Terceiro encontro da Hotelaria Pocket acontece nesta semana (Montes Claros/ Junho 2026. (Foto: Divulgação))

A cidade de Congonhas, patrimônio mundial da UNESCO e que orgulhosamente ostenta a arte de Aleijadinho em sua obra prima, Os Doze Profetas, esculpidos em pedra-sabão entre outras maravilhas da a Arte Barroca receberá esta semana a terceira edição do Encontro da Hotelaria em sua versão Pocket.

Promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), em parceria com a Secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal de Congonhas, o Encontro da Hotelaria Pocket Edição Profetas, conta com o apoio do IGR Circuito do Ouro, da FECITUR e do Grupo Gestores da Hotelaria (GGH), além do patrocínio da CNC.

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A iniciativa que replica o sucesso das duas primeiras edições realizadas, em Passos e Montes Claros, integrando assim a agenda itinerante da FBHA, que percorre diferentes regiões de Minas Gerais com o propósito de aproximar empresários, profissionais, entidades e poder público para discutir os desafios e as oportunidades do setor estimulando a presença de todos os atores da cadeia produtiva do turismo não só na cidade que sedia o evento mas também os municípios vizinhos e área sua de influência.

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Congonhas: Entre a mata atlântica e o cerrado

Congonhas situada em uma zona de transição entre a mata Atlântica e o Cerrado faz parte do Quadrilátero Ferrífero das Minas Gerais e está a 83 kms. de distância da Capital Belo Horizonte. Seu povoamento se iniciou por volta de 1700 quando a mineração do ouro se espalhava pela região central de Minas. Com o declínio das lavras de ouro a região iniciou atividade ferrífera quando em 1812 foi inaugurada a primeira siderúrgica brasileira apta a produção industrial. Com aproximadamente 60 mil habitantes atualmente oferece ótimas opções para hospedagem para receber seus muitos turistas que desejam conhecer suas maravilhas arquitetônicas, gastronomia e artesanatos ou ainda aqueles que vem trabalhar nas muitas empresas ligadas a mineração e agricultura. Entre os destaques da hotelaria local está o H2 Congonhas que com absoluta certeza é o marco de transformação da hotelaria na cidade. Sua arquitetura moderna, sustentável e funcional além de seus 165 apartamentos e amplos salões de eventos são um convite para deixar-se surpreender enquanto visita-se o destino à trabalho ou a lazer.

Para Marcos Valério Rocha, Coordenador Regional da FBHA em Minas Gerais e organizador do encontro, O objetivo desse projeto é reunir lideranças, empresários e profissionais em torno de discussões relevantes para o setor, promover a troca de experiências e gerar oportunidades que contribuam efetivamente para o crescimento econômico das regiões. A evolução da hotelaria, da gastronomia e do turismo depende cada vez mais da colaboração entre empresas, entidades e profissionais.

Como curador do evento desde sua edição inaugural em Passos em abril, e na sequência em Montes Claros no mês de junho, considero marcante a promoção de interações vitais junto aos trades locais. É notório o quanto os participantes aproveitam a oportunidade de ouvir grandes nomes do segmento e absorverem as mais novas tendências de mercado.

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Programação do evento

A Subsecretária Estadual de Turismo de Minas Gerais, Patrícia Moreira discorrerá sobre o programa Minas Hospeda, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG). A iniciativa integra o programa Minas Essencial e tem como objetivo transformar a hospitalidade mineira em uma política pública voltada à organização, promoção e valorização dos meios de hospedagem em todas as regiões do estado, fortalecendo a rede hoteleira, ampliando a visibilidade dos empreendimentos e consolidando Minas Gerais como referência nacional em acolhimento e experiência turística.

