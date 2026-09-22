Novas regras da Anac pode deixar passageiro até 1 ano sem voar; veja impactos no turismo - (crédito: Uai Turismo)

Novas regras da Anac pode deixar passageiro até 1 ano sem voar; veja impactos no turismo (Casos de indisciplina dentro de aeronaves podem resultar em multa e, nas situações mais graves, suspensão do acesso a voos domésticos. (Foto: IA) )

Viajar de avião no Brasil ficou sujeito as novas regras da Anac para quem comete atos de indisciplina. Desde segunda-feira (14), está em vigor a Resolução nº 800/2026 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que prevê multa de R$ 17,5 mil e, nos casos considerados gravíssimos, suspensão do acesso ao transporte aéreo regular doméstico por seis ou 12 meses.

A medida cria ainda um sistema de compartilhamento de informações entre as companhias aéreas. Assim, quando houver uma suspensão, a restrição não fica limitada à empresa em que ocorreu o episódio.

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Entre as situações que podem resultar em suspensão estão violência contra tripulantes, atos contra a dignidade sexual, tentativa de acesso não autorizado à cabine de comando, porte ou manuseio de armas ou explosivos e tentativa ilegal de tomar o controle da aeronave.

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O que muda para quem viaja?

A nova regra não significa que qualquer discussão dentro de um avião resulte em multa ou suspensão. A resolução estabelece diferentes níveis de indisciplina, e as penalidades mais severas são destinadas às condutas classificadas como graves ou gravíssimas.

Nos casos mais sérios, além da multa, a suspensão pode impedir a emissão de bilhetes, o check-in e o embarque em voos domésticos durante o período determinado.

O passageiro também tem direito a ser comunicado sobre a punição e a apresentar defesa.

Orientações da tripulação fazem parte dos procedimentos de segurança durante o voo e devem ser respeitadas pelos passageiros. (Foto: Divulgação)

Impacto no turismo brasileiro

A mudança ultrapassa a relação entre passageiro e companhia aérea. Um episódio de indisciplina pode provocar retirada de passageiros, acionamento das autoridades e alterações na operação de um voo, com reflexos para outros viajantes.

Para o turismo nacional, regras mais claras podem representar uma tentativa de reduzir situações que provocam atrasos e interferem na experiência de quem viaja a lazer.

Isso ganha importância em períodos de maior movimento, como férias, feriados prolongados e grandes eventos, quando aeroportos e voos operam com maior demanda.

Em 2025, foram registrados 1.764 casos de indisciplina de passageiros, contra 1.061 em 2024, segundo dados divulgados pelo setor aéreo.

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E nas viagens internacionais?

A suspensão estabelecida pela resolução se refere ao transporte aéreo regular doméstico. Portanto, a regra brasileira não significa, por si só, uma proibição de viajar para outros países.

Mas existe um impacto possível para quem faz uma viagem internacional com conexão ou trecho doméstico no Brasil.

Um passageiro suspenso, por exemplo, poderá ter problemas para realizar um trecho nacional necessário para chegar ou retornar de um aeroporto que faça parte de seu roteiro internacional.

Por isso, a nova regulamentação também entra no radar do turismo internacional, especialmente para roteiros que combinam voos domésticos e internacionais.

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Uma tendência que vai além do Brasil

A preocupação com passageiros indisciplinados não é exclusiva da aviação brasileira. Companhias aéreas e autoridades de diferentes países adotam mecanismos para lidar com comportamentos que possam comprometer a segurança dos voos.

A novidade brasileira está na criação de um mecanismo nacional de compartilhamento de informações entre as companhias para cumprir as suspensões determinadas pela regulamentação.

Para quem viaja, a mensagem é simples: uma viagem de avião não envolve apenas a compra da passagem e o embarque. O comportamento do passageiro também pode ter consequências administrativas e afetar sua capacidade de utilizar o transporte aéreo doméstico.

Tumultos, atrasos e problemas operacionais nos aeroportos podem afetar a experiência de milhares de passageiros durante uma viagem. (Foto: Divulgação)

Turismo começa antes do destino

A nova regra coloca segurança e convivência entre os passageiros no centro da experiência de viajar.

Para o turista, isso significa que respeitar as orientações da tripulação e as normas de segurança deixa de ser apenas uma questão de boa convivência. Em determinadas situações, uma atitude individual pode resultar em multa de R$ 17,5 mil e até um ano de suspensão dos voos domésticos.

No fim das contas, chegar ao destino também depende de respeitar o caminho até ele.

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