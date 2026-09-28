Aspen Snowmass completa 80 anos com novidades e calendário de eventos no inverno 2026/2027 - (crédito: Uai Turismo)

Aspen Snowmass completa 80 anos com novidades e calendário de eventos no inverno 2026/2027 (Aspen Mountain integra o complexo de quatro montanhas de Aspen Snowmass, no Colorado. (Foto: Jordan Curet) )

Aspen Snowmass, no Colorado, prepara uma temporada de inverno especial em 2026/2027. O destino celebra 80 anos de história com novidades nas quatro montanhas que formam o complexo, Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk, além de um calendário que reúne festivais tradicionais e competições de esportes de inverno.

A temporada começa em 26 de novembro de 2026, quando Aspen Mountain e Snowmass iniciam as operações. Aspen Highlands e Buttermilk têm abertura prevista para 12 de dezembro. As datas de encerramento variam entre 4 e 18 de abril de 2027, de acordo com as condições de neve e clima.

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A história de Aspen Mountain começou em 11 de janeiro de 1947, com a inauguração do Lift 1, que na época era considerado o teleférico mais longo do mundo. O aniversário de oito décadas será celebrado ao longo da temporada.

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Novo teleférico na Aspen Mountain

Uma das principais novidades do inverno será o Nell Bell, novo teleférico de alta velocidade instalado na Aspen Mountain. O equipamento substitui os antigos Bell Mountain, de 1957, e Little Nell, de 1986.

A nova estrutura terá acesso direto ao topo da Bell Mountain a partir da Gondola Plaza, com 809 metros de elevação vertical. A proposta é ampliar o acesso a diferentes áreas de esqui da montanha a partir da base.

Em Snowmass, outra novidade está na reabertura do Ullrhof, restaurante de meio de montanha que passou por uma transformação de dois anos, com investimento de US$ 42 milhões.

O novo espaço terá cerca de 2.400 metros quadrados e capacidade para mais de 600 pessoas. O projeto reúne quatro propostas gastronômicas: pub, praça de alimentação, cafeteria com serviço completo e o Ullr Grill, instalado na área externa.

O edifício também será o primeiro restaurante de montanha totalmente elétrico de Aspen Snowmass, dentro da estratégia de expansão de estruturas com esse tipo de infraestrutura.

Wintersköl completa 75 anos

A temporada também será marcada por aniversários importantes no calendário de eventos.

Um deles é o Wintersköl, tradicional celebração do inverno que chega aos 75 anos. O festival será realizado de 10 a 13 de dezembro e terá atividades nas montanhas, esculturas de gelo, concurso de sopas, festival de cerveja, música ao vivo, fogueira, descida com tochas e queima de fogos na Aspen Mountain.

Em janeiro, será a vez da Aspen Gay Ski Week, que comemora 50 anos. Realizado de 17 a 24 de janeiro de 2027, o evento reúne programação de esqui, après-ski, festas, atividades culturais e painéis de discussão.

Criada em 1977, a semana é apresentada pelos organizadores como a mais antiga celebração de esqui LGBTQ+ dos Estados Unidos.

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X Games e competições internacionais

Buttermilk volta a receber os X Games Aspen entre 29 e 31 de janeiro de 2027. A competição chega ao 26º ano no destino e marcará também o início da liga de inverno XGL, que terá formato baseado em equipes e disputa por pontos ao longo da temporada.

A montanha também será palco da etapa de abertura da segunda temporada da The Snow League, de 7 a 9 de janeiro. Criada pelo snowboarder Shaun White, a liga de halfpipe de snowboard e freeski terá uma categoria de freeski ampliada de 16 para 24 atletas.

Em fevereiro, Aspen Snowmass recebe a etapa final do circuito Toyota U.S. Grand Prix. As provas de slopestyle e halfpipe serão realizadas em Buttermilk nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2027.

Buttermilk recebe novamente o X Games Aspen durante a temporada de inverno, SkiSuperpipe. (Foto: Jeremy Swanson)

Pacotes para quem está começando a esquiar

A temporada 2026/2027 também terá novas opções para quem pretende aprender a esquiar ou praticar snowboard.

O programa 3-Day First Time Lesson reúne ingresso para os teleféricos, aulas e aluguel de equipamentos em um único pacote. Depois de concluir o programa, o participante passa a ter acesso gratuito às montanhas e ao aluguel de equipamentos pelo restante da temporada.

Outra opção é o Lesson + Lift Ticket Bundle, pacote que combina aulas em grupo e ingressos para os teleféricos. A modalidade foi ampliada nesta temporada para adultos e idosos.

Para quem planeja a viagem com antecedência, os ingressos comprados com 30 dias de antecedência podem ter descontos de até 25%. Para compras realizadas sete dias antes, a economia pode chegar a 20%. Reservas antecipadas de equipamentos podem garantir descontos de até 20%.

Pequenos passos na neve, grandes memorias para a vida toda. (Foto: Jeremy Swanson)



Novos passes para as quatro montanhas

Aspen Snowmass oferece acesso a quatro áreas de esqui: Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk. Juntas, elas somam mais de 5.700 acres de área esquiável, segundo o material divulgado pelo destino.

Entre as opções para a temporada está o Flex Pass, que permite escolher de quatro a sete dias de acesso às quatro montanhas, sem datas bloqueadas e sem necessidade de utilização consecutiva. A venda está prevista até 30 de outubro de 2026.

O Premier Pass oferece acesso ilimitado durante a temporada e benefícios relacionados a ingressos para familiares e amigos, escola de esqui e snowboard, aluguel e manutenção de equipamentos, restaurantes e lojas.

Também estão disponíveis o Weekday Pass, voltado para utilização durante a semana, e o Alpine 2-Day Pass, que oferece dois dias de esqui ou snowboard por semana.

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Experiência de hospedagem

A estrutura turística de Aspen também inclui hotéis operados pela Aspen One, como The Little Nell, Limelight Aspen e Limelight Snowmass.

O The Little Nell, localizado na base da Aspen Mountain, combina a proposta de hospedagem de luxo com acesso direto às pistas. Entre os serviços oferecidos estão o First Tracks e o Ski Concierge.

A temporada 2026/2027 também marca um novo capítulo para a marca, com o anúncio da criação da Nell Hotels. O grupo prevê a abertura do The Nell New York no outono de 2027, no Rockefeller Center, além de uma futura renovação do The Little Nell em Aspen, prevista para começar em abril de 2027.

A marca Limelight também segue em expansão, com propriedades em Boulder, no Colorado, e Mammoth, na Califórnia. Uma unidade em Charleston, na Costa Leste dos Estados Unidos, está prevista para 2028.

O dia nas pistas termina, mas a energia do vilarejo está só começando. Entrada do Snowmass Base Village. (Foto: Tamara Susa)

Aspen Snowmass além das pistas

Além do esqui e do snowboard, Aspen Snowmass reúne atividades ligadas à gastronomia, hospedagem, compras e eventos ao longo do inverno.

A Aspen Collection também prepara uma nova linha de roupas para a temporada 2026/2027, com peças técnicas e casuais inspiradas no ambiente de montanha.

O complexo é operado pela Aspen Skiing Company, empresa que administra as quatro montanhas do destino. A estrutura reúne mais de 40 teleféricos e mais de 410 pistas distribuídas pelas áreas de Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk.

Para a temporada de inverno 2026/2027, a combinação de novidades nas montanhas, eventos tradicionais e competições internacionais marca os 80 anos de uma das estações de esqui mais conhecidas do Colorado.

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Aspen Snowmass: um inverno para viver por inteiro

Mais do que uma temporada de esqui, Aspen Snowmass convida a viver o inverno por inteiro. Há a emoção de descer uma montanha coberta de neve, mas também o prazer de parar para contemplar a paisagem, descobrir novos sabores, participar de um festival, acompanhar uma competição ou simplesmente caminhar pela cidade ao fim do dia.

Em uma temporada que celebra 80 anos de história, Aspen mostra que sua relação com a montanha vai muito além das pistas: está na cultura, na gastronomia, nos encontros e na maneira de aproveitar cada momento.

Para quem sonha com uma viagem de inverno, é o tipo de destino que transforma alguns dias na neve em uma experiência para ser lembrada muito depois de o inverno terminar.

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