Entre os destaques da programação está a palestra Gestor 5.0: Liderança Focada na Gestão de Equipes Multifuncionais, ministrada por mim, diretor da MVS Consultoria Hoteleira e coordenador do Grupo Gestores da Hotelaria (GGH). Neste conteúdo abordarei as novas competências exigidas das lideranças, estratégias para o desenvolvimento de equipes de alta performance e a necessidade de adaptação dos modelos de gestão diante das constantes transformações do mercado.

Seguindo a programação, a excelente palestra Ações Práticas para Hotéis, Pousadas e Empreendimentos Familiares: O que Fazer com Pouca Estrutura e Recursos será conduzida pelo amigo e parceiro de muitas empreitadas, Luiz Neves de Souza, doutorando em Administração, com pesquisa em Gestão de Recursos Humanos e Tecnologias na Hotelaria, mestre em Turismo e Meio Ambiente e especialista em Gestão de Empreendimentos Turísticos. Com mais de 30 anos de experiência, atuou no Sesc e Senac Minas e no Centro Universitário Newton Paiva, foi Secretário Municipal de Turismo de Sabará e possui ampla experiência em gestão hoteleira, qualificação profissional e projetos turísticos, incluindo capacitações internacionais nos Estados Unidos, Portugal e Espanha.

Outro tema escolhido para compor o card de palestras do evento foi Os desafios de Formar, Atrair e Desenvolver Novos Talentos para a Hotelaria e Gastronomia, com Kleber Colomarte, administrador de empresas com mais de 25 anos de experiência em organizações nacionais e multinacionais, superintendente do CIEE/MG e referência na inserção de jovens no mercado de trabalho e no desenvolvimento de pessoas e lideranças.

Encerrando este dia repleto de conteúdo e muito networking, o organizador do evento Marcos Valério Rocha apresentará o tema A Importância do Associativismo e Sindicalismo para o Desenvolvimento do Turismo, conteúdo de suma relevância que visa fomentar o espírito coletivo como mola mestra no impulsionamento das ações públicas e privadas em prol do desenvolvimento econômico e social não só em Minas Gerais, mas em todo país.

O Encontro Hotelaria movimenta o mercado com discussões essenciais sobre o desenvolvimento econômico do turismo, gestão e novos serviços na hospitalidade. (Foto: Divulgação)

Caráter técnico e estratégico do encontro

A presença de especialistas e representantes do poder público reforça o caráter técnico e estratégico do encontro, promovendo a aproximação entre conhecimento, gestão, inovação e políticas públicas. Além do ambiente de negócios, o evento destaca a contribuição do setor para a economia local, considerando sua capacidade de gerar empregos, impulsionar cadeias produtivas, estimular investimentos e ampliar a atratividade dos destinos. Com a mensagem norteadora O setor se fortalece quando empresários se conectam, a iniciativa reúne profissionais, instituições e lideranças que atuam diretamente na construção de um ambiente mais competitivo para o turismo mineiro.

A programação também contemplará temas que estão no centro das discussões atuais do setor, entre eles a jornada de trabalho 6×1 e 5×2, os impactos da NR-1, a FNRH Digital e a Diária de 24 horas, assuntos que envolvem diretamente a gestão, a operação e a competitividade dos empreendimentos de hospedagem. Além do ambiente voltado ao conhecimento e aos negócios, o encontro pretende destacar a importância dessas atividades para a economia local e regional, considerando sua capacidade de gerar empregos, movimentar fornecedores, estimular investimentos, fortalecer os empreendimentos e ampliar a atratividade dos destinos turísticos.

O setor se fortalece quando empresários se conectam. Esta é a mensagem que norteia a iniciativa, que busca aproximar profissionais, empresas, instituições e lideranças que atuam diretamente na construção de um ambiente mais competitivo, integrado e preparado para os novos desafios do turismo.

Serviço

Evento: Encontro da Hotelaria Pocket Edição Profetas Data: 24 de setembro Horário: 9h às 13h Local: Centro Cultural da Romaria Congonhas/MG Inscrições: www.encontrohotel.com.br

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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