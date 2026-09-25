Viagens multigeracionais ganham espaço e mudam a forma de planejar as férias em família - (crédito: Uai Turismo)

Viagens multigeracionais ganham espaço e mudam a forma de planejar as férias em família (Great Stirrup Cay oferece experiências que podem ser compartilhadas por famílias, sem que todos precisem seguir o mesmo ritmo durante o dia. (Foto: Divulgacão NCL))

De crianças pequenas aos avós, reunir diferentes gerações em uma mesma viagem exige destinos capazes de combinar aventura, descanso e experiências compartilhadas.

Viajar com os filhos já exige conciliar interesses. Quando avós, pais, adolescentes e crianças dividem as mesmas férias, o desafio aumenta e tem nome: são as viagens multigeracionais. E como encontrar um destino que funcione para diferentes idades, ritmos e expectativas sem transformar a viagem em uma sucessão de concessões?

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É justamente essa equação que vem colocando as viagens multigeracionais no radar da indústria do turismo. Cruzeiros, resorts e destinos começam a pensar suas experiências para grupos em que diferentes gerações querem estar juntas sem necessariamente fazer tudo juntas o tempo inteiro.

A transformação de Great Stirrup Cay, ilha privativa da Norwegian Cruise Line nas Bahamas, é um exemplo dessa estratégia. Com aproximadamente 109 hectares, o destino acaba de ganhar o Great Tides Waterpark, parque aquático de quase 24.300 m².

Antes mesmo da inauguração do parque, Great Stirrup Cay já havia ganhado uma nova área de piscinas de 5.600 m², além de cabanas, uma área aquática infantil, um espaço exclusivo para adultos, um novo centro de boas-vindas e um sistema de transporte interno. Um novo píer também passou a permitir que os navios atraquem diretamente na ilha.

Inauguração de Great Stirrup Cay, ilha privativa, que ganhou novas atrações de lazer para receber diferentes perfis de viajantes.(Foto: Divulgação NCL)







Cada elemento foi cuidadosamente pensado para criar um dia inesquecível na ilha para hóspedes de todas as idades, afirma Marc Kazlauskas, presidente da Norwegian Cruise Line. Segundo ele, a combinação das experiências permite às famílias aproveitar as férias da maneira que desejarem, encontrando opções tanto de aventura quanto de relaxamento.







Uma ilha, várias maneiras de passar o dia

Great Stirrup Cay, ilha privativa que reúne praias e atrações para diferentes um convite para conhecer as águas e paisagens do Caribe. (Foto: Divulgação NCL)





É justamente aí que o conceito de viagem multigeracional ganha forma. Uma família pode desembarcar junta pela manhã e, ao longo do dia, escolher experiências de acordo com a idade e os interesses de cada integrante.

Para crianças, o Splash Cay oferece mais de 836 m² de área de diversão, oito mini toboáguas, atrações interativas e um enorme balde capaz de despejar cerca de 1.135 litros de água de uma vez. Já quem procura adrenalina encontra na Tidal Tower uma estrutura de 52 metros de altura com oito toboáguas.







No Splash Cay, as crianças encontram diversão na água e um convite para aproveitar as férias em família nas Bahamas. (Foto: Divulgação NCL)

Há também atrações pensadas para serem compartilhadas. No Cliffside Cove, o The Great Slide permite que até quatro pessoas façam a descida juntas, enquanto o Wandering River percorre mais de 240 metros e inclui um túnel imersivo e um bar aquático em suas margens.



No The Great Slide, até quatro pessoas podem descer juntas, em uma aventura para curtir e compartilhar durante o dia em Great Stirrup Cay. (Foto: Divlgação NCL)

Mas ninguém precisa entrar em um toboágua para aproveitar a ilha.

A Great Life Lagoon oferece uma extensa piscina, dois bares aquáticos, cabanas e espreguiçadeiras. Com 5.600 m², é maior do que duas piscinas olímpicas combinadas e foi projetada justamente para acomodar diferentes formas de aproveitar o mesmo espaço. Uma entrada em estilo praia leva à área aquática voltada às crianças, enquanto os adultos encontram dois bares dentro da piscina.



