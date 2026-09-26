Santuário do Caraça guarda primeira igreja neogótica do Brasil (Santuario do Caraca.(Foto: Miguel Andrade))

A Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens é uma das imagens mais marcantes de quem chega ao Santuário do Caraça, na Serra do Caraça, entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais. Construído entre 1876 e 1883, o templo é considerado pelo próprio Santuário o primeiro exemplar de arquitetura religiosa neogótica do Brasil.

Erguida para substituir a antiga ermida barroca fundada pelo Irmão Lourenço de Nossa Senhora em 1774, a igreja nasceu em um momento de expansão do Colégio do Caraça e da presença do Seminário Maior de Mariana no complexo. O projeto foi conduzido pelo padre francês Júlio Clavelin, superior da casa entre 1867 e 1885, seguindo referências do gótico francês. A construção começou em 1876 e o templo foi consagrado em 27 de maio de 1883.

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A obra utilizou materiais encontrados na própria região. A pedra-sabão veio das proximidades da Cascatona, o mármore das pedreiras próximas a Mariana e o quartzo da Serra do Caraça e arredores. No frontispício, aparecem o símbolo de São Francisco de Assis e as datas de 1775, referente à antiga ermida, e 1880, ano da colocação da imagem de Nossa Senhora das Graças.

A antiga ermida foi demolida para dar lugar ao novo templo, mas parte de seu patrimônio permaneceu. Dois altares laterais da construção original foram preservados e hoje podem ser vistos na entrada da igreja.

Primeira Igreja Neogotica do Brasil. (Foto: PBCM)

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Tesouros dentro da igreja

O interior guarda um conjunto de peças que ajuda a contar a história do Caraça. Entre elas estão os vitrais franceses, sendo que o central foi doado por Dom Pedro II durante sua visita ao Santuário, em 1881.

No altar principal está a imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens, trazida de Portugal em 1784. Já sob o altar das celebrações encontra-se o corpo de São Pio Mártir, considerado pelo Santuário o primeiro corpo de santo a chegar ao Brasil. A relíquia chegou ao Caraça em 1797 e é conservada revestida de cera, acompanhada de elementos como unhas, dentes e um cálice com areia e sangue.

Outro destaque é a pintura da Santa Ceia, realizada por Mestre Ataíde em 1828. O conjunto barroco inclui ainda dois altares e dois púlpitos atribuídos ao mestre mineiro. O órgão da igreja foi construído pelo padre Luís Gonzaga Boavida e inaugurado juntamente com o templo, em 1883.

A combinação entre arquitetura, arte e religiosidade faz da igreja um dos pontos centrais da visita ao Caraça. O próprio complexo reúne ainda o antigo prédio do Colégio, hoje Museu e Biblioteca, além das áreas de hospedagem e das trilhas que atravessam a reserva.

Quando o lobo-guará aparece

A experiência no Caraça não termina com a visita à igreja. Ao anoitecer, o adro do templo se transforma no ponto de observação do lobo-guará, uma das experiências mais conhecidas do Santuário.

A tradição começou em 1982, quando os religiosos perceberam que as lixeiras do complexo estavam sendo reviradas. A observação revelou a presença do lobo-guará, que passou a se aproximar do adro. Desde então, a chamada Hora do Lobo tornou-se uma atividade de educação ambiental e observação da espécie.

O Santuário ressalta, porém, que não existe horário garantido para a aparição. O momento de espera começa por volta das 19h30, mas o animal tem comportamento livre e pode ou não aparecer.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo da América do Sul e tem hábitos predominantemente noturnos. No Caraça, a presença da espécie também se tornou uma oportunidade de aproximar visitantes da conservação da fauna e da importância da preservação ambiental.

Lobo-guará se aproxima da igreja do Santuário do Caraça ao anoitecer, para a alegria de quem espera pelo encontro. (Foto: Divulgação)

História e natureza na Serra do Caraça

O conjunto arquitetônico e a reserva natural fazem do Caraça um destino que combina patrimônio, religiosidade e natureza. A área está inserida em uma região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado e reúne campos rupestres, nascentes, cachoeiras e uma expressiva diversidade de fauna.

Segundo dados divulgados pelo Santuário, a região registra 386 espécies de aves, 42 de répteis, 12 de peixes e 76 de mamíferos. A Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário do Caraça integra ainda as Reservas da Biosfera da Serra do Espinhaço Sul e da Mata Atlântica.

O Caraça também faz parte do conjunto de atrativos associados à Estrada Real e é reconhecido por seu patrimônio histórico, arquitetônico, religioso e ambiental.

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Serviço

Endereço: Estrada do Caraça, km 9, entre Catas Altas e Santa Bárbara, MG.

O acesso pode ser feito pelas rodovias BR-381 e MG-436. Também é possível chegar de trem pela Estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais.

Entrada: consulte os valores e condições atualizados diretamente com o Santuário antes da viagem.

Hospedagem e informações: Santuário do Caraça

Reservas: centraldereservas@santuariodocaraca.com.br

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