Música, montanhismo e natureza se encontram no Parque das Andorinhas em Minas Gerais (Grupo Deitando o Cabelo convida Eliz Barbosa. (Foto: divulgacao) )

Programação gratuita reúne atividades esportivas, jazz brasileiro, choro e corais no encerramento da Temporada de Montanhismo e na sexta etapa do Andorinha Cultural, dias 26 e 27 de setembro, em Ouro Preto.

Quem procura uma programação diferente para o fim de semana encontrará, no Parque Natural Municipal das Andorinhas, uma combinação especial de esporte, música, cultura e contato com a natureza. Nos dias 26 e 27 de setembro, um dos principais patrimônios naturais de Ouro Preto recebe o encerramento da Temporada de Montanhismo 2026 e a sexta etapa do projeto Arte e Cultura no Parque das Andorinhas, o Andorinha Cultural.

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Com acesso gratuito, a programação reúne atividades esportivas ao ar livre, oficinas para crianças, apresentações de jazz brasileiro e choro, além do Canto das Andorinhas, encontro que reunirá corais de Ouro Preto, Mariana e Itabirito.

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Esporte, aprendizado e consciência ambiental

No sábado, dia 26, as atividades começam às 8h, com uma palestra de Gustavo Athayde sobre segurança em práticas ao ar livre. A partir das 9h, o público poderá participar de experiências de escalada esportiva, waterline, corrida em trilhas e trekking.

As modalidades integram o encerramento da Temporada de Montanhismo e foram planejadas também como atividades de iniciação. Dessa forma, os participantes poderão conhecer técnicas, receber orientações de segurança e experimentar, na prática, diferentes atividades de montanha.

As crianças também terão um espaço especial na programação. A partir das 10h, serão realizadas oficinas que aproximam arte e meio ambiente, estimulando a criatividade e a percepção sobre a importância da preservação da natureza.

Jazz brasileiro e choro ocupam o parque

Às 11h, a música toma conta do Parque das Andorinhas com a apresentação do Maritaca Trio, formado por Fábio Pádua, André Pelisser e Pedro de Grammont. O grupo apresenta uma sonoridade marcada pelo jazz brasileiro, pela improvisação e pelo diálogo entre diferentes referências da música instrumental.

Às 13h, o Grupo de Choro Deitando o Cabelo recebe Eliz Barbosa para uma apresentação dedicada a um dos gêneros mais importantes e representativos da música brasileira.

Ao levar essas linguagens musicais para um ambiente natural, o Andorinha Cultural amplia as possibilidades de convivência no parque e aproxima o público da produção artística regional.

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Encontro de corais reúne cidades e gerações

No domingo, dia 27, a programação começa às 8h, com a prática de highline. A partir das 9h, o destaque será o Encontro de Corais do programa Canto das Andorinhas.

Participam o grupo Descendo a Ladeira, de Itabirito; o Coral Recriavida, de Mariana; o Coral Vozes de Vila Rica, de Ouro Preto; e o Coral Polos Canarinhos, de Itabirito.

Uma das principais características do encontro será a integração entre diferentes gerações. Crianças, adolescentes, adultos e idosos estarão reunidos em torno do canto coletivo, demonstrando como a música pode promover convivência, pertencimento e troca de experiências.

O Canto das Andorinhas busca estimular a circulação dos grupos da região, promover intercâmbios e ampliar o acesso do público à música coral.

Para Gilson Martins, idealizador e coordenador do Andorinha Cultural, essa diversidade faz parte da essência do projeto.

Teremos um encontro muito bonito entre gerações e cidades. O canto coral tem essa capacidade de reunir pessoas, estimular a convivência e mostrar que a cultura pode acompanhar todas as fases da vida. Ao mesmo tempo, teremos música instrumental, choro e atividades esportivas. É justamente essa mistura que buscamos no Andorinha Cultural: fazer do parque um lugar de encontro entre pessoas, cultura, esporte e natureza.

Um parque para ser vivido e preservado

A realização simultânea da programação cultural e do encerramento da Temporada de Montanhismo amplia as formas de ocupação e vivência do Parque Natural Municipal das Andorinhas.

Ao longo do fim de semana, o público poderá acompanhar apresentações artísticas, conhecer grupos culturais da região e participar de experiências esportivas em contato direto com a natureza. Essa convivência também contribui para despertar o cuidado com o parque e a compreensão de que desfrutar um patrimônio natural pressupõe respeitá-lo e preservá-lo.

O projeto Arte e Cultura no Parque das Andorinhas, o Andorinha Cultural tem patrocínio master da Vale, gestão da Holofote Cultural e coprodução do Parque das Andorinhas. A realização é da Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Fundação Gorceix e do Ministério da Cultura. A programação da sexta etapa também integra o encerramento da Temporada de Montanhismo 2026.

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Cultura, responsabilidade social e compromisso com os territórios

A participação da iniciativa privada no financiamento da cultura brasileira é especialmente relevante quando ultrapassa a simples associação de uma marca a um evento e se transforma em compromisso efetivo com as pessoas e os territórios. Ao apoiar projetos culturais, as empresas contribuem para ampliar o acesso à arte, preservar identidades, movimentar a economia criativa e fortalecer vínculos comunitários.

Esse compromisso ganha ainda mais importância nos municípios e nas comunidades diretamente relacionados às atividades empresariais. Cultura, meio ambiente e desenvolvimento social não devem ser compreendidos como áreas isoladas, mas como dimensões complementares de uma atuação sustentável. Empresas comprometidas com a responsabilidade social precisam reconhecer que o cuidado com seus territórios de entorno também passa pelo incentivo às manifestações culturais, pela valorização dos artistas e pela criação de oportunidades para que as comunidades ocupem, conheçam e preservem seus espaços.

Nesse contexto, o apoio da Vale ao Andorinha Cultural ajuda a viabilizar uma programação gratuita que reúne arte, esporte, educação ambiental e convivência comunitária em um dos principais patrimônios naturais de Ouro Preto.

Desde 2020, o Instituto Cultural Vale já apoiou mais de mil projetos em 24 estados e no Distrito Federal, alcançando as cinco regiões do país. Os investimentos somam mais de R$ 1,2 bilhão, entre recursos próprios da empresa e recursos viabilizados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.

Essa atuação inclui uma rede de espaços culturais com visitação gratuita e vocações próprias: o Memorial Minas Gerais Vale, em Minas Gerais; o Museu Vale, no Espírito Santo; o Centro Cultural Vale Maranhão, no Maranhão; e a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Pará. Juntos, esses espaços recebem mais de 400 mil visitantes por ano.

O Programa Vale Música também atende mais de mil alunos, ampliando o contato de crianças e jovens com a formação musical. São iniciativas que demonstram como as parcerias entre empresas, poder público, produtores culturais e comunidades podem colaborar para tornar a cultura mais acessível, plural e presente na vida cotidiana.

Mais informações sobre as iniciativas estão disponíveis em institutoculturalvale.org.

Programe-se e até a próxima!

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