O Splash Harbor funciona como uma alternativa aquática para famílias. Adultos podem optar pelo Vibe Shore Club, exclusivo para maiores, enquanto o Silver Cove reúne vilas com ar-condicionado e spa. Praias, snorkel, stand-up paddle e tirolesa completam as possibilidades.

A Great Life Lagoon combina piscina, cabanas e áreas de descanso em um cenário que convida a aproveitar o dia com calma em Great Stirrup Cay. (Divulgação NCL)

A gastronomia também acompanha essa variedade. O novo parque ganhou três food trucks: o Low Tide Smoke, dedicado ao churrasco defumado; o Catch of the Cay, com pratos de frutos do mar; e o Tidal Treats, especializado em sorvetes artesanais.

Na prática, os avós podem passar algumas horas na praia ou em uma cabana enquanto filhos e netos encaram os toboáguas. Depois, todos podem se reencontrar para almoçar, aproveitar a piscina ou descansar à beira-mar. É justamente essa possibilidade de alternar momentos juntos e experiências diferentes que torna o destino adequado a uma viagem multigeracional.

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Menos filas também importam para famílias

Outro ponto importante para grupos que viajam com crianças e idosos é o tempo gasto esperando pelas atrações.

Embora o Great Tides tenha sido projetado para receber até 1.800 pessoas, a Norwegian informou durante apresentação à imprensa que inicialmente pretende limitar a entrada a cerca de 1.200 visitantes.

A estratégia busca preservar a experiência e reduzir filas. Durante o evento de apresentação, mais de mil pessoas utilizaram o espaço e os executivos destacaram justamente a capacidade de manter o fluxo das atrações sem longos períodos de espera.

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Quando o destino pesa na escolha do cruzeiro

O navio da Norwegian Cruise Line atraca no píer de Great Stirrup Cay, ponto de chegada para quem desembarca na ilha e começa a explorar as paisagens das Bahamas. (Foto: Divulgação NCL)

A aposta da Norwegian mostra ainda como as ilhas privativas ganharam importância na disputa pelo viajante familiar.

Great Stirrup Cay não funciona apenas como cenário para algumas horas de praia. A companhia vem transformando seus aproximadamente 109 hectares em um destino capaz de ocupar um dia inteiro e atender públicos distintos. A abertura do Great Tides é considerada pela própria Norwegian um dos investimentos mais significativos já realizados na ilha.

A escala da transformação também aparece na operação. Em 2026, a Norwegian prevê receber mais de um milhão de hóspedes em Great Stirrup Cay, com 17 navios da companhia oferecendo itinerários com parada no destino.



E o objetivo vai além de agradar passageiros recorrentes.

Questionado durante a apresentação sobre o papel do parque na estratégia de crescimento da Norwegian na região e sua capacidade de conquistar pessoas que nunca haviam viajado com a companhia, John Chernesky, vice-presidente sênior e diretor de Vendas da Norwegian Cruise Line, afirmou que a expectativa é justamente alcançar novos públicos.

Não construímos o parque apenas para que nossos antigos hóspedes aproveitem. Trata-se também de ampliar nossa presença no mercado, afirmou.

Great Stirrup Cay pode ser visitada durante todo o ano. Há cruzeiros saindo sazonalmente de Nova York e Filadélfia, além de Miami, Tampa, Porto Canaveral e Jacksonville, na Flórida.

No fim, a lógica das viagens multigeracionais talvez seja menos sobre encontrar uma atividade que agrade igualmente a uma criança de cinco anos, seus pais e seus avós, tarefa quase impossível e mais sobre escolher um destino onde todos tenham liberdade para aproveitar o dia à própria maneira.

As férias continuam sendo em família. A diferença é que cada geração pode escolher como quer vivê-las.

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