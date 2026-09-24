Organic Festival Trancoso reúne gastronomia, cultura e turismo consciente na Bahia (O Quadrado de Trancoso durante o Organic Festival. (Foto: Nico Ferri) )

Trancoso, no sul da Bahia, volta a ser ponto de encontro entre gastronomia, cultura, natureza e turismo consciente. De 23 a 27 de setembro, o vilarejo recebe a sétima edição do Organic Festival Trancoso, que reúne 54 convidados em uma programação com almoços, jantares, trilhas, oficinas, palestras, debates e apresentações musicais.

Ao todo, são 27 atividades distribuídas ao longo de cinco dias. Dessas, 16 são gratuitas, incluindo palestras e debates, o tradicional piquenique no Quadrado Histórico, o caruru de domingo e o luau de encerramento.

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A programação também marca a presença de nomes internacionais. Entre os estreantes estão a chef peruana Pía León, do restaurante Kjolle, em Lima, e o colombiano Jaime Rodríguez, do Celelê, em Cartagena. A cozinheira brasileira Ieda de Matos, conhecida pelo trabalho de valorização dos ingredientes e sabores do sertão baiano, também participa pela primeira vez.

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Gastronomia como ponto de encontro

A comida é um dos principais fios condutores do festival. Chefs convidados cozinham em parceria com restaurantes e hotéis de Trancoso, criando encontros que aproximam diferentes cozinhas, ingredientes e territórios.

A abertura, na quarta-feira (23), terá jantar assinado por Nello Cassese, do Copacabana Palace, na Casa La Torre.

Na quinta-feira (24), a programação gastronômica inclui o Almoço do Futuro, comandado por Gabriela Barretto, do Futuro Refeitório, na UXUA Roça. À noite, o colombiano Jaime Rodríguez participa de uma noite de gastronomia e música latina no Almar.

A sexta-feira (25) concentra uma série de experiências, entre elas o almoço Clássicos do Mar, com José Solon, do Gero, e Vagner Souza, do Fasano Trancoso. À noite, a chef Roberta Sudbrack, madrinha do festival desde a primeira edição, assina o Jantar da Madrinha no UXUA Maré.

Já no sábado (26), o destaque é o piquenique de chefs, produtores e moradores no Quadrado Histórico, a partir das 15h. O encontro é aberto ao público e gratuito e se tornou um dos momentos mais tradicionais do festival.

No domingo (27), a programação gastronômica inclui um caruru tradicional preparado por Lídia Sá, da Lina Cozinha. O almoço será gratuito e aberto ao público.

Outro ponto de encontro acontece todas as noites no São João Batista, onde chefs convidados preparam pizzas especiais para o festival.

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Pía León estreia em Trancoso

Uma das atrações internacionais desta edição é a chef peruana Pía León, do Kjolle, em Lima. Ela participa, na sexta-feira, da conversa Natureza & Território: materiais em evolução, ao lado de Joana Munné.

O encontro propõe uma reflexão sobre ingredientes, biodiversidade e a relação entre paisagem e criação, aproximando gastronomia e território.

Também estreia o colombiano Jaime Rodríguez, do Celelê, restaurante de Cartagena dedicado à pesquisa da cozinha do Caribe colombiano. Ele participa da programação gastronômica de quinta-feira.

Entre os nomes brasileiros que chegam pela primeira vez ao festival estão ainda Ieda de Matos, Fernando Bouzan, Nello Cassese, José Solon, Rafa Brito, Kaywa Hilton, Lídia Sá e Vittorio Avery.

Turismo, natureza e território

Além da gastronomia, o festival mantém uma programação dedicada às relações entre turismo, conservação ambiental, produção de alimentos e comunidades locais.

A Conservação Internacional (CI-Brasil) participa pelo sexto ano consecutivo e responde pela curadoria socioambiental. Entre os temas dos encontros estão turismo regenerativo, conservação das florestas, pesca, biodiversidade, abelhas nativas, etnobotânica e valorização dos povos originários.

Na quinta-feira, a Casa Conservação Internacional recebe a mesa Turismo que Regenera. Já na sexta, a programação inclui encontros como Pesca: Oceano Vivo, Da Paisagem ao Prato e O Futuro que Escolhemos Florescer.

Também está prevista uma trilha botânica pela RPPN Rio do Brasil, na sexta-feira, conduzida por Jorge Ferreira e Peu Lage.

Conservacao Internacional atua fortalecendo a protecao de areas costeiras e marinhas na regiao. (Foto: Nico Ferri)

Música encerra programação à beira-mar

A música também ocupa espaço na programação.

O encerramento, no domingo (27), acontece no UXUA Praia Bar, a partir das 18h, com o luau que reúne a cozinha de Ieda de Matos, apresentações dos DJs e um pocket show da cantora Céu.

O encontro será aberto, gratuito e sem necessidade de inscrição. O festival também terá a participação do curador musical Millos Kaiser, além dos DJs Gabto, Gui Scott e Carlim.

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Um festival que aproxima moradores e viajantes

Criado em 2017 por Charles Piriou e pelo hotel UXUA, o Organic Festival teve sua primeira edição em 2018 e nasceu com a proposta de aproximar gastronomia, cultura e turismo de questões relacionadas à sustentabilidade e à conservação do território.

A edição de 2026 amplia essa proposta ao reunir profissionais de diferentes áreas e incentivar o encontro entre moradores, trabalhadores do turismo, produtores, chefs e visitantes.

Para quem estiver em Trancoso durante o período do evento, parte importante da programação pode ser acompanhada gratuitamente. O festival mantém 13 palestras, aulas e debates com acesso livre, além de atividades abertas como o piquenique, o caruru e o luau.

Em 2027, o projeto completa dez anos. Até lá, Trancoso segue como cenário para uma experiência que coloca a gastronomia em diálogo com a cultura, a natureza e os diferentes modos de compreender um destino turístico.

Serviço

Organic Festival Trancoso 7ª edição

Quando: 23 a 27 de setembro de 2026

Onde: Trancoso, Porto Seguro (BA)

Programação: gastronomia, trilhas, palestras, debates, oficinas e música

Atividades gratuitas: 16, incluindo palestras, piquenique no Quadrado, caruru e luau

Informações e inscrições: Instagram @organic.festival

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