Viagens multigeracionais ganham espaço e mudam a forma de planejar as férias em família

De crianças pequenas aos avós, reunir diferentes gerações em uma mesma viagem exige destinos capazes de combinar aventura, descanso e experiências compartilhadas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Viajar com os filhos já exige conciliar interesses. Quando avós, pais, adolescentes e crianças dividem as mesmas férias, o desafio aumenta e tem nome: são as viagens multigeracionais. E como encontrar um destino que funcione para diferentes idades, ritmos e expectativas sem transformar a viagem em uma sucessão de concessões?
Fique por dentro das notícias que importam para você!
É justamente essa equação que vem colocando as viagens multigeracionais no radar da indústria do turismo. Cruzeiros, resorts e destinos começam a pensar suas experiências para grupos em que diferentes gerações querem estar juntas sem necessariamente fazer tudo juntas o tempo inteiro.
A transformação de Great Stirrup Cay, ilha privativa da Norwegian Cruise Line nas Bahamas, é um exemplo dessa estratégia. Com aproximadamente 109 hectares, o destino acaba de ganhar o Great Tides Waterpark, parque aquático de quase 24.300 m².
Antes mesmo da inauguração do parque, Great Stirrup Cay já havia ganhado uma nova área de piscinas de 5.600 m², além de cabanas, uma área aquática infantil, um espaço exclusivo para adultos, um novo centro de boas-vindas e um sistema de transporte interno. Um novo píer também passou a permitir que os navios atraquem diretamente na ilha.
Uma ilha, várias maneiras de passar o dia
Há também atrações pensadas para serem compartilhadas. No Cliffside Cove, o The Great Slide permite que até quatro pessoas façam a descida juntas, enquanto o Wandering River percorre mais de 240 metros e inclui um túnel imersivo e um bar aquático em suas margens.
Mas ninguém precisa entrar em um toboágua para aproveitar a ilha.
A Great Life Lagoon oferece uma extensa piscina, dois bares aquáticos, cabanas e espreguiçadeiras. Com 5.600 m², é maior do que duas piscinas olímpicas combinadas e foi projetada justamente para acomodar diferentes formas de aproveitar o mesmo espaço. Uma entrada em estilo praia leva à área aquática voltada às crianças, enquanto os adultos encontram dois bares dentro da piscina.
O Splash Harbor funciona como uma alternativa aquática para famílias. Adultos podem optar pelo Vibe Shore Club, exclusivo para maiores, enquanto o Silver Cove reúne vilas com ar-condicionado e spa. Praias, snorkel, stand-up paddle e tirolesa completam as possibilidades.
A gastronomia também acompanha essa variedade. O novo parque ganhou três food trucks: o Low Tide Smoke, dedicado ao churrasco defumado; o Catch of the Cay, com pratos de frutos do mar; e o Tidal Treats, especializado em sorvetes artesanais.
Na prática, os avós podem passar algumas horas na praia ou em uma cabana enquanto filhos e netos encaram os toboáguas. Depois, todos podem se reencontrar para almoçar, aproveitar a piscina ou descansar à beira-mar. É justamente essa possibilidade de alternar momentos juntos e experiências diferentes que torna o destino adequado a uma viagem multigeracional.
LEIA MAIS: Novas regras da Anac pode deixar passageiro até 1 ano sem voar; veja impactos no turismo
Menos filas também importam para famílias
Outro ponto importante para grupos que viajam com crianças e idosos é o tempo gasto esperando pelas atrações.
Embora o Great Tides tenha sido projetado para receber até 1.800 pessoas, a Norwegian informou durante apresentação à imprensa que inicialmente pretende limitar a entrada a cerca de 1.200 visitantes.
A estratégia busca preservar a experiência e reduzir filas. Durante o evento de apresentação, mais de mil pessoas utilizaram o espaço e os executivos destacaram justamente a capacidade de manter o fluxo das atrações sem longos períodos de espera.
LEIA MAIS: Powerball acumula e chega a R$ 1,5 bilhão: o que daria para fazer viajando pelo mundo
Quando o destino pesa na escolha do cruzeiro
A aposta da Norwegian mostra ainda como as ilhas privativas ganharam importância na disputa pelo viajante familiar.
Great Stirrup Cay não funciona apenas como cenário para algumas horas de praia. A companhia vem transformando seus aproximadamente 109 hectares em um destino capaz de ocupar um dia inteiro e atender públicos distintos. A abertura do Great Tides é considerada pela própria Norwegian um dos investimentos mais significativos já realizados na ilha.
A escala da transformação também aparece na operação. Em 2026, a Norwegian prevê receber mais de um milhão de hóspedes em Great Stirrup Cay, com 17 navios da companhia oferecendo itinerários com parada no destino.
E o objetivo vai além de agradar passageiros recorrentes.
Questionado durante a apresentação sobre o papel do parque na estratégia de crescimento da Norwegian na região e sua capacidade de conquistar pessoas que nunca haviam viajado com a companhia, John Chernesky, vice-presidente sênior e diretor de Vendas da Norwegian Cruise Line, afirmou que a expectativa é justamente alcançar novos públicos.
Não construímos o parque apenas para que nossos antigos hóspedes aproveitem. Trata-se também de ampliar nossa presença no mercado, afirmou.
Great Stirrup Cay pode ser visitada durante todo o ano. Há cruzeiros saindo sazonalmente de Nova York e Filadélfia, além de Miami, Tampa, Porto Canaveral e Jacksonville, na Flórida.
No fim, a lógica das viagens multigeracionais talvez seja menos sobre encontrar uma atividade que agrade igualmente a uma criança de cinco anos, seus pais e seus avós, tarefa quase impossível e mais sobre escolher um destino onde todos tenham liberdade para aproveitar o dia à própria maneira.
As férias continuam sendo em família. A diferença é que cada geração pode escolher como quer vivê-las.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo