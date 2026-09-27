Por que as companhias de cruzeiro estão investindo tanto em destinos exclusivos

De ilhas privativas a grandes complexos exclusivos, companhias ampliam investimentos em atrações em terra e transformam o destino em parte da decisão de compra de um cruzeiro
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Durante décadas, escolher um cruzeiro significava comparar navios, cabines, preços e os portos incluídos no roteiro. Uma nova variável, porém, ganha importância nessa decisão: o que a própria companhia oferece quando o passageiro desembarca. Nesse sentido, ilhas privativas e destinos exclusivos vêm recebendo investimentos e se transformando em extensões da experiência oferecida a bordo.
Parques aquáticos, grandes piscinas, praias exclusivas para adultos, cabanas, restaurantes e áreas para famílias ajudam a criar atrações que o passageiro só encontra viajando com determinadas companhias. Afinal, elas ampliaram a experiência de realizar um cruzeiro.
A transformação pode ser observada em Great Stirrup Cay, ilha privativa da Norwegian Cruise Line nas Bahamas. A inauguração do Great Tides Waterpark em agosto de 2026 adicionou um parque aquático de quase 24.300 m² à estrutura que já reúne praias, piscinas, cabanas e espaços destinados a diferentes perfis de viajantes.
Mas o movimento está longe de ser exclusivo da Norwegian. Royal Caribbean, Carnival, MSC Cruises, Disney Cruise Line, Holland America Line e Princess Cruises também operam ou investem em destinos próprios ou exclusivos, muitos deles concentrados nas Bahamas.
Quando a ilha deixa de ser apenas uma parada
Para John Chernesky, vice-presidente sênior e diretor de vendas da Norwegian Cruise Line, o papel desses destinos mudou significativamente nas últimas décadas.
Durante o painel de apresentação do Great Tides, o executivo lembrou que, quando começou a trabalhar no setor de cruzeiros, há mais de 30 anos, as ilhas privativas já existiam, mas não ocupavam uma posição central na experiência de viagem. Hoje, segundo ele, tornaram-se muito importantes.
Great Stirrup Cay ajuda a mostrar essa evolução. Em vez de funcionar apenas como uma praia onde os passageiros passam algumas horas, a ilha oferece possibilidades diferentes para o mesmo dia: parque aquático, piscina com bares dentro d’água, área exclusiva para adultos, cabanas, esportes aquáticos e espaços para quem prefere simplesmente permanecer na praia.
A mesma transformação pode ser observada em outros destinos. A Royal Caribbean fez do Perfect Day at CocoCay, nas Bahamas, uma das referências desse modelo, reunindo parque aquático, piscina, praias, cabanas sobre a água e espaços premium e exclusivos para adultos.
A Disney Cruise Line segue uma lógica adaptada à identidade da marca. Castaway Cay, sua ilha particular nas Bahamas, combina áreas para famílias, crianças e adolescentes com espaços reservados aos adultos. A companhia também desenvolveu o Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, no extremo sul de Eleuthera, onde a experiência incorpora referências à cultura, à arte e às tradições bahamenses.
Já a MSC Cruises transformou Ocean Cay MSC Marine Reserve em um destino privado que combina praias e lazer com uma proposta ligada à natureza e à conservação marinha. A companhia ainda prepara Sandy Cay, uma nova experiência insular exclusiva prevista para a temporada 2027-2028.
Os exemplos mostram que não existe um único modelo. Alguns destinos ocupam ilhas inteiras, enquanto outros são grandes complexos exclusivos instalados em ilhas habitadas. Em comum está a tentativa de criar em terra experiências diretamente associadas à marca.
Um destino desenhado pela própria companhia
Quando o destino ajuda a vender o navio
Talvez a mudança mais significativa esteja na forma como essas ilhas começam a participar da decisão de compra.
Ao falar sobre a importância dos destinos privativos para os agentes de viagens, Chernesky destacou que Great Stirrup Cay se tornou parte relevante do argumento de venda de um cruzeiro da Norwegian.
Para o executivo, quem deixa de apresentar o destino aos clientes acaba deixando de mostrar uma parcela importante do produto.
A ideia é simples: se duas viagens oferecem duração, preço e roteiros semelhantes, aquilo que o passageiro encontrará no destino exclusivo pode se tornar um elemento de diferenciação.
Isso ajuda a explicar por que as companhias procuram criar atrações difíceis de reproduzir em uma parada convencional.
A competição deixa, portanto, de acontecer apenas no mar.
Um argumento para conquistar novos cliente
Os investimentos também podem ajudar as companhias a chegar a passageiros que ainda não conhecem suas marcas.
Durante a apresentação do Great Tides, Chernesky foi questionado sobre a importância do parque aquático para a estratégia de crescimento da Norwegian e se a nova atração poderia ajudar a conquistar pessoas que nunca haviam viajado com a companhia.
A resposta foi afirmativa.
Segundo ele, o Great Tides tem potencial para chamar a atenção tanto de quem nunca fez um cruzeiro quanto de passageiros que ainda não conhecem a Norwegian, especialmente pela combinação entre a experiência da ilha privativa, o parque aquático e os demais destinos dos roteiros.
Não construímos isso apenas para que nossos antigos hóspedes aproveitem. Trata-se também de ampliar nossa presença no mercado, afirmou Chernesky.
A declaração revela uma mudança importante na função desses destinos. Eles não servem apenas para acrescentar atividades ao roteiro de quem já comprou o cruzeiro. Também podem se tornar um argumento para atrair novos clientes.
Por que tantas estão nas Bahamas?
A concentração desses investimentos nas Bahamas não é coincidência. Além das praias e do clima, a localização ajuda a explicar essa concentração. A proximidade com os grandes portos de embarque da Flórida favorece a inclusão das Bahamas tanto em viagens curtas quanto em roteiros mais longos pela região.
Para as companhias, isso possibilita combinar portos tradicionais com destinos desenvolvidos de acordo com a proposta de cada marca. Para o passageiro, acrescenta outra variável à escolha da viagem.
Se antes a principal disputa entre as companhias acontecia a bordo, os investimentos em ilhas, parques, praias e píeres mostram que uma parte cada vez mais importante dessa competição desembarcou em terra.
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