econômica de diferentes regiões de Minas Gerais. (Foto: Evandro Parreiras)

O que precisamos discutir é outra coisa: por que ainda aproveitamos tão pouco esse patrimônio?

Minas Gerais tem uma oportunidade especialmente significativa. Nossa história está profundamente relacionada à atividade industrial. Da mineração à siderurgia, da indústria automobilística à produção de alimentos, da energia à tecnologia, existem histórias espalhadas por diferentes regiões do estado. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, essa relação é ainda mais evidente. A indústria ajudou a formar bairros, gerar fluxos, criar profissões e transformar municípios inteiros.

Contagem é um desses exemplos. A cidade cresceu tendo a indústria como parte fundamental de sua trajetória e ainda abriga empresas e espaços que ajudam a contar essa história. Quando pensamos no potencial turístico do município, portanto, não estamos falando apenas de novos atrativos. Estamos também falando de olhar para aquilo que já existe e compreender seu valor turístico.

Essa talvez seja uma das grandes provocações do turismo industrial: não precisamos necessariamente criar um novo patrimônio para oferecer uma nova experiência. Em muitos casos, precisamos aprender a enxergar de outra maneira o patrimônio que já temos.

O Brasil tem indústria, tem história, tem conhecimento, tem diversidade produtiva e tem empresas capazes de contar boas histórias. Também tem uma posição de destaque no cenário latino-americano, ao lado de países com forte tradição industrial, como México e Argentina.

O que ainda precisamos construir é a ponte entre essa força produtiva e o turismo.

Essa aproximação pode gerar novas experiências para os visitantes, novas possibilidades para as empresas e novas oportunidades de desenvolvimento para os destinos. Pode aproximar escola e indústria, memória e tecnologia, produção e turismo.

E talvez esteja justamente aí uma das próximas fronteiras do turismo brasileiro: descobrir que uma viagem não precisa levar o visitante apenas a uma praia, a uma cachoeira ou a um centro histórico.

Às vezes, a experiência turística pode estar atrás de um portão de fábrica. Porque por trás de uma máquina existe conhecimento. Por trás de um produto existe uma história. Por trás de uma indústria existe uma comunidade. E, muitas vezes, por trás de tudo isso está a própria história de uma cidade. Talvez seja hora de abrir essas portas.

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