Resorts do Grupo Vilarejo adotam novos nomes em fase de expansão (A unidade "Vilarejo Fazenda Resort" fica em Conservatória, a 150km da capital Rio de Janeiro (foto: divulgação))

Quem pesquisa os resorts do Grupo Vilarejo para a próxima viagem encontrará novidades na apresentação dos empreendimentos. As unidades passam a se chamar Vilarejo Fazenda Resort e Vilarejo Praia Resort, em uma atualização de marca que destaca as duas propostas de hospedagem e acompanha os planos de expansão da rede.

A nova identidade foi apresentada na última quinta-feira, 17 de setembro, durante um encontro no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Copacabana, no Rio de Janeiro. A ocasião também marcou o primeiro aniversário do Clube.V, programa de relacionamento com agências de viagens que comercializam estadias nos empreendimentos do grupo.

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Fazenda e praia na identidade dos resorts

As novas nomenclaturas colocam em evidência o perfil de cada empreendimento, facilitando a identificação das unidades por quem está planejando uma viagem. Ao mesmo tempo, aproximam os resorts sob a marca Grupo Vilarejo Hotéis e Resorts.

Desenvolvida pela consultoria Pistachio ao longo de um ano de entrevistas e análises, a reformulação tem como eixo o que a empresa chama de hospitalidade afetiva: uma proposta de acolhimento que valoriza os encontros e as experiências compartilhadas durante a estadia.

Segundo João Mello, CEO do Grupo Vilarejo, a mudança busca traduzir a identidade construída pela rede ao longo dos anos e preparar o negócio para uma nova etapa de crescimento. Respeitamos nossa história, mas seguimos olhando para o futuro e para os próximos passos da expansão do Grupo Vilarejo, afirmou.

A unidade “Vilarejo Praia Resort” fica em Rio das Ostras, a 172km do Rio (Foto: divulgação)

Agências de viagens conectam hóspedes aos resorts do Grupo Vilarejo

Além da nova identidade, o grupo apresentou os resultados do primeiro ano do Clube.V. O programa reuniu mais de 250 agências do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, das quais 22 foram premiadas.

Entre 1º de setembro de 2025 e 31 de agosto de 2026, as vendas realizadas por meio das agências cresceram quase 50%, segundo a Central de Reservas do Grupo Vilarejo. O resultado evidencia a participação desse canal na comercialização das hospedagens da rede.

Marcio Fillipy, diretor comercial e João Mello, CEO do Vilarejo entregam premiação às agências parceiras (Foto: divulgação)

As agências Clube de Viagens Moms, Carol Capra Viagens e Cantos do Mundo Turismo registraram os maiores faturamentos acumulados. Como reconhecimento, receberam uma experiência de viagem à Disney, com passagens aéreas, ingressos e hospedagem nas Casas Orlando Vilarejo, próximas aos parques temáticos.

Novo ciclo do Clube.V inclui cruzeiro Disney

A edição 2026/2027 mantém as quatro categorias do programa: Vibrante, Valoroso, Virtuoso e Visionários, com premiações destinadas às agências participantes conforme seu desempenho. Entre os prêmios previstos estão hospedagens nos empreendimentos da rede, descontos nas lojas do grupo, estadia na Casa Orlando Vilarejo com passagens aéreas para dois adultos e um cruzeiro Disney de três noites com pensão completa. A apuração segue até 30 de agosto de 2027.

A iniciativa acompanha a atualização das marcas dos resorts e os planos de crescimento do Grupo Vilarejo, com as agências de viagens como parte da conexão entre os empreendimentos e seus futuros hóspedes.

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